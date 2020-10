Kdekdo si pamatuje, jak skončilo skautské skotačení šéfů STAN Petra Gazdíka a lidovců Pavla Bělobrádka před třemi roky. Velké očekávání se nenaplnilo, dohoda uzavřena nebyla.

Zadrhla se na negativním postoji členské základny křesťanských demokratů. Rok před sněmovním hlasováním je ovšem situace jiná.

Nové poměry

Republiku zasáhla epidemie koronaviru, tučná léta jsou minulostí, nervozita lidí roste, stejně jako schodek státního rozpočtu. Hnutí ANO už zdaleka není tak silné v kramflecích a ČSSD jako jeho koaliční partner skomírá. V nově načrtnutých podmínkách ODS zatroubila k útoku.

Impulzem jí k tomu byl úspěch v krajských a senátních volbách, nečekaný bonus v podobě „Tchajwance“ Miloše Vystrčila a chytrá strategie Miroslava Kalouska. Ten se rozhodl ustoupit, aby mohl z pozadí režírovat velké protibabišovské tažení. Kromě bloku středopravicových stran, který byl zpečetěn v úterý, je totiž k vítězství nutné, aby se přes dvacet procent dostaly další dvě strany – Piráti a STAN.

Jenže zatímco lídři Ivan Bartoš a Vít Rakušan jsou předvolební spolupráci nakloněni, členská základna Pirátů je rozpolcená. Jejich celostátní fórum o ní bude hlasovat v listopadu a teprve pak bude zřejmé, zda je Andrej Babiš ve skutečném ohrožení, či nikoliv.

Vznikající krajské koalice naznačují, že obchvat hnutí ANO vychází. Ačkoli babišovci vyhráli v deseti regionech, mají zatím jen tři hejtmany. Není to však jediný trabl, jímž se Andrej Babiš musí zabývat. Jeho vládní partner se v posledních dnech chová, jako by měl nakročeno do opozice.

ČSSD na odchodu?

Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček rezolutně požadoval odchod ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Místopředseda Michal Šmarda si myslí, že by vláda měla požádat sněmovnu o důvěru, a do třetice šéf ČSSDpodal opoziční pozměňovací návrh ke zrušení superhrubé mzdy.

Poslanec Babiš si přeje daň z příjmu snížit na 15 procent, poslanec Hamáček na 19. To je rozkol, který nesvědčí o idylické vládní atmosféře. ČSSD se nejpozději na lednovém sjezdu bude muset rozhodnout, kam chce patřit, zda k Babišovi, nebo k Bartošovi.