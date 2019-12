„Zjištění auditorů jsou finální, procedura ale pokračuje dál. Nyní jde jen o to, kolik peněz bude Česká republika vracet. Všechna dotčená ministerstva by už neměla firmám spojeným s Agrofertem proplatit ani korunu, aby nenabíhaly další částky včetně penále,“ míní ředitel TI David Ondráčka.

Pokud by byl v ČR veřejně přístupný rejstřík konečných majitelů, který funguje na Slovensku, lidé by se dověděli, že Babiš jako zakladatel a obmyšlený (konečný) příjemce svěřenského fondu je stále vlastníkem svých firem. Navíc v radě protektorů sedí jeho manželka Monika a i další dva členy rady může zakladatel instruovat, míní TI.

„Jde o obludný střet zájmů, je to největší kauza za posledních třicet let. Smutné je chování státní správy, která nehájí zájmy republiky, ale jednoho člověka,“ míní Ondráčka. Premiér Babiš všechna obvinění odmítá, trvá na tom, že neporušuje žádný zákon a do Bruselu se nebude nic vracet. Ondráčka přitom varuje, že pokud se dotace Agrofertu z kohezních fondů do přijetí zásadních opatření nestopnou, může EU zastavit čerpání veškerých plateb.

Opět Zeman

Představitelé TI jsou přesvědčeni, že Babišův střet zájmů potvrdila i analýza exministra spravedlnosti Jana Kněžínka a dvakrát ve stejném duchu rozhodl místně příslušný úřad Černošice. Jeho verdikt ale zvrátil Středočeský krajský úřad, který si Kněžínkovy závěry vyložil zcela opačně.

„Ministerstvo spravedlnosti nezahájilo přezkum jeho postupu, a proto jsme dali podnět nejvyššímu státnímu zástupci. Žalobu v této správní věci tedy může podat Pavel Zeman,“ řekl Ondráčka. Kromě toho evropské dotace zkoumá i policie.

„Vrchní státní zastupitelství v Praze veškeré auditní zprávy postoupilo Národní centrále proti organizovanému zločinu, kdy policisté vyhodnocují, zda v některém z těchto případů nedošlo k naplnění znaků trestného činu,“ potvrdila Deníku vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová.