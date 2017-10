ANALÝZA DENÍKU: Voliči hlasovali proti klasice

Volby skončily. Do sněmovny se dostalo devět stran, což je v polistopadové historii nejvíc. Proč to dopadlo právě takto?

1. VÍTĚZSTVÍ HNUTÍ ANO

O výhře Andreje Babiše nikdo nepochyboval, otázka zněla, jak velké bude. Nakonec ANO atakovalo třicetiprocentní hranici, což i samo považovalo za velký úspěch. Nehledě na trestní stíhání a soudně nevyvrácenou spolupráci s StB Babiš lidi přesvědčil, že stejně dravě, jako řídil Agrofert, bude vést Českou republiku. K prosperitě a respektu v Evropě. Důležitou roli v jeho tažení za premiérským postem hraje jeho schopnost mluvit s obyčejnými lidmi jejich jazykem. A ještě podstatnější, že se k němu přiklonili bývalí voliči ČSSD a KSČM. Uvěřili, že když bohatne země, jen Babiš zařídí, aby bohatli i oni. A bývalí komunisté, kteří začínali budovat své kariéry jako Babiš za socialismu, právě v něm vidí muže, který rehabilitoval jejich životy.

2. PIRÁTSKÉ TAŽENÍ

Osvěžením letošních voleb je razantní vstup Pirátské strany do vysoké politiky. Jejich kampaň byla přímočará, uvěřitelná a vtipná. Dredy Ivana Bartoše a jeho chraplák znali i v nejposlednější vesnici, byť pirátští voliči jsou především ve větších městech. Bartoš v prvních povolebních debatách zaujal tvrdým postojem vůči Andreji Babišovi a Jaroslavu Faltýnkovi. Pirátská parta zatím působí sympaticky. Může sehrát osvěžující opoziční roli, ale Bartoš si bude muset pohlídat, aby se jejich klub nestal diskusním kroužkem, kde se o každé větě bude hlasovat tak dlouho, až bude ve sněmovně dávno hotovo.

3. ODS VSTALA Z POPELA

Pevné místo pravicové jedničky si zajistila Občanská demokratická strana. Je vedle ANO druhou stranou, která si oproti minulým volbám polepšila. Lze říct, že je to velká zásluha konzervativního předsedy Pera Fialy a šéfa klubu Zbyňka Stanjury, lidí ideově pevných a kompetentních. Vymezovali se od počátku proti Babišovi, čímž si jasně řekli o hlasy lidí, kteří jsou nespokojeni s EET a chtějí nízké daně. Euroskeptická, ale nikoli protiunijní pozice konvenovala voličům Petra Fialy i Václava Klause ml. ODS bude spolu s TOP 09 a STAN tvořit nejpevnější protibabišovskou hráz.

4. WATERLOO ČSSD

Skutečným poraženým je ČSSD. V prosperující ekonomice nedokázal Bohuslav Sobotka ani Lubomír Zaorálek zmobilizovat tradiční levicové voliče. Tanečky kolem městských liberálů na jedné a nacionalistů na druhé straně sociální demokracii fatálně poškodily. Poškodila ji účast v koalici, které dominoval Andrej Babiš. Jeho vyhození z vlády bylo poslední kapkou, po níž následoval strmý sešup dolů. Sociální demokraty čeká očista podobná ponečasovské ODS. Dokud se nezbaví odéru strany spojené s lobbistickými skupinami a lidmi typu Petra Hulinského či Karla Březiny, mohou začít pěstovat hřbitovní kvítí.

5. KOMUNISTICKÝ PÁD

Značný propad zaznamenali Filipovi komunisté. Hlasy jim sebral jak Andrej Babiš, tak příroda. Tradiční komunističtí voliči totiž vymírají a antisystémově naladěná mládež volí spíš Okamurovu SPD nebo Piráty. Ačkoli Vojtěch Filip výrazně ztratil, může paradoxně sahat po největším úspěchu, tedy křeslu předsedy sněmovny. Pokud by ANO vytvořilo stovkovou koalici s SPD nebo menšinovou vládu, bez podpory 15 komunistických hlasů se neobejde.

6. OKAMURŮV NÁSTUP

Xenofobní a protirežimní Strana přímé demokracie Tomia Okamury skončila čtvrtá se ziskem 22 křesel. Její vůdce oznámil, že chce do vlády. Okamura je politický podnikatel, nejde mu o principy, ale o peníze. Jde tedy o to, zda Andrej Babiš riskne mezinárodní blamáž a „zaplatí“ Okamurovu loajalitu několika vládními křesly, nebo ho odmítne. Poslanci SPD budou slepě hlasovat podle vůdcových pokynů. Tedy do doby, než je někdo přeplatí a jejich klub se rozpadne.

7. FARSKÉHO TRIUMF

Mimořádné uznání si zaslouží Jan Farský, lídr Starostů a nezávislých. Do čela STAN se postavil ve chvíli, kdy jim skoro nikdo nevěřil. Koalice s lidovci padla, uznávaný podnikatel Dalibor Dědek je opustil, připomínal se jejich rozchod s TOP 09. Farský byl navíc od počátku neoblomným odpůrcem spolupráce s ANO, jmenovitě s Andrejem Babišem a Jaroslavem Faltýnkem. I v takto nevýhodné konstelaci dokázal přesvědčit 262 tisíc lidí, což vypadá až neuvěřitelně. Ale není. Jan Farský je pracovitý, neúplatný poslanec, mj. autor registru smluv.