Je Babiš pro ČR rizikem a shání kompro? Sledujte již dnes debatu Deníku

Vládnoucí strany svolaly na úterý mimořádnou schůzi sněmovny na téma bezpečnostní hrozby. Tou má být i šéf největšího opozičního hnutí Andrej Babiš. Co na to říká sám Babiš? I to bude tématem dnešní exkluzivní debaty Deníku, kterou můžete sledovat v článku od 12:30.

Sledujte pravidelné debaty Deníku se šéfem hnutí ANO: Co na to Babiš? | Foto: Deník