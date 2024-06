Další díl seriálu Deníku pod názvem Co na to Andrej Babiš se věnoval výsledkům eurovoleb a posunům na české politické scéně. Koalice Přísaha a Motoristé i Stačilo! mají podle expremiéra a šéfa hnutí ANO šanci zopakovat svůj úspěch i ve volbách do sněmovny v roce 2025.

Andrej Babiš v debatě Deníku reagoval na vítězství ANO v eurovolbách, vyjádřil se i k možnému zavedení korespondenční volby

„Samozřejmě u Stačilo! je to o osobnosti Kateřiny Konečné a Motoristé jsou de facto nová ODS. Vždyť v jejich štábu byli její zakladatel Václav Klaus, Jan Zahradil, Boris Šťastný. Je to projekt pana Macinky, který na tom pracoval dlouho a nezradil Václava Klause. Navíc i to spojení s Robertem Šlachtou byl dobrý nápad a velkou roli sehrál pan Turek a to, že na něj všichni útočili, tedy nejen celý STAN, ale i pan Okamura,“ uvedl Andrej Babiš.

Byli by to pro ANO tedy možní koaliční partneři? „Na rozdíl od této vlády jsou to lidé, s nimiž se dá mluvit. Našimi koaličními partnery mohou být strany, které se ztotožní s naším programem. Hnutí ANO bylo vždycky pro lidi a měli jsme konkrétní výsledky,“ odpověděl.

Babiš: Jsme na cestě k pádu Římské říše. Máme plno pohlaví a tyhle nesmysly

Zajisté ovšem vidí rozdíl mezi Motoristy napravo a Stačilo s KSČM na opačném konci spektra. Ke kterému z těchto dvou subjektů má ANO blíž? „K žádnému. My se chceme vrátit do vlády a potřebujeme 40 procent nebo ještě víc. Budeme voliče žádat, aby nám dali hlasy, protože jedině tak nepropadnou. I v těchto volbách se jich ztratilo 330 tisíc. Svobodní by spíš patřili k Motoristům, Rajchl zase k Okamurovi, ale my je organizovat nebudeme,“ konstatoval.

Moderátorka trvala na odpovědi, zda by ANO spolupracovalo spíš s Turkem, nebo s Konečnou? „Tak řekneme voličům, ať nám dají padesát procent,“ zamlžil.

Turek je ODS revival

A co říká na postoj Miroslava Kalouska, který v pátečním rozhovoru Deníku prohlásil, že určitě vznikne nová strana rozpočtové odpovědnosti, ať už s ním, nebo bez něj?

„Taková strana už vznikla. To jsou Motoristé, ODS revival, konzervativní pravicová strana, jak ji kdysi založil Václav Klaus. Žádná další šanci nemá,“ konstatoval Babiš. Dodal, že je to důsledek politiky Petra Fialy, který podle něj není slušný, jak ukazuje kauza družstevní záložny, ale hlavně je úplně mimo.

Jak reagoval Andrej Babiš na postoj Miroslava Kalouska? Podívejte se na video:

„Tato vláda chce vyslat Čecha do vesmíru za jeden a půl miliardy korun. Nejlépe by udělali, kdyby tam vyslali pana Fialu aspoň na pět let, protože on je naše největší neštěstí. Pokud nemají na školní kuchařky, které berou 18 500 korun, ale chtějí dát jeden a půl miliardy za let do vesmíru, tak jsou úplně padlí na hlavu,“ pronesl šéf ANO.

Evropa se musí posunout, nebo zanikne

Andrej Babiš konstatoval, že vítězství ve volbách do Evropského parlamentu je pro něj „strašně důležité, obrovská motivace do sněmovních voleb, cítili jsme se jako po transfúzi“. Ve které frakci zakotví europoslanci zvolení za hnutí ANO?

„Jsme celkem dobrá nevěsta pro ALDE, kde máme největší počet europoslanců, v Renew jsme druzí po Macronově Obnově, on má třináct, my sedm. Problém je, že v té frakci jsou uskupení, s nimž máme úplně odlišné názory na Green Deal, třeba Progresívne Slovensko Michala Šimečky, které má šest mandátů. Uvidíme, jestli tam zůstaneme, zda nám nabídnou zajímavé pozice, kde bude možné prosazovat náš volební program. Tam se nehlasuje podle toho, jak někdo zavelí. Příští týden se ukáže, vzniknou-li nějaké nové frakce, jednání probíhají a rozhodující bude Evropská rada v pondělí v Bruselu,“ řekl Babiš.

Babišovo ANO je pro liberály bohatá nevěsta, říká Věra Jourová

K žádným velkým posunům v Evropském parlamentu ovšem nedošlo, stále budou nejsilnějšími frakcemi lidovci a socialisté. Není nejvyšší čas lidem říct, že se příliš nebude měnit Green Deal, už vůbec ne migrační pakt nebo emisní povolenky, u nichž pravděpodobný eurokomisař za ČR Jozef Síkela upozornil, že jejich omezení kromě Čechů nikdo nechce? V čele Komise bude znovu Ursula von der Leyenová čili k žádnému jejímu vyhazovu, jak o tom Babiš mluvil v minulých debatách, nedojde.

„Pokud pojede Evropa dál v současných kolejích, povede to k její sebedestrukci. My určitě budeme bojovat za zrušení zákazu spalovacích motorů, zastropování emisních povolenek na třiceti eurech, aby se zamezilo spekulacím…“ Jenže právě to podle ministra Síkely neprojde. „Tak Pan Síkela asi podporuje, že máme nejdražší elektřinu v EU…“

Andrej Babiš zhodnotil výsledek eurovoleb. Co očekává od budoucnosti?

Ne, třeba je jen realista, zná bruselské prostředí a ví, že to nemá šanci na úspěch. „My budeme bojovat za to, co jsme říkali před eurovolbami. Pokud firmy odejdou z Evropy do Ameriky a do Asie, možná se unijní politici i pan Síkela, který místo občanů podporuje výrobce elektřiny, probudí. My chceme postavit zdroje, jako jsou jádro, obnovitelné zdroje a nízkoemisní fosilie, na stejnou úroveň, aby měly rovný přístup k financím. Netvrdím, že to projde, ale možná se politici konečně chytí za nos jako u ilegální migrace,“ soudí Babiš.

Jsme na cestě k pádu Římské říše

Pokud řekl, že se politici probudí až ve chvíli, kdy podnikatelé začnou odcházet do Ameriky a Asie, nebude pozdě? Nepůjde Evropa ve šlépějích zašlých civilizací, Egypta, Říma nebo starověkého Řecka? Vždyť ve všech rozdílových technologiích, jako jsou čipy, baterie, solární panely, větrníky nebo tepelná čerpadla zaostává za USA i Čínou. Jde s tím něco dělat?

Miroslav Kalousek: Nevylučuji, že budu kandidovat do Sněmovny

„Máte pravdu, jsme na cestě k pádu Římské říše. Lidé nechtějí pracovat, chtějí mít čtyřdenní pracovní týden, nerodí se děti, máme desítky pohlaví a podobné nesmysly. Pokud se evropští politici, kteří tam jsou bohužel jenom kvůli sobě, nechytí za nos, dopadne to katastrofálně. Kdo tady bude podnikat a co se stane se stovkami tisíc nezaměstnaných? Doufám, že v Německu se CDU vrátí do vlády a znovu spustí tři odstavené jaderné elektrárny, které Angela Merkelová zavřela jen proto, že chtěla v Hesensku vyhrát volby proti Zeleným. Bohužel politici jsou odtržení od reálné politiky a ekonomiky. Proč Ursula von der Leyen zrušila setkání se zástupci 76 největších evropských firem? Ona ty problémy vůbec nevnímá,“ míní expremiér.

Korespondenční volbu bychom měli zrušit

V programovém prohlášení vlády ANO a ČSSD stálo: „Zjednodušíme volební pravidla tak, aby se občanům usnadnil přístup k volbám, včetně zavedení korespondenční volby.“ Přestalo hnutí ANO věřit svým voličům, nebo proč je nyní zásadně proti ní?

„Mám tady stanovisko ministerstva vnitra z roku 2019, na jehož základě jsme změnili postoj. V něm se píše, že riziko korespondenčního hlasování je v nemožnosti zajistit ústavně garantovanou tajnost volby, protože volič provádí hlasování v nekontrolovatelném prostředí mimo volební místnost. Není možné zaručit, že nehlasuje pod nátlakem jiné osoby, tudíž že hlasování probíhá svobodně a tajně. Toto riziko lze výrazně omezit pouze tím, že korespondenční hlasování umožníme pouze vybrané skupině voličů. To je názor i renomovaných ústavních právníků, jako jsou pánové Kudrna nebo Gerloch,“ vysvětil změnu postoje Babiš.

Andrej Babiš se v debatě Deníku vyjádřil i ke korespondenční volbě:

Redaktorka poznamenala, že se v tom případě 120 států, kde mají zavedenou korespondenční volbu, asi rozhodlo pro nedemokratický způsob hlasování a pravdu má jen české ministerstvo vnitra a několik ústavních právníků, kteří v tom vidí ohrožení. Vždyť přece i Andrej Babiš, jehož děti studují v zahraničí, by měl mít zájem, aby snadněji mohly hlasovat třeba pro hnutí svého otce.

„V zahraničí volit mohou. Tady vznikl nějaký falešný dojem, že naši občané nemohou v zahraničí hlasovat. Ale oni mohou a my jsme navrhovali, aby se počet volebních místností zvýšil. Zažili jsme, jak se hlasování zneužívalo při prezidentské volbě, kdy v rámci rodin byl nátlak na babičky, že když budou volit Babiše, neuvidí vnoučata,“ argumentoval.

Priority hnutí ANO? Úprava migračního paktu i Green Dealu, plánuje Dostálová

Nepotvrdil tím právě, že se to děje i při přímé volbě a s poštovním hlasováním to nemá nic společného? „To se děje a nemělo by k tomu docházet, ale tady by se to mohlo dít ve větší míře. My jsme přesvědčeni, že současná úprava je dostatečná a lidé mohou svobodně a tajně volit,“ reagoval šéf hnutí ANO.

Pokud vyhraje ANO příští rok volby, zruší schválenou korespondenční volbu? „Na to nemohu teď odpovědět, ale podle citovaného názoru ministerstva vnitra z roku 2019 bychom ji zrušit měli. Určitě ale zrušíme důchodovou reformu a okrádání důchodců i dalších lidí. Tahle vláda je neštěstí pro naši zemi a je nutné, aby skončila co nejdříve,“ uzavřel Babiš debatu Deníku.