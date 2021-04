Tomáš Petříček na sjezdu sociální demokracie prohrál, z čehož vítězný Jan Hamáček vyvodil závěr, že stranu ovládl a může udělat cokoliv. Například poslat Lubomíra Zaorálka na ministerstvo zahraničí a náchodského starostu Jana Birkeho na kulturu.

Tuto rošádu měl posvěcenou prezidentem Milošem Zemanem a byl si jistý, že jeho plánu nestojí nic v cestě.

Suverénní Birke

Birke dal ihned vědět, že je připraven stát se ministrem kultury, ačkoli má maturitu z průmyslovky, nemluví anglicky a kultuře se nikdy nevěnoval. Okamžitě také zapomněl na svá slova v ČT, která pronesl jako volební manažer ČSSD v květnu 2017: „Babiš je člověk, který má zásadně bor… v penězích a honí každého hospodského kvůli jedné účtence. S tímhle člověkem se prostě nedá vládnout.“ Nyní mu Babiš jako premiér nevadí.

Sebevědomě také prohlásil, že resortu kultury se bude věnovat v pracovních dnech, zatímco řízení města o víkendu. Z uměleckého světa se ozvaly ostré protesty a okamžité přitakání nepřišlo ani z Nosticova paláce, takže prezident dočasně pověřil vedením ministerstva zahraničí Jana Hamáčka.

Skutečná bomba ale vybuchla v úterý dopoledne, kdy se Lubomír Zaorálek postavil před novináře a sdělil nekompromisní podmínky pro svůj návrat do Černínského paláce.

„Není to stejné ministerstvo, které jsem opouštěl. Teď je vykuchané, jeho kompetence převzali jiní,“ řekl. Evropské záležitosti, o něž se v Sobotkově vládě dělil s premiérem, nyní spravuje Andrej Babiš.

„Vládní zmocněnec pro Rusko Rudolf Jindrák sedí na Pražském hradě a pro mě je neuvěřitelné, že si ministerstvo zahraničí nechalo vzít tuto mimořádně důležitou relaci,“ míní Zaorálek. Chce proto s Babišem jednat o možnosti navrácení původních pravomocí ministrovi zahraničí a teprve pak se rozhodnout. „Může to trvat týdny,“ dodal.

Z tohoto pohledu je zřejmé, že mu především vadí, koho si Hamáček vybral jako jeho nástupce na kulturu. „Tady neběží standardní provoz, vyplácejí se kompenzace pracovníkům v kultuře, jednám s ministryní financí o další miliardě. Z Národního plánu obnovy má jít osm miliard korun do kulturní sféry, například na vznik audiovizuálního fondu. Kulturně kreativní odvětví je ve světě tahounem ekonomiky a my máme v tomto směru co dohánět,“ uvedl.

„Kdyby místo mne měl přijít člověk, který hluboce rozumí kultuře a kulturní obec mu věří, tak proč ne, ale příchod pan Birkeho vnímám jako příliš odvážný plán. Proto mi připadá rozumné a logické pokračovat v práci, kterou jsem tady začal,“ uzavřel Lubomír Zaorálek. Jeho argumenty přesvědčily i grémium ČSSD, které včera večer rozhodlo, že Zaorálek zůstane ministrem kultury a šéfem diplomacie se stane Jakub Kulhánek, dosavadní Hamáčkův náměstek, který v minulosti pracoval pro čínskou společnost CEFC. Náměstka mu bude dělat Pavel Jaroš, označovaný za šedou eminenci ČSSD.

KSČM venku ze hry

Rozvrat zahraničního resortu znepokojuje část opozice. Obává se hlavně o tendr na dostavbu Dukovan.

Komunisté sice Petříčkův odchod uvítali, ale už to neřeší z první řady. K vládním turbulencím dochází v den, kdy vypověděli toleranční patent s hnutím ANO a přestali vládu podporovat. Pokud by pravice zvedla otázku hlasování o nedůvěře Babišově kabinetu, hlasovali by pro.