Podle HN není divu, že nejvyšší státní zástupce postup dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha zpochybnil a rozhodl, že Babiš bude stíhán dál. Při čtení rozhodnutí, kterým Šaroch zastavil stíhání, bylo podle HN těžké ubránit se pochybnostem. Celý materiál byl psán, jako by směřoval k obžalobě, ale závěr byl opačný.

Podle HN je zřejmé, že by měl Babiš z pozice premiéra co nejdříve odejít. Deník poukazuje i na audit Evropské komise, podle kterého je Babiš ve střetu zájmů. "Je krajně nezdravé, když klíčový politik musí řešit stále dokola své vlastní problémy, včetně hrozby vězení, co mu přirozeně ubírá prostor pro řešení reálných problémů země," píšou HN.

Komu záleží na rovnosti před zákonem, může si podle HN zatím úlevně vydechnout, protože mechanismy právního státu v Česku fungují. "I proto by bylo dobré nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana hájit, pokud se mu vládní garnitura pokusí pomstít skrze nový zákon o státních zástupcích. Kromě hrozby většího politického vlivu na obsazování klíčových míst veřejné žaloby v něm půjde také o jeho hlavu," uzavírají komentář HN.

Konec politické satiry

Ani podle deníku Právo není rozhodnutí nejvyššího státního zástupce v kauze Čapí hnízdo překvapivé. List si v kauze všímá zejména abolice, o jejímž udělení Babišovi hovořil v září prezident Miloš Zeman a ve středu od záměru upustil. Podle Práva by v případě abolice poprvé nastala situace, kterou tvůrci Ústavy do své fantazie nepojali.

"Vypointovat celý příběh výjevem, kdy si předseda vlády sám uděluje milost v trestní věci, na to by se nezmohl ani Borovský nebo Hašek. Vlastně by tím skončila politická satira jako obor," uvádí Právo. Pro prezidenta podle deníku není nutné vystřílet veškerou munici už nyní, je výhodnější respektovat přání premiéra a abolici si schovat na dobu, až mu skutečně poteče do bot.

Komentátor MfD naopak označil zrušení rozhodnutí o zastavení stíhání Babiše a jeho někdejší poradkyně Jany Mayerové za alibistické. "Těžko říct, zda lze po těch letech vyšetřování najít ještě nějaký nový důkaz," píše deník. "Politikou fascinovaná část republiky řeší už několik let Čapí hnízdo, ačkoli je čím dál méně pravděpodobné, že by někdy skončilo pravomocným odsouzením," uvádí zase komentátor LN.

MfD i LN vydává nakladatelství Mafra z holdingu Agrofert, který Babiš dříve vlastnil a později kvůli zákonu o střetu zájmů přesunul do svěřenských fondů. Podle aktuálního auditu Evropské komise ale Babiš svěřenské fondy, a tedy i své bývalé firmy dále ovládá. A právě tento audit představuje podle MfD i LN pro premiéra větší problém než kauza Čapí hnízdo.

"Nejjednodušší by bylo, kdyby firmu buď prodal, nebo odešel z vlády," píšou LN. K ničemu takovému se ale podle deníku Babiš nechystá a stát se možná bude proti auditům bránit soudně. "Taková pře s Bruselem bude úmorná, ale svým způsobem by byla i očistná," doplňuje komentátor LN.