Aleš Juchelka o Kalouskovi a Babišovi: Jsou si podobní, mají buldočí povahy

„Strašně moc to otřáslo vírou mou i mé manželky. Je to neustálé ptaní se, proč to Pán Bůh dopustil,“ říká Aleš Juchelka, který si po dubnové smutné události srovnal život. Zhubl třicet kilogramů a dokázal se vrátit i do politiky. Jeho přestup ze strany TOP 09 do hnutí ANO přitom vyvolal na v poklidných vodách regionální politické scény vcelku slušný rozruch.

„Nebylo to tak, že bych v průběhu volebního období změnil dres. Po konci v TOP 09 jsem už nepočítal, že se do ní vrátím,“ vysvětluje jedenačtyřicetiletý Aleš Juchelka, který patří k výrazným tvářím (číslo 3) na kandidátce hnutí ANO do nadcházejících parlamentních voleb.

Aleš Juchelka (41 let)Absolvent ekonomické fakulty VŠB je známý moderátor, scenárista nebo dramaturg. Dvanáct let uváděl s Richardem Krajčem populární hudební pořad Medúza, kromě toho se podílel i na pořadech Ta naše povaha česká nebo Křesťanský magazín. Jeho moderátorským vzorem je Marek Eben.

Do politiky vstoupil v roce 2010, kdy kandidoval za stranu TOP 09 na post ostravského primátora a působil v ostravském zastupitelstvu. O čtyři roky později ve stejných volbách propadl a o rok později ze strany vystoupil. Nyní kandiduje za hnutí ANO do parlamentních voleb, je ženatý a má dvě děti. V dubnu mu zesnul syn Oliver, který trpěl vzácným onemocněním - genetickou vadou metabolismu zvanou mukopolysacharidóza III. typu či Sanfilippův syndrom.

Nepříjemná otázka hned na úvod. Jak k tomu došlo, že jste od Miroslava Kalouska přestoupil k Andreji Babišovi?

Rozhodně se nepovažuji za nějakého politického přeběhlíka, i když chápu, že to tak mohou někteří lidé vnímat. Já v TOP 09 skončil po uplynutí mého mandátu na ostravské radnici a byl v té chvíli přesvědčený, že už politiku navždy opustím. Proto jsem taky z TOP 09 vystoupil. Chtěl jsem se věnovat rodině a svému podnikání. Během roku jsem se ale na jedné akci potkal s Ivem Vondrákem a dalšími lidmi z hnutí ANO, které jsem znal i z minulosti. Vzájemné sympatie byly tak silné, že jsem nakonec svůj konec v politice přehodnotil.

Proč jste ale vystoupil z TOP 09?

Těch důvodů je několik. Není to jeden, v politice se nikdy nerozhodnete ze dne na den, vždy má to svůj vývoj. Já jsem navíc příznivcem konzervativní politiky, takže to ani pro mě nebylo vůbec jednoduché. V každé branži ale platí, že vše je hlavně o lidech… Mně vadil celorepublikový program, který se scvrknul do kampaně Antibabiš. Politika má být podle mě o diskusi a hlavně pozitivních věcech. Mě ta rétorika plného napadání prostě přestala bavit a už jsem se s ní nedokázal ztotožňovat. Navíc se mi zdálo, že ustoupila od konzervativních hodnot, na nichž vznikla. Několik měsíců po mně odešel i někdejší místopředseda TOP 09 Pavol Lukša z Čeladné, který byl mnohem výraznější tváří strany. Takže jsem to tak určitě nevnímal sám.

Co si ale myslíte, že si o vašem politickém přestupu mají myslet normální lidé? Na politické scéně nejsou větší rivalové než Miroslav Kalousek a Andrej Babiš…

Vidíte a já si to třeba úplně nemyslím. Kdyby se lidé oprostili od konfrontačních politických debat - souhlasím, že zrovna u nich bývají hodně vyostřené - a detailně prostudovali programy demokratických stran, byli by překvapeni, jak se řada témat navzájem protíná. Chci tím říct, že v praktických věcech se moc neliší. Mně nejvíce vadí to, že politika v poslední době hodně zhrubla. Obecně rétorika a diskuse se vede v osobní rovině, a neřeší se samotný problém.

Za uvadající politickou kulturu v zemi ale objektivně může i Andrej Babiš…

Každý politik je dospělý jedinec a může mluvit vždy jen za sebe. Já bych chtěl přispět k tomu, aby se vedla věcná politika a snažily se jednotlivé strany při složitých jednáních hlavně dohodnout. O tom by politika podle mě měla být. Myslím, že zrovna Andrej Babiš to má nastavené úplně stejně.

V poslední době to tak ale při mediálních výstupech šéfa hnutí ANO nevypadá…

Mám pocit, že se Andrej Babiš nyní hlavně brání. Není to tak, že by útočil na své oponenty.

Můžete srovnat Miroslava Kalouska a Andreje Babiše?

Já je zase tak moc dobře neznám, abych je mohl srovnávat.

S oběma jste na různých politických schůzích mluvil nebo viděl, jak vystupují před obecenstvem, ale také v zákulisí…

Možná řadu lidí překvapím, že na mě oba působí podobně. Mají podobný smysl pro humor a hlavně stejný tah na branku. Jsou to buldočí typy. Ale více je hodnotit nemůžu a ani nechci, protože je doopravdy tak dobře neznám.

Miroslav Kalousek je dnes nejvýraznější postavou pravice, koho zastupuje podle vás Andrej Babiš?

Podle mě jsme svědky toho, že klasické pravo-levé myšlení, i když mi je hodně blízké, už není na pořadu dne. Stále více mi připadá, že politika je daleko více o lidech a jednotlivých tématech.

Jak to myslíte?

Klidně bych to přirovnal k televiznímu programu, kdy si každý divák může vybrat svůj pořad, který se mu líbí. Někdo se dívá na pořad o rybaření, jiný na historický nebo sportovní. Takhle bude do budoucna podle mého názoru fungovat i politika, že se lidé u voleb budou rozhodovat podle témat, která je zajímají nebo se jich nějakým způsobem bezprostředně dotýkají.

Asi se shodneme, že nemá cenu probírat kauzy, které v posledních měsících řeší Andrej Babiš, protože o nich bylo napsáno už dost. Myslíte si, že hnutí ANO může fungovat v budoucnu i bez Andreje Babiše?

Já tvrdím, že ano. Je to jeden velký mýtus, že by celé hnutí bylo jen o něm. Vždyť každá politická strana má svého lídra, který je nejvíce vidět. Snad jen u ČSSD to jsou nyní tři tváře. Já dnes vidím v celém hnutí ANO hodně osobností, které by v budoucnu mohly stranu vést.