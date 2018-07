Alternativa k velkým stranám. Lídr hnutí Pro Prahu: Není za námi žádný miliardář

Tentokrát je podle Fischera reálným cílem získat díky dohodnuté spolupráci se starosty velkých městských částí vliv na chod celého města, kde bude hnutí kandidovat pod značkou Starostové pro Prahu. Konkrétní jména chce ale uskupení zveřejnit až po dokončení a odevzdání kandidátek na přelomu července a srpna.

Nabízíte lidem hnutí, které prý zná Prahu. Není ale problém, že Pražané příliš neznají vás?

Určitě nás znají obyvatelé městských částí, kde působí naši starostové, kteří jsou zároveň zakladatelé hnutí. Jsme jediné hnutí, které se zabývá výlučně pražskou komunální politikou a je plné starostů nebo odborníků, kteří vytvářejí naše programové priority a vize. Hnutí vzniklo v roce 2012 jako obrana a ochrana samotného charakteru jednotlivých městských částí a čtvrtí. V roce 2014 jsme získali osm starostů. Přinejmenším ve čtvrtině Prahy tedy jsme v povědomí občanů. V tuto chvíli se rozšiřujeme o starosty velkých městských částí a ti by nám měli přinést nové zkušenosti i vliv. Naše jednotlivé kandidátky povedou mimo jiné bývalí nebo současní starostové Prahy 3, 4 a 5. Jsou to všechno lidé, které voliči velmi dobře znají. Konkrétní jména zveřejníme na přelomu července a srpna, až budou kandidátky kompletní a zaregistrované.

Vy osobně nejste všeobecně známý. Jak byste se lidem představil?

Jsem v čele kandidátky do pražského zastupitelstva, protože jsem tam už začátkem století působil. Mám i zkušenosti ze zastupitelstva Prahy 1 a vyznám se v legislativě i řízení města. Už v roce 2002 jsem byl například členem bezpečnostního výboru Prahy. Naše hnutí ale v tuto chvíli nechce mluvit o kandidátovi na primátora. Měli bychom mít na kandidátkách mezi dvaceti a třiceti starosty městských částí, přičemž v první dvacítce celopražské kandidátky budou téměř výhradně starostové nebo místostarostové. Nekandiduje za nás nikdo bez zkušenosti z komunální politiky. Je to obrovská síla zkušeností a znalostí Prahy, kterou u jiných, doposud známých kandidátek, nenajdete. To je emoce, s níž jdeme do voleb. Vhodný lídr pro Prahu podle mě není poslanec ani europoslanec.

Vzal jste si nějaké ponaučení z dosavadní politické kariéry?

Jednoznačně to, že při rozhodování magistrátu o rozvoji Prahy nesmí chybět starostové městských částí. Nemůže to být oddělené. Aktivity městských částí se totiž zcela oddělily od aktivit metropole. A to je základní problém. Prahu mají na prvním místě zejména ti, kdo znají potřeby jednotlivých lokalit. Když se to oddělí, tak padají lávky nebo mosty. Přímý podíl místních radnic na řízení celé Prahy je proto bezvýchodně nutný. Pro působení v komunální politice je také nutná její minimální znalost – například znalost nakládání s veřejným majetkem.

Jak chcete oslovit voliče?

Celé září se budou naši starostové setkávat s občany svých městských částí. Někteří působí v čele radnic už osm nebo dvanáct let a ta setkání pro ně budou přirozeností. Zapojit ale musíme i lídry kandidátek ve velkých částech, které jsou logicky anonymnější a přímé oslovení voličů je tam složitější. Proto spustíme i outdoorovou kampaň s billboardy v nevelkém počtu. Nízkorozpočtovou kampaň zahájíme začátkem srpna po zkompletování a schválení kandidátek. Nejdůležitější bude občanům vysvětlit, že ti, kdo dobře řídili velké městské části, jsou schopni a odborně připraveni dobře řídit Prahu jako celek. Starostové jsou náš nosný prvek. Právě oni mohou pomoct metropoli po dvou obdobích stagnace. Díky nim víme velmi dobře například to, kde chybí čističky, parkovací plochy a podobně.

Chcete zaujmout jako protipól velkých stran?

Máme jediný zájem – Prahu. Ta je pro nás na prvním místě. A to nás velmi odlišuje od celostátních politických stran, které se prezentují v kampani. Jedni chtějí měřit své síly proti Babišovi, druzí chtějí propojit poslaneckou sněmovnu se zastupitelstvem hlavního města. To ale v Praze nikomu nepomůže. My míříme kampaň ke střední vrstvě. K normálním lidem, kteří v Praze žijí, pracují, vychovávají rodiny a pečují o seniory. Ti musí mít od hlavního města základní servis. Musí mít kde bydlet, kam dát děti do školy a tak dále. Tyto základní funkce dnes ale podle nás Praha neplní dobře. Jsme bohaté město, ale nemáme například dost bydlení a služeb pro seniory.

Kde berete peníze na kampaň a chod vašeho hnutí?

Financují nás členské a dobrovolné příspěvky samotných členů. Samotný chod hnutí, který spočívá v komunikaci s odborníky nebo zájmovými skupinami, není příliš nákladný. Kampaň bude souhrnem kampaní jednotlivých městských částí. Složí se na ni naši kandidáti a příznivci.

Karel Fischer (*1967) vystudoval Gymnázium Jana Nerudy v Hellichově ulici na Malé Straně, poté Právnickou fakultu UK na Starém Městě. Je právníkem specializujícím se na veřejnou správu a právo veřejných korporací. Po složení advokátních zkoušek v roce 2003 založil vlastní advokátní kancelář se zaměřením na právo veřejných zakázek, obchodních soutěží a koncese. Politickou dráhu začal už jako mladík v 90. letech, kdy vstoupil do ODA. Na začátku nového století Fischer úspěšně kandidoval do pražského zastupitelstva (2002-6). V něm byl místopředsedou Legislativně právního a členem Bezpečnostního výboru. Zastupitelem byl v téže době i na radnici Prahy 1, kde působil v několika odborných komisích. Předsedou metropolitního hnutí Pro Prahu je Fischer od roku 2015. Hnutí založili o dva roky dříve starostové pražských městských částí. Karel Fischer je ženatý, má dvě děti.

Jak by podle vás měla Praha v ideálním případě fungovat?

Praha je díky existenci 57 městských částí dobře připravená na to, aby si jejich obyvatelé mohli všechny záležitosti související s životem v Praze vyřídit na své místní radnici. Nikdo z nás by neměl být nucen cokoliv vyřizovat přímo na magistrátu. S ním by měl komunikovat buď dálkově, nebo prostřednictvím městské části. Magistrát tam může mít detašované pracoviště a může tam být například i pošta. Rádi bychom se k tomu ideálu co nejvíc přiblížili.

Kde konkrétně to v této oblasti vázne?

Dnes třeba řeší místní radnice většinu přestupků, ty dopravní má ale na starosti magistrát. A to je pro občana matoucí. Obtížně se Pražanům vysvětluje, proč je v Praze deset hlavních pošt nebo obvodních soudů a zároveň dvaadvacet číslovaných městských částí. Nepřehledný je i volební systém, který rozděluje některé části do různých obvodů. Tím vším se město parceluje. My jsme pro maximální zjednodušení a pro elektronizaci veřejné správy. Aby občan konečně mohl například sledovat průběh své úřední procedury online a nemusel telefonovat na úřad. Praha stagnuje nejen v rozvoji infrastruktury, ale i ve vztahu ke svým občanům.