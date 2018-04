Andrej Babiš: Argumentům o ministerstvu vnitra nerozumím

O tom, jak k tomuto závěrečnému portfoliu došel i o tom, co by nastalo v případu krachu rozhovorů, hovořil s Deníkem po svém příletu do Prahy.

K tomu, aby vznikla vláda s důvěrou, potřebujete sociální demokraty. Chtějí pět křesel včetně ministerstva vnitra a aspoň dvou, kde by se mohli programově profilovat. Vyhovíte jim?

Pokud půjdeme s ČSSD do vlády, budeme společně plnit program, na kterém jsme se domluvili. Ve vládě nesedí jednotliví ministři s vlastním záměrem, ale jeden tým, který má nějaký cíl. Nerozumím argumentům o ministerstvu vnitra. Tady si na mě někdo objednal trestní stíhání a znovu opakuji, že kdybych nebyl v politice, nikdo o Čapím hnízdě nic neví. Nechápu, proč ČSSD říká, že chce vnitro nebo spravedlnost kvůli garanci vyšetřování, když podle trestního řádu je policie a justice nezávislá na jakémkoliv ministrovi? Já jsem se toho striktně držel.

Ale byl jste to přece vy, kdo řekl, že je možné si v České republice objednat trestní stíhání.

Ano, ve svém případě jsem o tom přesvědčený. Pan exministr vnitra Chovanec tady přece dělal policejní reformu, zničil protimafiánský útvar pana Šlachty, který jako jediný nehlásil nahoru to, co právě vyšetřuje. Asi proto vadil. Nestrannost vyšetřování je garantována českým právním řádem, ne politickou stranou.

Je-li podle vás možné si trestní stíhání objednat, je asi možné ho nechat i zastavit. Touto optikou je požadavek ČSSD docela logický, ne?

Pokud narážíte na kauzu Čapí hnízdo, tak ta je momentálně u státního zástupce. Kdyby to takhle fungovalo, tak by asi ministerstvo spravedlnosti, kam státní zastupitelství patří, a řídí ho člen hnutí ANO, dávno mé stíhání zastavilo. To je absurdní tvrzení a já to zásadně odmítám.

Když je vše v pořádku, proč jakékoliv dohady neshodíte ze stolu tím, že nabídnete sociální demokracii ministerstva spravedlnosti a vnitra?

Je třeba vidět, jak reálné má sociální demokracie představy. Dnes má devět náměstků, mají dokonce prvního náměstka ministra vnitra. My jsme při sestavování koaliční vlády v roce 2014 nechtěli systém koaličních náměstků. Vždyť my jsme na to ani neměli lidi, dostali jsme je přidělené, například pana Bärtla nebo Tlapu. Pokud vím, jedině paní Hanzlíková na ministerstvu práce a sociálních věcí je za hnutí ANO. Jinak tam jsou stále lidi, kteří byli nominování ČSSD a KDU-ČSL. A sociální demokraté mají na vnitru náměstka Nováčka, který byl nominován panem Chovancem, takže vůbec nechápu, co chtějí. Považuji za absurdní, že nás někdo podezřívá z toho, že bychom my někdy zneužili funkci ministra vnitra ve vlastní prospěch.

Jako ostřílený politik musíte vědět, že když delegáti sjezdu ČSSD přijali usnesení, že trestně stíhaný premiér je „zásadní problém“, tak vyjednavači Jan Hamáček a Jiří Zimola musejí dnes přijít s výsledkem, který to přebije.

Ale kdo to usnesení přijal? Možná ho prosadili lidé, kteří jsou spojeni s bývalým vedením sociální demokracie a samozřejmě nechtějí, aby jejich nástupci byli úspěšní. Bývalé vedení zničilo ČSSD.