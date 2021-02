Je zřejmé, že občané potrestali vládní ANO za nezvládnutou druhou vlnu pandemie a chaotickou lednovou komunikaci členů vlády. Vynikal v ní ministr zdravotnictví Jana Blatného, jehož výroky častokrát opravoval nebo dementoval premiér. Do preferencí se mohl promítnout i skandál s oslavou v teplickém hotelu, jíž se zúčastnil šéf Národní sportovní agentury a tehdejší poslanec ANO Milan Hnilička. Babišovvo hnutí má přesto stále silnou podporou mezi seniory, avšak u mladších věkových kategorií ztrácí. Piráti se STAN nepřekvapivě bodují u 60 procent mladých lidí mezi 18 a 24 lety, ale hlas by jim dalo i 46 procent občanů ve věku 25-34 let a podporuje je 32 procent lidí ve skupině 45-54 let.

Jako detektivka

Tolik fakta. Plyne z nich, že podzimní sněmovní volby, jejichž termín (8. a 9. října) potvrdil Ústavní soud, budou velmi napínavé. Když se preference přepočítají na mandáty, obtížně by se hledala většina 101 hlasů. ANO by mělo 57 poslanců, Piráti se STAN 54, Spolu 40, SPD 19 a ČSSD a KSČM po 15. To je detektivka hodná Agathy Christie.

Andreji Babišovi by tentokrát nestačilo spojenectví s ČSSD a tolerující KSČM, do party by musel přizvat ještě SPD, což je zcela nereálné. Ale ani formaci Ivana Bartoše a Víta Rakušana by do Strakovy akademie nepomohla koaliční spolupráce s trojblokem Spolu. Museli by oslovit sociální demokraty. Strana, kterou kdekdo už dávno odepsal, by tak mohla být nejžádanější nevěstou. To je zásadní vzkaz pro Jana Hamáčka, který o víkendu podal ruku Zeleným.

Zatímco vítězící Piráti a Starostové nad ČSSD, která je po osmi letech vládnutí s ANO samá modřina, ohrnují nos, Zelení jsou pro ně příjemnou představou. Kvůli zisku mandátů se s nimi spojovat nepotřebovali, protože sami jsou výrazně ekologičtí. Nazelenalé kandidátky ČSSD se ale pro ně mohou stát víc sexy.

ČSSD a zelené dilema

Avšak je otázkou, zda to platí i pro voliče sociálních demokratů, kteří spíš inklinují k zemanovské tradici, jaderné energetice, kanálu Dunaj-Odra-Labe a co nejdelšímu setrvání u uhlí. Jinak řečeno k tomu, co je pro Zelené rudým hadrem. Důvěryhodně nebude působit ani to, když ČSSD náhle změní rétoriku a bude na Babiše dštít oheň a síru, ačkoli se poslední roky hřála v jeho stínu. Naopak KSČM se každým dnem, kdy podporuje současnou vládu, stává směšnější. Premiér totiž neplní nic, co jí slíbil. I proto budou komunisté v pátek rozhodovat o vypovězení toleranční dohody.

Pokud se Andrej Babiš ocitne po volbách v roli pověstného kůlu v plotě, zřejmě odejde ze sněmovny i z politiky. Což neznamená, že zmizí ze scény. Jako majitel mediálního domu a bezpečnostní divize Agrofertu by jistě dokázal bývalým kolegům zatápět tak, že by ho možná mnozí z nich raději viděli ve vládě.