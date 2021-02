Ústavní soudci vyhověli části stížnosti jednadvaceti senátorů. Volit se bude podle nových not.

Premiér Andrej Babiš | Foto: ČTK/Šimánek Vít

Má bonbon od maminky stejnou hodnotu jako od tatínka? Zajisté. Podle této logiky by hlas obyvatele Libereckého kraje neměl vážit méně než ten Pražanův. A každá strana by k zisku jednoho poslaneckého mandátu měla potřebovat zhruba totožný počet hlasů. To ale neplatilo. V roce 2017 stačilo hnutí ANO 19 tisíc hlasů, ale STAN jich musel nasbírat 44 tisíc. Včerejškem se tato nespravedlnost změnila.