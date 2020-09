Česká politika zase o něco zhrubne. Alespoň podle slov, kterými premiér Andrej Babiš (ANO) zdůvodňoval odchod ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. „Je to poctivý a velmi pracovitý mladý muž, který přinesl do politiky slušnost. Bohužel v naší politice to byla nevýhoda, málo se bránil napadání ze všech stran,“ řekl Babiš, který Vojtěcha označil za nejlepšího polistopadového ministra zdravotnictví.

V té chvále poněkud zanikl fakt, že Vojtěch chce svým odchodem „vytvořit prostor pro nové řešení epidemie koronaviru, který nás bude ještě nějaký čas provázet“. To zní jako přiznání, že zářijový nástup druhé covidové vlny nezvládl. Při jeho povaze ani nemohl.

S Babišem v patách

Zdroj: DeníkZa zády měl premiéra, který chtěl, aby se z hodného hocha stal zlým mužem, jenž zároveň bude mluvit tak, jak si žádá veřejné mínění. Jenže lidé zmatky kolem nošení roušek ve školách, chytré karantény či oznamování výsledků testování vnímali velmi negativně. Projevilo se to i v poklesu preferencí hnutí ANO, jak ukázal průzkum společnosti Kantar pro ČT.

Skandál kolem zasílání ústenek a respirátorů, kdy Státní ústav pro kontrolu léčiv přikázal České poště do tří dnů napravit porušení zákonných požadavků na distribuci zdravotních prostředků a „odvrátit ohrožení milionů lidí“, by dopadl především na Vojtěchovu hlavu, ačkoliv pošta spadá pod ministra vnitra Jana Hamáčka. Je to ale šéf zdravotnictví, který měl ohlídat, že roušky dorazí k seniorům naprosto bezpečnou cestou.

Krizový manažer

Podobný lapsus by se krizovému manažerovi stát nemohl. Proto prezident Miloš Zeman vyhověl návrhu premiéra Babiše a do funkce ministra zdravotnictví jmenoval Romana Prymulu (56), do včerejška vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Profesor Prymula je epidemiolog, bývalý Vojtěchův náměstek, exředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové a také plukovník v záloze. Rektorem Vojenské lékařské akademie byl v letech 2002 až 2004.

Aktuality, rozhovory, komentéře:

Vše o rezignaci ministra Adama Vojtěcha čtěte ZDE

Srdce vojáka nezapře. Jeho styl, kdy s klidem anglického důstojníka oznamuje národu, že se hranice zamknou na dva roky, nebo že zavření pražských škol je na dohled, je pověstný. Někomu ráznost bez empatie vyhovuje, neboť za tvrdými restrikcemi vidí ochranu zdraví vlastního i svých blízkých. Jiný to odmítá, protože v tom spatřuje možné ohrožení demokracie a utahování šroubů občanských svobod.

Roman Prymula je nezpochybnitelný odborník, který má šanci dát všem protichůdným názorům jednotný směr a nahradit chaotická sdělení různých rad jedním srozumitelným výstupem.

Body pro ANO

Jeho expertní schopnosti ocenili například lékaři Leoš Heger (TOP 09) a Jan Žaloudík (ČSSD), který připomněl, že Prymula jako vakcinolog může sehrát důležitou roli ve chvíli, kdy se lidé začnou očkovat proti covidu-19.

V současné době se tento budoucí nositel nejvyššího státního vyznamenání (Miloš Zeman mu ho udělí 28. října) ovšem stal především důležitou figurou na Babišově předvolební šachovnici. Adam Vojtěch, jehož kritizovala opozice i KSČM, byl politickou koulí na noze. Prymula je šancí, jak se před voliči ANO blýsknout vládou silné ruky. A pokud by na koronavirus nezabral ani plukovník Prymula, sňalo by to z Babiše značnou část odpovědnosti, kterou na něj dnes hází opozice.

„Adam Vojtěch spolu s Andrejem Babišem lakovali věci na růžovo a situaci podcenili. Odpovědnost má ale jednoznačně premiér Babiš. Jeho chaotický styl řízení, marketingové rozhodování a neschopnost včas reagovat nás dostaly do dnešní situace,“ zhodnotil ministerskou šarádu šéf ODS Petr Fiala. Politici TOP 09 zase připomínají Prymulův podíl na byznysu s vakcínami a fakt, že si zaregistroval živnost na prodej zdravotních pomůcek. Jak ale pábí lidová tvořivost, v Česku bude opravdu zle až ve chvíli, kdy se v živnostenském oprávnění Romana Prymuly objeví výroba rakví.