Senát chce zrušit nulovou toleranci k alkoholu u cyklistů alespoň pro cyklostezky. Doplnil tak dnes novelu, která má liberalizovat pravidla taxislužby. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) jako ministr dopravy doplněk odmítl. O senátní úpravě rozhodne Sněmovna, která podobný návrh loni v září odmítla.

Kontrola cyklistů - ilustrační foto | Foto: ČTK

Senátorská úprava počítá s tím, že by cyklisté směli řídit i v případě, pokud by měli v krvi maximálně 0,5 promile alkoholu. Odpovídá to zhruba dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům. Podobnou toleranci mají například v Německu nebo v Rakousku. Tolerance by se ale neměla vztahovat na rozdíl od původního návrhu na silnice 3. třídy, ale jen na cyklostezky a místní a účelové komunikace, uvedl senátor Ivo Valenta (za Soukromníky).