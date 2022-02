První část amerického konvoje, který cestou na alianční cvičení projede přes Českou republiku, přijede do Rozvadova dnes okolo 19:00. "Aktuálně pracujeme s počty 1400 osob a do 500 kusů techniky," uvedl plukovník generálního štábu Patrik Tabaček k celkovému rozsahu konvoje.

Konvoj bude projíždět po českých silnicích v nočních hodinách rozdělený do několika částí a každá z nich následně i do menších skupin, které pojedou s časovým odstupem kvůli plynulosti dopravy. Do Rančířova tak budou američtí vojáci dojíždět v několika proudech denně. Poslední by odtud měli odjíždět 22. února. Tábor jim poslouží i při návratu ve druhé polovině března.

Putin trvá na ruských požadavcích. Chce hledat diplomatické řešení krize

V rančířovském areálu je pro ubytování amerických vojáků připravených 30 stanů. "Jsou vytápěné, je tam elektřina a osvětlení. To znamená, je to takový ten základní komfort pro každého vojáka, tak aby byl schopen se ubytovat a odpočinout si před dalším přesunem," uvedla Lapáčková. V jednom stanu je 12 lůžek. Před stany jsou dezinfekční stojany a popelnice na odpad.

Další tři stany budou sloužit jako jídelní. "Strava Američanům poskytovaná není, vezou si svoje bojové dávky potravy," uvedla Lapáčková. V noci se vždy před příjezdem další části konvoje budou stany uklízet a dezinfikovat.

Testování na covid

O vojáky se bude starat český zdravotní tým, v němž bude lékař a zdravotní sestra, k dispozici bude sanitka. Kvůli koronavirové epidemii bude kromě antigenních testů zajištěná možnost PCR testů. Pro případné nakažené covidem-19 je vyhrazený jeden ze dvou stanů určených pro nemocné. Pokud se u některého vojáka nákaza potvrdí, nebude podle Lapáčkové pokračovat v cestě na cvičení, ale bude se vracet.

Největší přesun v historii. Napříč Českem projede sedm konvojů americké armády

Zázemí v Rančířově postavila česká armáda na ploše jednoho hektaru během čtyř dní, pracovalo tam 60 vojáků. Byli z Praporu podpory nasaditelných sil Rakovník, 14. pluku logistické podpory Pardubice a 15. ženijního pluku Bechyně. V areálu je také autoopravna a místo pro doplnění pohonných hmot. Až 10 tisíc litrů leteckého petroleje F-34 denně poskytne 22. základna vrtulníkového letectva, uvedla armáda v tiskové zprávě. Na prostor kromě profesionálních vojáků dohlížejí příslušníci aktivní zálohy.

Vojáci a technika armády USA se přes území republiky přesouvali už několikrát. Naposledy projíždělo loni v květnu a červnu Českem zhruba 700 vojáků a 150 kusů techniky. Zastávku měli američtí vojáci také ve stanovém táboře vybudovaném v Rančířově.