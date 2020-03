Advokát Petr Toman návrh prezidentovi zaslal ve čtvrtek. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) ČTK v pátek napsala, že se tématem zabývá. Její úřad ale následně popřel spekulace, že by amnestii aktuálně připravoval.

Ovčáček uvedl, že podnět Zeman obdržel od advokátní kanceláře Toman, Devátý a Partneři. "Prezident republiky tento podnět odmítl, protože je na rozdíl od svých dvou předchůdců zásadním odpůrcem plošné amnestie," uvedl mluvčí. Odkázal tak na amnestie předchozích prezidentů Václava Havla a Václava Klause. "Kromě toho (prezident) tento podnět považuje za škodlivý vzhledem k současné epidemiologické a ekonomické situaci," dodal.

Dopis v pátek zveřejnil Advokátní deník. "Zvažte prosím využití vašich pravomocí ke zmírnění současných problémů rodin, jejichž členové vykonávají trest odnětí svobody za méně závažná provinění a nemohou se o ně starat a v tomto složitém období jim pomáhat," uvedl v dopise Toman.

Předčasné úvahy

Advokát upozornil na to, že cílem by nebylo hromadné propouštění vězňů, ale pouze těch s nejmírnějšími tresty. Například navrhl, aby Zeman prominul tresty lidem, kteří byli odsouzeni za úmyslné trestné činy na méně než rok nebo za nedbalostní trestné činy nejvýše na dva roky. Prominout by také mohl podle právníka některé podmíněné tresty, peněžité tresty či tresty domácího vězení a obecně prospěšných prací. Návrh také zmiňoval zastavení části trestních stíhání.

Benešová v reakci na dopis uvedla, že "i takovou možnost samozřejmě citlivě a ve všech souvislostech zvažuje". Toman podle ní nebyl první, kdo se ozval. O tématu diskutovala i s vězeňskou službou. Ministerstvo spravedlnosti ale následně kategoricky odmítlo, že by hromadné propouštění vězňů v tuto chvíli chystalo. "Případné úvahy o amnestii jsou nyní předčasné. Navíc podobné kroky by vůbec nebylo vhodné činit v současné době nouzového stavu a epidemiologické situace," napsal v pátek mluvčí úřadu Vladimír Řepka.

Amnestie byla na českém území od roku 1990 vyhlášena pětkrát. Nejmasovější udělil k 1. lednu 1990 nový československý prezident Havel. Další amnestii, která se týkala pouze abolice ve věcech nedovoleného ozbrojování, vyhlásil v únoru stejného roku. Další následovaly v letech 1993 a 1998. Zatím poslední amnestii vyhlásil prezident Klaus v roce 2013 ke 20. výročí vzniku ČR.