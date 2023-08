Po letní přestávce Deník pokračuje v seriálu živých debat s politiky. V pátek zpovídal předsedu ANO Andreje Babiše, který navštívil agrosalon Země živitelka. Nejprve ovšem zhodnotil finální podobu konsolidačního balíčku. „Vláda vyslala jasný signál, že si nepřeje podnikatele v České republice,“ řekl Babiš. „V Maďarsku je korporátní daň devět procent, u nás se zvýší na 21, takže pravicová ODS říká všem podnikatelům, že je tady nechce, a proto je víc zdaní, stejně jako jejich zaměstnance,“ uvedl.

Andrej Babiš byl hostem živé debaty Deníku. Tentokrát reagoval na vládní konsolidační balíček, na ceny potravin, situaci ohledně podnikatelů i na dotazy ohledně Agrofertu. Podívejte se na záznam | Video: Deník

„ODS od revoluce neudělala pro zemědělce vůbec nic. Naopak prodávala půdu cizincům, což Francouz, Maďar a Polák nedovolí. ČSSD zavedla dotace na hektar, místo aby motivovala producenty zeleniny, ovoce, brambor, živočišnou výrobu. Na zemědělce a potravináře všichni kašlali, protože to nemá voličský potenciál. Kdyby ten zlý Agrofert nekoupil Olmu, která téměř zkrachovala, nebo Kostelecké uzeniny, tak by tady nebylo nic, jenom zahraniční potraviny,“ pokračoval Andrej Babiš.

Fiala a Pekarová žijí z daní Agrofertu

Odmítl se vyjádřit k případnému prodeji Agrofertu, který podle novely zákona o sdružování v politických stranách nemůže být ani ve svěřenském fondu.

Prodá ho tedy, či převede na někoho jiného? „Já s tím nemám nic společného. Ta firma nějak funguje a teď si dovolila mít zisk. Kolik ale odvedla do veřejných financí? Pět miliard. Vždyť ten Fiala a Pekarová, která bere až pět set tisíc, žijí z daní Agrofertu, tak ať už dají Babišovi pokoj,“ sdělil.

Připojil zajímavou poznámku: „Máme stínovou vládu, máme Havlíčka, ten to může převést zítra, zapomeňte na Babiše.“

Výrok Andreje Babiše a Milouše JakešeZdroj: Deník

Okomentoval také letní kauzu s víčky od plastových lahví, když si stěžoval, že nejdou odtrhnout: „Naše hnutí je proti plastům. My nechceme plasty, ale někteří výrobci lahví to udělali tak, že když se napijete, polijete se. Vím, že to bylo v okurkové sezoně téma a Babiš byl zase za blbce, já jsem to ale vysvětlil.“

Vláda je proti podnikatelům. Fiala a Pekarová žijí z daní Agrofertu, řekl Babiš

Na dotaz moderátorky, zda chápe princip směrnice Evropské komise, s níž souhlasila i jeho vláda v roce 2019, že kvůli snazší a účinnější recyklaci musejí být víčka připevněna k lahvi, odpověděl: „Já tomu rozumím, ale třeba u francouzských minerálek nebo našeho Rajce víčko odklopíte, napijete se a pak ho zase vrátíte. Coca-Cola to podělala, a to jsem kritizoval,“ dodal.

Za drahé potraviny může vysoká cena energií

Babiš prohlásil, že vysoké ceny potravin jsou výsledkem chybné vládní politiky v oblasti energetiky. „Tam byly mimořádně vysoké zisky, hlavní energetik měl sto miliard zisku. Celá inflace je kvůli cenám energií a tato vláda neudělala pro snížení cen potravin vůbec nic. Mohli snížit DPH na nulu jako Poláci a zastropovat cenu elektřiny na 1500 korunách na megawatthodinu a vykoupit sto procent ČEZ,“ pravil.

Andrej Babiš se vyjádřil k cenám potravin a inflaci:

Zdroj: Deník

Podle něj by řetězce měly říct, za kolik nakupují od českých potravinářských firem, třeba rohlíky a mléko, a pak by si to spotřebitelé měli porovnat s cenami v obchodech.

„Antimonopolní úřad jasně řekl, že na trhu s potravinami nezjistil žádné pochybení. Pokud někdo tvrdí, že Babiš určuje ceny potravin, tak se tomu všichni smějí. Je absurdní, když premiér, který zemědělství vůbec nerozumí, řekl, že by se na to měl podívat specializovaný finanční úřad. Argumentovat tím, že Olma nebo jiné firmy udělaly 200 milionů korun zisku, když v předchozích letech měly obrovské ztráty jako Penam, je nesmysl,“ prohlásil šéf ANO.

Daně a dotační politika

Pomůže ke zlevnění potravin snížení DPH z patnácti na dvanáct procent? „Nevím, jak to budou kontrolovat. Pan premiér obdivuje Polsko, tak se měl u jejich předsedy vlády Morawieckého naučit, jak to udělat a dát na potraviny nulovou sazbu. Proč Fialův poradce říká našim občanům, aby nakupovali v Polsku? Jenže oni už jezdí i do Německa. Klesají tržby a jim asi nevadí, že nemají příjmy do rozpočtu,“ rozohnil se Babiš.

Moderátorka podotkla, že podle europoslance za ANO Martina Hlaváčka je za tím i jinak nastavená dotační politika, protože polští zemědělci dostávají daleko větší finanční podporu a třeba v Rakousku zase potravináři pružněji reagují na požadavky obchodních řetězců v oblasti obalové techniky, rychlosti a kvality zpracování zboží. Faktorů ovlivňujících konečnou cenu tedy asi bude víc.

Že Babiš určuje ceny potravin? K smíchu, reagoval šéf hnutí ANO

Čeští farmáři letos inkasují necelé tři miliardy korun národních dotací. Ministr financí Zbyněk Stanjura chce ale příští rok škrtnout deset. Jak to udělá?

„Netuším. ODS pro zemědělce neudělala vůbec nic. My už nejsme dávno soběstační. Vyvážíme syrové mléko a nakupujeme jogurty. Naše planeta má osm miliard lidí a 2,3 miliardy z nich nemají jistotu příjmu jídla, 193 milionů obyvatel má akutní hlad, 828 milionů trpí podvýživou. V roce 2050 nás bude 9,7 miliardy, a aby se všichni uživili, je potřeba o 60 procent víc potravin. A v této situaci se likviduje zemědělská půda a zelení šílenci chtějí zničit evropské krávy.“

Česká republika má šanci na větší potravinou soběstačnost až ve chvíli, kdy se vrátíme do vlády, protože premiér politolog a učitel jako ministr zemědělství (lidovec Marek Výborný) je výsměch,“ uzavřel debatu Andrej Babiš.