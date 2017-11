Andrej Babiš: Bez důvěry vládnout nechci

Zatímco prezident Miloš Zeman je odhodlán napínat Ústavu České republiky k prasknutí a udržovat vládu Andreje Babiše, i když nezíská důvěru, šéf hnutí ANO to odmítá.

„Názor pana prezidenta respektuji, já ale touto cestou jít nechci. Doufám, že se nám podaří důvěru pro vládu získat,“ sdělil Andrej Babiš Deníku.

Dodal, že nechce vyvolávat spory o interpretaci ústavy. „Nedokážu si představit, že by tu byla vláda bez důvěry celé čtyři roky. Mým cílem je sestavit vládu odborníků,“ uvedl. Je přesvědčen, že hnutí, které ve volbách podpořilo 1,5 milionu lidí, si zaslouží dostat šanci ukázat, co umí. Zvažované ministry nejprve představí prezidentu Zemanovi a pak s touto sestavou předstoupí před sněmovnu.

Dva týdny po volbách všechny strany, které překročily pětiprocentní hranici, odmítly – s výjimkou komunistů – podpořit menšinovou Babišovu vládu. V Babišově mobilu se hromadí i zdvořilá odmítnutí odborníků, kteří dostali nabídku na řízení resortů.

Na školství nechce rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, na obranu bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý, na průmysl předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček.

„Výroky pana prezidenta o tvůrčím přístupu k Ústavě jsou pro nás nepřijatelné a jen potvrzují mocenský pakt Zeman/Babiš, který od samého začátku plánoval menšinovou vládu bez důvěry Poslanecké sněmovny. Menšinová vláda má být řešením ve chvíli, kdy selžou všechny předchozí snahy o vytvoření vlády většinové. Andrej Babiš se ale o sestavení vlády s důvěrou Sněmovny ani nepokusil. Pár dnů po volbách sdělil, že jediným řešením je menšinová vláda,“ komentuje situaci první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Druhá nejsilnější strana se pokusí znovu přesvědčit poslanecké kluby, aby do čela dolní komory zvolily jejího nominanta a předsedu Petra Fialu. To, co se zde odehrává, a jak pan prezident ohýbá Ústavu ČR, je nestandardní, a my mu tuto svévoli nesmíme umožnit. Třetí pokus o sestavení vlády nesmí mít v rukou hnutí ANO. Nominace Petra Fialy do čela Sněmovny není žádným obchodem, ale nabídkou, jak těmto dvěma nedat do rukou absolutní moc,“ vysvětluje návrh ODS místopředseda Martin Kupka.