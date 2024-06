Hnutí ANO je vítězem voleb do Evropského parlamentu. Získalo sedm křesel, tedy o jedno víc než před pěti lety, a 26,14 procenta hlasů. „Jsem nadšený, je to famózní výsledek,“ komentoval prvenství Andrej Babiš. Jednička hnutí Klára Dostálová dostala 171 142 preferenčních hlasů, což je vůbec nejvíc, a jak připomněl Babiš, víc než celkově pobrala koalice SPD a Trikolory.

Sledujte pravidelné debaty Deníku se šéfem hnutí ANO: Co na to Babiš? | Video: Deník

Pro lídra ANO mají skončené eurovolby především hodnotu testu před domácím trojím kláním. Na půlnoční tiskové konferenci potvrdil, že už nyní vyhlíží především ty krajské, v nichž chce uspět a uštědřit vládním stranám další políček. Každé hlasování totiž prodává voličům jako plebiscit o Fialově kabinetu. To sice premiér odmítá, ale novináři mu připomněli jeho vlastní slova z roku 2019, kdy eurovolby označil za referendum o Babišově vládě.

Miroslav Kalousek v rozhovoru pro Deník uvedl: „Pro vládní strany to byl debakl. Celkový obraz politické scény je jednoznačný, 37 procent pro vládu, 53 pro všechny ostatní. Nemyslím, že by se mohlo opakovat štěstí, jaké měly vládní strany přede dvěma půl roku, když propadl milion protestních hlasů. Teď jsme viděli, co se stane, když nepropadnou.“ K čemu by tedy došlo, kdyby ve sněmovních volbách uspěly formace Přísaha a Motoristé sobě nebo Stačilo!? A co Babiš říká na toto Kalouskovo vyjádření: „Voliče nepřesvědčíte jenom apelem, že vás musí volit, aby nevyhrál Babiš. Oni chtějí konkrétní náplň politiky. Jenže vládě se ani nedaří vzbudit ve svých voličích byť pouhý pocit, že to, co říká, také dělá.“