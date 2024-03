Úterní debata Deníku s šéfem ANO se věnovala především tématu bezpečnostních hrozeb pro Českou republiku. Andrej Babiš se vyjádřil k válce na Ukrajině, levnému obilí z východu, výrokům kandidáta na prezidenta USA Donalda Trumpa, ale také k vlastnímu e-mailu, ve kterém žádal informace o ministru zahraničí Janu Lipavském.

Andrej Babiš se v debatě Deníku věnoval válce na Ukrajině, ministru zahraničí Janu Lipavskému či mimořádné schůzi Sněmovny. Podívejte se, co vše zaznělo | Video: Deník

Úterní mimořádnou schůzi sněmovny svolala pětikoalice kvůli bezpečnostním rizikům. Vypadá to, že tím největším domácím je Andrej Babiš, protože brnká na pacifistickou notu, píše divné maily, v nichž své spolupracovníky žádá o informace na politické protivníky. Proč to dělá?

„Žádné složky nemám a nikdy jsem ani neměl. Tato stokrát opakovaná lež vznikla, když pan Šincl, poslanec za ČSSD, chtěl přihrát asi dvaadvacet miliard pojišťovnám. To se mi nelíbilo a média z toho udělala stejnou kampaň jako teď. Celé je to nesmysl,“ řekl Babiš. Moderátorka namítla, že Ladislav Šincl existenci oné složky, v níž byly různé informace o jeho osobě, potvrdil.

Krym patří Ukrajině

Andrej Babiš se sice připojil z místa, kde byla v pozadí mořská pláž, ale šlo jen o tapetu, takže na sněmovní schůzi bude přítomen. A s ní souvisí i to, co napsal pro článek v MfD. V něm sdělil, že podporuje obnovení územní celistvosti Ukrajiny včetně Krymu, ale nechce přitom rozpoutat 3. světovou válku. Takže jak by podle něj tohoto cíle mohl Kyjev dosáhnout?

Debatu s šéfem hnutí ANO jste mohli sledovat živě:

VIDEO: O válce na Ukrajině i Lipavském. Andrej Babiš odpovídal v debatě Deníku

„Toto jsem deklaroval na oficiální premiérské návštěvě na Ukrajině v listopadu 2019, kdy jsem po obědě s panem prezidentem Zelenským uvedl, že má moji podporu a je potřeba, aby si Krym vzali nazpátek. Vždy jsme v ANO tvrdili, že jsme pevnou součástí NATO, Evropské unie a podporujeme naši armádu. Zároveň jsem v prezidentské debatě sdělil, že nechci, aby naše děti zažily válku. Ale jak toho dosáhnout? To je role světových politiků. Pokud pan prezident a pan premiér mají pocit, že jimi jsou, měli by si přečíst zakládací listinu NATO ze září 1949, kde je slovo mír zmíněno devětkrát. Členské státy NATO mají konflikty řešit mírovými prostředky, je to obranná aliance,“ prohlásil Babiš.

Macron a Fiala mají hlavně problémy doma

Redaktorka připomněla debatu s premiérem Petrem Fialou, který potvrdil prezidentova slova, že každá válka nakonec končí mírem, ale dodal: „Má-li být nějaký kompromis, musejí ho chtít Ukrajinci, to je nejpodstatnější. A z mého hlediska musí vést k trvalému míru. Ten nevidím v tom, že by dnes přistoupili na příměří a de facto kapitulovali.“ A připomněla i postoj francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který do poslední chvíle věřil, že se s Putinem lze dohodnout a odvrátit jeho agresi. Teď patří k největším evropským jestřábům. Řekl, že Francie je připravena na všechny scénáře včetně vyslání vojáků do pozemní operace na Ukrajině. Co o tom šéf ANO míní?

Je Andrej Babiš bezpečnostním rizikem? I na to odpověděl v debatě:



„Na začátku konfliktu mluvil Macron s Putinem mnohokrát a také řekl, že v případě napadení Ukrajiny jadernými zbraněmi Francie Ukrajině nepomůže. Teď změnil rétoriku, má doma velké problémy, protestují zemědělci. Je to podobné jako s premiérem Fialou, jehož výkon je katastrofa. Proto oba jedou tato témata. Ale souhlasím s panem premiérem, že by to mělo skončit tak, že Ukrajina prosadí své požadavky, ale proč nemluvit o míru? Přece kvůli tomu nejsem bezpečnostní riziko,“ dodal.

Němcová a Kalousek chtěli od Putina vodku

Spojovat ho s nějakou proruskou nebo pacifistickou notou, jak to udělal ministr zahraničí Jan Lipavský, je tedy nesmysl? „Nikdy jsem neměl kontakty v Kremlu, nemluvil jsem s prezidentem Putinem. To měl pan Nečas, v jehož vládě seděl pan Fiala. Známe návštěvu pana Klause v Kremlu, kdy se paní Němcová a pan Kalousek dožadovali vodky, když jim nenalil.“ To vypadá jako informace z nějaké složky, ne? „To tedy ne. Je to krásné video z návštěvy pana Klause u Xavera. Skončila večeře v Kremlu, pan Klaus chtěl od pana Putina vodku, a když ji donesli, Kalousek a Němcová křičeli, že chtějí taky. Oni byli v Kremlu, ne já. Já jsem byl ve Spojených státech, přijala mě šéfka CIA, ředitel FBI, byl jsem v Pentagonu, s Trumpem jsem mluvil pětkrát. Vydali jsme do USA ruského hackera Nikulina. Označovat mě za bezpečnostní riziko je tedy absolutní nesmysl a lež. Je to odvádění pozornosti lidí od problémů, které vláda nezvládá,“ pravil Babiš.

I kohouta Silvera označili za hrozbu

A pak stočil řeč na své nedávné video: „I z kohouta Silvera, kterého viděly dva miliony lidí a který řekl, že má rád české obilí, nezobe to ukrajinské a je vlastenec, udělali bezpečnostní hrozbu. Vždyť je to směšné.“ Pokud chtěl podpořit české zemědělce, proč nezmínil i dovozy ruského obilí a to ukrajinské falešně označil za závadné? „Máte pravdu, ani ruské, běloruské nebo ukrajinské, protože se vyrábějí jiným způsobem a podle jiných hygienických předpisů než v EU. Pokud toho slavného kohouta komentovali čtyři ministři, tak si z toho dělám srandu. Tato vláda nepodporuje české zemědělce, naopak jim vyčítá, že mají drahé traktory, které si koupili za své peníze. Přitom žije z jejich daní a je jediná, která podporuje ukrajinské zemědělce. To jsou ti oligarchové z Kypru, takže Ukrajina z toho nemá žádný užitek. Většina tamější půdy patří zahraničním firmám,“ řekl Babiš.

Šéf hnutí ANO o kohoutu Silverovi a ukrajinském obilí:



Moderátorka kontrovala, že pokud dá do souvislosti svého kohouta s ukrajinským obilím, má to psychologický protiukrajinský efekt, což pravděpodobně velmi dobře ví. „Je pravda, že ukrajinské zemědělství a potravinářství má úplně jiné standardy a zkrátka neodpovídá unijním požadavkům. Evropský komisař pro zemědělství řekl, že dva roky ukrajinských zemědělských dovozů způsobily ztráty evropským farmářům ve výši devatenácti miliard eur. To je fakt,“ podtrhnul šéf ANO.

Trump by to zařídil

Co se podle něj změní, kdyby americké prezidentské volby vyhrál Donald Trump a stopl nebo výrazně snížil pomoc Ukrajině? Utáhne to Evropa sama? „Prezident Trump tvrdí, že tu válku ukončí. Je pravda, že za jeho éry nevznikly žádné konflikty a byl v zahraniční politice velice úspěšný, například ve vztazích mezi Izraelem a arabskými státy. Věřím tomu, že by to mohl zvládnout, ale samozřejmě to nemůže být na úkor Ukrajiny. Muselo by dojít k dohodě, že se Rusko z Ukrajiny stáhne, vrátí se jí její území a na druhé straně Putin dostane nějaké garance. Ale to není moje role, jsem v opozici. Vím, co bych dělal, kdybych byl prezident nebo premiér,“ řekl. Co by tedy dělal, kdyby byl v jejich pozici? „Využil bych kontakty na prezidenty Macrona, Erdogana a další. Určitě i malé země a jejich politici mohou přicházet s dobrými návrhy. Na Evropské radě jsem je vždy předkládal,“ konstatoval.

Složky nemám, jen rešerše. Jako Piráti

Debata se pak stočila k Babišovu e-mailu. Čtenářka Deníku paní Doležalová napsala: „Pan Babiš dříve mluví, než myslí. Je přece normální, když chtěl vědět něco o panu ministrovi Lipavském, měl se ho zeptat přímo. Ale úkolovat své spolupracovníky, to považuji za skandální.“ Většina politiků si shání informace o svých soupeřích, co kdy říkali, v jakých souvislostech, s kým se scházejí, ale tón Babišova mailu vskutku napovídá, že chtěl hlavně nějakou špínu na Jana Lipavského. Dostal ji?

Andrej Babiš o uniklém e-mailu a Janu Lipavském:

Zdroj: Deník

„Ne, to není pravda. Pan Lipavský o mně brutálně lhal a na to konto jsem v soukromé korespondenci kolegy požádal, aby mi připravili podklad na vystoupení ve sněmovně, abych si to s ním vyříkal. Mimochodem Piráti si dělají rešerše od roku 2017…“ Jenomže obsahové, nikoliv osobní, namítla moderátorka. „A co tam píšou? Například, že Richard Brabec má dvě děti a hovoří anglicky, žije v Lovosicích a Praze. Z pirátských rešerší jsem se o Brabcovi dověděl věci, které jsem nikdy nevěděl. Kdybych měl složku, řekl bych, ať ji vytáhnou. Ale já žádnou nemám. Na pana Lipavského ani na nikoho. Chtěl jsem vědět, jestli má děti, abych se ho zeptal, zda je těmi řečmi o válce nestraší. Média z toho udělala totálně vylhanou kampaň. Jen jsem se ptal. A nebudete mi věřit, co všechno jsem se od čtvrtka dověděl. Například že pan Bartoš nechtěl být v NATO a že se mu nelíbil Václav Havel. Neskutečné věci, o nichž aktivističtí novináři nemluví. A co se týká vulgarismů, nikdy jsem ten výraz nepoužil,“ rozohnil se Andrej Babiš. „Ne že nepoužil, je v tom mailu,“ opáčila redaktorka. „Použil ho pan Ferjenčík a je zajímavé, kdo všechno ve sněmovně mluvil sprostě. Já jsem to nebyl,“ prohlásil Babiš.

Informace o Lipavském? Na to mám lidi

Jak je možné, že tak zkušený politik jako Andrej Babiš si nekliknul na internet a nezjistil z veřejných zdrojů, že Jan Lipavský má malou dceru. Pak by asi došel k závěru, že je poněkud absurdní se ho ptát, zda by své dítě poslal do války. „Ale já mám na to lidi, proč bych to dělal? Piráti na to mají celé týmy a vy dobře víte, že nepoužívám počítač. Jen jsem napsal mail, to ještě umím. Když mi udělali tu rešerši, ptal jsem se, jestli má děti. A předpokládám, že stejně jako pro mě i pro vás jsou děti na prvním místě,“ dodal Babiš. „Právě proto, že jsou, nikdy bych je nepoužívala v politickém boji,“ odpověděla moderátorka. „A já bych nikdy neposlal syna do války, protože kdyby byla třetí světová válka, bylo by to selhání politiků, včetně těch českých,“ soudí Babiš.

Babiš o shánění informací o dětech Jana Lipavského a posílání dětí do války:

Zdroj: Deník

Co očekává od mimořádné schůze sněmovny, nějaký konkrétní výsledek, nebo jen naštvání voličů za plýtvání jejich penězi a časem? „Bude to připomenutí, kdo se vlastně dostal do vlády. Kdo je tady bezpečnostní riziko? No především Piráti a STAN. Oni chtějí předat ztrátou veta naši svrchovanost do Bruselu, oni nás ohrožují migrací. A ministr zdravotnictví Válek nás ohrožuje tím, že zdravotnictví není schopno řešit černý kašel, že nepokračuje v reformě psychiatrické péče atd. Tato vláda je největší hrozba pro život všech občanů České republiky,“ uzavřel březnovou debatu Deníku pod názvem Co na to Andrej Babiš šéf hnutí ANO.