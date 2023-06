Dlouhá léta prožil v alkoholovém odéru. Opíjení se do bezvědomí, absťáky, rozvod, výpověď v práci i zdravotní či vztahové problémy. Nyní mu je šedesát, je po několika léčbách a navštěvuje Anonymní alkoholiky na pražském Smíchově.

Petr Kania si svou závislost na alkoholu nejprve nepřipouštěl, léčení odmítal. Když jednou kvůli alkoholu skončil v nemocnici, setkal se s Anonymními alkoholiky, kteří mu pomohli změnit život | Foto: Deník/Andrea Cerqueirová

Jeho život je klidnější a bohatší na zážitky. Je v invalidním důchodu a na částečný úvazek pracuje v chráněné dílně. „Vydělávám méně než před léčbou. Jelikož jsem ale přestal pít a později i kouřit, peníze mám, nemusím dělat dluhy. Naopak šetřím,“ řekl Deníku v exkluzivním rozhovoru Petr Kania, který vystoupil z anonymity.

Kdy jste si poprvé uvědomil, že máte problém s alkoholem?

Asi v pětadvaceti. Tehdy jsem každý den vypil dvě piva, občas jsem si k nim dal i panáka. Když jsem se tak jednou za dva měsíce opil, že jsem měl druhý den okno, zjistil jsem, že to není v pořádku.

Proč jste to tehdy nezačal řešit?

Protože okolí nevidělo v mém pití nic divného. Když jsem se o tom bavil s kamarádem, řekl mi, že chlastají všichni. Nic špatného na tom neviděli ani manželka a další kamarádi.

Kdy to začalo gradovat?

Když se začaly kupit problémy a já je řešil alkoholem, který mě dočasně uklidňoval. Pil jsem, když jsem se cítil být v práci nedostatečně oceněn nebo když jsme si přestali rozumět s první ženou.

Je pravda, že problém nastává, když člověk přestane kvůli alkoholu plnit své povinnosti?

I v době nadměrného pití jsem chodil včas do práce a povinnosti zvládal. Naopak jsem byl nervózní, když jsem neměl dostatek alkoholu. Jakmile jsem se napil a tělo dostalo potřebnou dávku, měl jsem kupodivu ostré myšlení.

Neždímalo vás to?

Jel jsem na energetický dluh. V určitých stádiích jsem si všiml, že pokud jsem toho vypil víc, začal jsem dělat chyby.

Hodně jste vydělával, přesto jste se kvůli alkoholu dostal do dluhů. Kdy?

Asi v pětačtyřiceti. Začal jsem pít víc. A jelikož jsem byl zvyklý kupovat si kvalitní alkohol, nestačily mi peníze. Nejprve jsem si bral menší půjčky, pak větší.

Do jaké výše dluhy narostly?

Během deseti let téměř na milion korun.

Pak jste to začal řešit?

Mezitím jsem dostal výpověď. A v roce 2011 jsem prvně skončil v psychiatrické léčebně. Tehdy se rodina o dluzích dozvěděla. Pomohla mi a splácet to budu ještě dlouho.

Léčil jste se opakovaně?

Poprvé jsem se léčit nechtěl, ale bylo mi tak zle, že mě tam odvezli. Když jsem po několika dnech vystřízlivěl, uvědomil jsem si, co jsem za posledního půl roku napáchal za škody. Jak jsem se opíjel do bezvědomí a po ránu si musel dávat placku vodky, abych vůbec fungoval. Po skončení léčby následuje doléčování, jenže já si myslel, že ho nepotřebuji. Neplnil jsem vše, a tak jsem se do léčebny dostal po dvou měsících znovu. Posléze zase. Měl jsem štěstí, že tam tehdy zavítali Anonymní alkoholici, kteří vyprávěli o své činnosti. Pak jsme mezi ně začal chodit.

Psychiatr Karel Nešpor vysvětluje, jak fungují jednotlivé kroky boje s alkoholem:

A chodíte dodnes.

Asi po třech letech, co jsem tam docházel, jsem opět nabyl dojmu, že jsem vyléčen. Byla to chyba, najednou jsem se totiž neměl kde vypovídat a v roce 2017 po téměř pěti letech se znovu napil.

A skončil v léčebně?

Ano. Od jejího skončení chodím na Anonymní alkoholiky pravidelně, šest let nepiji.

V čem vám Anonymní alkoholici vyhovují?

Když se vyskytne problém, mám možnost vypovídat se. Radíme se. Anonymní alkoholici, kteří jsou zdarma, mají skupiny v různých městech. Do naší skupiny „Anděl“ v budově Komunitního centra Louka (U Královské louky 5, Praha 5-Smíchov) je možné chodit každý všední den od 19 hodin, včetně státních svátků. Ze začátku to každému doporučuji, nyní už chodím tak jednou týdně. Scházíme se třeba i na Štědrý den nebo Silvestra, abychom předešli splínům a bujarému veselí. Nachystáme si pohoštění a je nám dobře. Všichni jsme si rovni. Nejmladším je osmnáct, nejstaršímu přes sedmdesát. Mají různé vzdělání i profese, někteří nepijí krátce, jiní dlouho, někteří jsou po léčbě, jiní přišli rovnou.

Co je lepší?

Je to individuální. Ale je fajn, kdy člověk pomoc vyhledá co nejdřív. Na Anonymních alkoholicích člověk může poznat zkušenosti lidí, kteří si prošli řadou problémů. Kolikrát mu porozumí víc než odborník.

A co pomoc kombinovat?

To je dobré. I mně v začátku pomohl tehdejší primář mužského oddělení v Bohnicích Karel Nešpor. Dokázal si získat přirozenou autoritu. Když jsem chtěl po týdnu z léčby odejít, řekl, že jsem pod vlivem léků, a proto nikam nepůjdu. Zabouchl dveře a víc se se mnou nebavil. Navíc jsem díky němu objevil jógu, kterou se do dneška snažím praktikovat. Pro některé lidi je svérázný, já jsem mu ale vděčný. Zachránil mi život.

Anonymní alkoholici

Anonymní alkoholici jsou svépomocné společenství lidí sdilejících své potíže s alkoholem a jejich překonávání, příběhy, sílu a naději. Založeni byli v roce 1935 ve Spojených státech amerických, v Česku působí od 90. let. Scházejí se na různých místech republiky. Lidé tam dochází zdarma a jak dlouho chtějí.



Více informací na www.anonymnialkoholici.cz.