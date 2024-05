Alexandr Vondra kandiduje podruhé do Evropského parlamentu, ale poprvé jako lídr koalice Spolu. Před pěti lety se vracel do vysoké politiky, ne však díky rozhodnutí strany, nýbrž voličů. Ti ho poslali do Bruselu z patnáctého místa díky preferenčním hlasům. Asi tušili, že tam bude řádit.

Poslanec Evropského parlamentu Alexandr Vondra | Foto: Deník/Martin Divíšek

„Když jsem tehdy přišel do europarlamentu, jádro bylo sprosté slovo. Říkali mi: Sašo, to se tady vůbec nesmí používat,“ popisuje tehdejší situaci.

A jak to vyřešil? „Ptal jsem se, kde je tam Skupina přátel jádra a dověděl jsem se, že fungovala před dvaceti lety a pak ji Němci zrušili. Spřízněným poslancům jsem tedy rozeslal dopis s návrhem jejího opětovného založení. Rok se nic nedělo, pak přišel Francouz a řekl mi, že to je docela dobrý nápad a že on by tedy byl předsedou a já prvním místopředsedou. Realisticky jsem zhodnotil svoje možnosti, souhlasil jsem a od té doby jsme hodně dokázali,“ říká Vondra v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Hlasy od Salviniho a Le Penové mi nesmrděly

Jeho ODS je součástí frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR), kteří jsou v mnoha směrech k Unii či fungování Evropské komise kritičtí. Vondra v rozhovoru pro Deník popisuje, jak to v Bruselu a Štrasburku chodí:

„V Česku předsedkyně KSČM Kateřina Konečná tvrdí, že je velkou obhájkyní českého průmyslu, ale její evropskou frakci tvoří brčálově zelení anarchisté. V tomto ohledu v Bruselu nedokázala vůbec nic. Já jsem měl za sebou sedmdesát hlasů ECR. Když jsem bojoval za změnu normy Euro 7, logicky jsem zvolil ad hoc koalici bez Zelených a socialistů a nesmrděly mi ani hlasy od Salviniho nebo Le Penové. Měl jsem všechny Francouze na jedné lodi.“

Europoslanci ANO jako hrdinové poslední vteřiny

A bude tedy spolupracovat i s poslanci hnutí ANO, kteří jsou součástí Macronovy frakce Obnova Evropy? „To závisí na tom, co budou předvádět. Byli jediní v Renew, kteří hlasovali proti mému návrhu na zmírnění Eura 7. Coby hrdinové poslední vteřiny začali tvrdit, že nechtějí nic. Fajn, já bych to taky rád hodil do koše, ale to není řešení. Pokud chcete v Bruselu něco prosadit nebo zbrzdit, musíte v europarlamentu získat většinu.“

V té souvislosti Vondra připomíná, že Andrej Babiš má podle něj jeden typický rys. „Soustavně něco jiného říká a něco jiného dělá. Markantní je to především v evropské politice. Doma se bije v prsa jako největší kritik Evropské unie, ale když byl premiér nebo ministr financí, poslušně řadil bobky podle velikosti, jak chtěl Brusel. S jedinou výjimkou, a to při migrační krizi, kdy spojil síly s Poláky, Slováky, Maďary a Rakušany a vymezil se. U Green Dealu souhlasil se vším a nevybojoval žádný ústupek.“