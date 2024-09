Deficit státního rozpočtu na příští rok má být 230 miliard korun. Podle premiéra Fialy je výrazně prorůstový, neboť do dopravní infrastruktury má jít oproti letošku navíc 50 miliard, do vzdělávání osmnáct. Jak to hodnotí Andrej Babiš?

„Dopravní infrastrukturu jsme připravili my, i malé děti vědí, že dálnice se nedají postavit za tři roky, takže ten impuls přišel v roce 2014. Tehdy jsem ministru dopravy Ťokovi řekl, že bude stavět a peníze na to vždy budou. Všechno, co se otevírá, je naše dílo. Z toho mám radost. Nemám ji z toho, že tato vláda dluh 36 miliard za roky 2022 a 2023 vyvedla mimo rozpočet na Státní fond dopravní infrastruktury, aby vylepšila schodek. A v rozpočtu na příští rok nejsou žádné peníze na věci, které jsme připravili a kraje je nutně potřebují, jako jsou projekty ve zdravotnictví. Nic z toho nefunguje, třeba porodnice v Brně, U Apolináře a další, to úplně vypustili,“ míní Babiš.

Stanjura má absolutní volnost

Šetří tedy vláda moc, málo, nebo špatně? Moderátorka připomněla, že ministr pro místní rozvoj a šéf Pirátů Ivan Bartoš odmítl navržený rozpočet podpořit. „Pan premiér se o to vůbec nestará, vyjednávání rozpočtu bylo utajené. Když jsem byl ministr financí já nebo paní Schillerová, chodili za námi jednotliví ministři, po schůzkách byly tiskové konference, kde třeba ministr školství řekl, že chce do sportu deset miliard a ministr financí to podpořil, nebo odmítl. Veřejnost přesně věděla, co který šéf resortu požaduje. Pan premiér Fiala neřeší nic, dal absolutní volnost panu ministru financí Stanjurovi. Za mě to bylo jinak. Když třeba nemocnice potřebovaly víc peněz, tlačili jsme na ministryni financí, aby je našla, a ona je také našla. To byl úplně jiný způsob, teď je to vyjednávání netransparentní, utajené. Nechápu, proč to tak dělají a lidé nemohou vědět, co který ministr potřebuje,“ uvedl Babiš.

Moderátorka mu napověděla, že podle slov prezidenta Petra Pavla z debaty Deníku je postup Fialovy vlády správný, protože o celkové struktuře schodku se nerozhoduje na schůzkách členů vlády s šéfem státní kasy, ale je věcí celé vlády. Je tedy schodek 230 miliard z hlediska ANO přijatelný, nebo je Andrej Babiš rozhořčen jako Miroslav Kalousek, podle něhož je to příliš vysoké číslo?

„S panem prezidentem v tomto směru nesouhlasím, podle mě má veřejnost vědět, kolik peněz, na co a proč jednotlivé resorty požadují. My jsme první návrh rozpočtu zveřejňovali už koncem května, oni to vyvěsili minutu před půlnocí, aby stihli zákonný termín. Mně hlavně vadí, že vláda slibovala úspory, ale nic nedělá. Dokazují to desítky milionů, jež se utrácejí na Úřadu vlády, který nabobtnal do neuvěřitelných rozměrů, to jsou samé hostiny, další náklady. Kdybych se stal znovu premiérem, půlku lidí okamžitě propustím. Za nás tam bylo jedno volné patro a teď už nemají kde sedět. Paní Pekarová (Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny, pozn. red.) má vyšší rozpočet ve sněmovně o desítky milionů. Přitom slibovali, že budou šetrní, ale nejdou příkladem. A lidem říkají, že musí šetřit a zdanili je. Od roku 2021 do roku 2025 od nich na daních zinkasují 1423 miliard. A kde jsou ty peníze?“ zeptal se předseda ANO.

Třeba ve školství, jehož rozpočet se od roku 2015 takřka zdvojnásobil a hlavně ve výdajích na obranu, odpověděla moderátorka. „Na americké stíhačky, ano, na ty půjde šestnáct miliard jako záloha. A kdy je dostaneme a k čemu budou? Vždyť dnes je to dronová válka a my máme plnit závazky NATO, těžkou brigádu, ne stíhačky, to jsou úplné nesmysly. Paní Černochová bude investovat 500 miliard. Fajn, je tu válka na Ukrajině. Vláda ale zapomněla, že byla zvolena občany České republiky a ty peníze všude chybějí. Nejsou ani na ty kuchařky, uklízečky a školníky. Proto jdeme do krajských voleb s heslem Co vám vláda vzala, my vám v zkusíme v krajích vrátit,“ pravil Andrej Babiš.

Jak to chce hnutí ANO udělat? „Tato vláda nejenom obrala důchodce a všechny, ničí ekonomiku a zemědělství. Ale teď vzala i krajům v rámci změny rozpočtového určení daní deset miliard. Kraje jsou průtokáč, tam tečou peníze do školství, na sociální věci, na sport, takže určitě je tam možnost pomoci třeba školám. Například v Bílině odměny pro učitele ve výši 200 tisíc korun musejí použít na to, aby si nechali jednu uklízečku, kterou jim vláda vzala. To jsou konkrétní věci a my to změníme, chceme lidem pomoct, ne na ně kašlat jako Fialova vláda,“ konstatoval.

Marshallův plán pro postižené regiony

Nový lídr ANO pro Ústecký kraj Richard Brabec kdysi jako ministr životního prostředí řekl, že pokud chtějí politici skutečně pomoct strukturálně postiženým regionům, musejí pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj vymyslet obdobu Marshallova plánu. Souhlasí s tím šéf ANO?

„Určitě. My jsme Ústeckému kraji už pomohli hlavně tím, že jsem v roce 2014 přikázal ministrovi dopravy Ťokovi, že musí otevřít dálnici D8, a on ji v prosinci 2016 otevřel, po dvaatřiceti letech. Všechny úseky v Karlovarském kraji jsou naše dílo. A do Karlových Varů jsme mohli z Prahy už dávno jezdit za necelou hodinu, proč si nikdo po revoluci nevzpomněl na geniálního Karla IV. a nic pro to neudělal? Dopravní dostupnost je klíčová. Karlovarský kraj si zaslouží vysokou školu a oba tyto kraje lékařskou fakultu. My jsme tam v rámci projektu REACT-EU dali 26 miliard do zdravotnictví. Studenty, kteří odcházejí studovat do Prahy, je nutné nalákat zpět. Nesmí jít o vylidněné regiony. Možná se budou muset vymyslet i nějaké daňové výhody, jako to udělali v bývalé NDR, nalákat tam investory. Za této vlády tam ale nepřijde nikdo, protože jim nikdo nevěří, když slíbili, že nebudou zvyšovat daně, ale zvýšili je,“ míní Babiš.

Pokud ANO vyhraje volby v Ústeckém kraji a složí koalici, bude Richard Brabec hejtmanem, nebo je to jen vějička na voliče? „To určitě není, je přece naším lídrem. Nemůžeme říkat něco voličům a pak dělat něco jiného. Richard Brabec je poslanec za tento kraj, je to zkušený manažer, byl ministr,“ potvrdil Brabcovy ambice Babiš.

Chomutovský korupční skandál

Proč nebyl lídrem kandidátky Jan Schiller, který vedl kraj bez afér a poměrně úspěšně? „To je otázka na krajskou organizaci. Byla tam nějaká miniaférka, ale tu paní pak soud osvobodil. Tak to spíš byly dohady v rámci krajské organizace. Osobně jsem s panem Schillerem, který za nás kandiduje do Senátu, neměl žádný problém. Rozhodla tak krajská organizace a to rozhodnutí samozřejmě nebylo šťastné. Nikdo nepředpokládal, co se může stát,“ řekl Babiš.

Tím se šéf ANO dotkl korupčního skandálu exprimátora Chomutova Marka Hrabáče. Ústecká organizace ANO si ho vybrala jako lídra krajské kandidátky v Ústeckém kraji. Po jeho obvinění v rozsáhlé kauze zjednávání výhod při veřejných zakázkách ho předsednictvo hnutí okamžitě z hnutí vyloučilo. Za Hrabáčovým vzestupem se rýsuje jedno jméno: poslanec a volební manažer ANO Jan Richter. Voliči si tak mohou myslet, že nižší patra hnutí nemá jeho předseda Babiš pod kontrolou a vlivní členové ANO si tam dělají, co chtějí.

„Před zasedáním předsednictva hnutí jsem poslal velice tvrdý vzkaz, že nesnáším korupci. Já jsem pro lidi garance, že pokud se vyskytne nějaká korupce v ANO, řešíme to brutálně, okamžitě, takový člověk končí, musí odejít. Žádné pozastavení členství, jak to dělá ODS, nebo vymlčení. U nás to neexistuje. Tohle se nepovedlo, je to chyba krajské organizace. Když skončí volby, musíme to zhodnotit a udělat z toho závěry,“ zavázal se Andrej Babiš.

Dvojí metr kvůli Babišovi

Moderátorka připomněla, že sice teď vylučují i obviněné členy ANO, ale původní stanovy hnutí byly daleko přísnější. Kodex z roku 2014 jim v bodě deset ukládal rezignaci už v případě jakéhokoli trestního stíhání. Od roku 2017 tak musí učinit jen v případě jejich obžaloby z úmyslného trestného činu nebo nedbalostního trestného činu v souvislosti s výkonem veřejné funkce. Proto může v Evropském parlamentu sedět Jana Nagyová, druhá obžalovaná v kauze Čapí hnízdo, přičemž o zbavení její imunity budou hlasovat europoslanci. Není to tedy ten oblíbený dvojí metr Patrika Nachera?

„Je to dvojí metr, nebudu tady lhát. Vy ale dobře víte, že Čapí hnízdo je účelové stíhání, politická kauza, a nebudu jmenovat toho policistu, kterého řídil ten kmotr, který řídil milenku pana premiéra. Je to stará věc z roku 2007 a soud dvakrát obžalobu zamítl. A ano, pokud to chcete slyšet, asi ty stanovy upravili kvůli Babišovi. Ale Babiš v rámci své politické kariéry nemá na svém kontě nic, neexistuje úředník, kterého by oslovil a něco po něm chtěl, všechno si platil, dokonce i letenky do Japonska nebo Ameriky, za svoje peníze,“ rozohnil se šéf ANO. Dokonce i v žebříčku Forbes klesl mezi miliardáři na sedmé místo, poznamenala moderátorka. „No vidíte, jsem zase chudší, ale nějaké drobné ještě mám. Vždycky jsem si všechno platil, vláda byla v šest ráno, aby se neobědvalo zdarma, jak bylo zvykem za Sobotky nebo teď za Fialy,“ trval na svém Andrej Babiš.

Znamenají jeho slova směrem k ústecké organizaci, že bude chtít v krajích po volbách udělat pořádek, aby se neopakovaly kauzy Hrabáč, Švachula a Stoka nebo rezignace moravskoslezského hejtmana Jana Krkošky? „Určitě. Po krajských volbách budu chtít zásadní změnu fungování hnutí, některé krajské organizace zamrzly, jejich aktivita musí být vyšší, nejen před volbami, hnutí potřebuje nový impuls. Pokud je v nějaké organizaci problém, je to vždycky problém jejího předsedy. Přidat musejí i poslanci zvolení za daný kraj. Pořád jim to říkám a teď jim to vysvětlím ještě lépe. My se musíme hlavně vrátit do vlády, pro to uděláme maximum. A nebude to jednoduché, protože Česká televize a další média nám nejsou příliš nakloněna a my musíme vyvracet různé nepravdy. Když si třeba vezmete schodek posledních tří vlád, tak ukazují, že premiantem byla Sobotkova vláda, ale zapomněli říct, že ministrem financí byl Babiš, který snižoval dluh a měl i přebytky. Ale to nevadí, já se pochválím sám,“ rozesmál se Babiš.

Na závěr moderátorka popřála Andreji Babišovi k dnešním 70. narozeninám. „Čtu teď tuto knížku Přežít! Zůstaňte mladí a zdraví co nejdéle. Napsal ji americký onkolog (Peter Attia – pozn. red.) a doporučuje to lidem v mém věku. To číslo je pro mě děsivé, ale přístroje říkají, že fyzicky jsem na tom jako padesátník, tak to je dobrá zpráva. Děkuji za stovky blahopřání, moc si toho vážím a všem odpovím,“ uzavřel zářijovou debatu Deníku Andrej Babiš.