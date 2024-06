Předvolební díl debaty Deníku s lídrem hnutí ANO Andrejem Babišem byl věnován volbám do Evropského parlamentu. Agentury se průzkumům kvůli ošemetnému faktoru nižší účasti příliš nevěnují, ale podle nedělního šetření od STEM by eurovolby vyhrálo hnutí ANO. Ovšem těsně před trojkoalicí Spolu.

Andrej Babiš v debatě Deníku povídal o eurovolbách. Co zaznělo? Podívejte se | Video: Deník

Budou volby podle šéfa ANO Andreje Babiše referendem o Fialově vládě? „Byl bych rád, aby to tak bylo. Pro nás to jsou prestižní volby, takže bychom je rádi vyhráli. My máme program pro občany České republiky, zatímco vládní strany chtějí jen porazit Babiše,“ odpověděl.

Proč by se ale měli lidé rozhodovat na základě toho, jak vládne pětikoalice doma, když tady půjde o budoucích pět let na evropské scéně?

„Pan premiér měl evropské předsednictví a během něj zkazil všechno. Například sliboval, že nedopustí zákaz spalovacích motorů, protože je nepřijatelný. A co udělal? Připustil ho. Stejně jako emisní povolenky na pohonné hmoty, na teplo a nemovitosti. Jeho působení v čele Evropské rady mělo velmi negativní dopad na všechny naše občany, tam je tedy přímá souvislost. Lidé musejí pochopit, proč máme v České republice nejdražší energie. Protože pan premiér neoddělil cenu elektřiny vyráběné z plynu od jádra a uhlí, což je problém Lipské burzy. Občané by měli volit proti Spolu, protože mají nejdražší elektřinu v Evropě,“ uvedl šéf hnutí ANO.

Jourovou voliči ANO rádi nemají, řekl Babiš. Na další spolupráci to nevypadá

Moderátorka to shrnula větou, že podle Andreje Babiše by se měli lidé u uren rozhodnout podle toho, co vláda prosadila či naopak vetovala v EU během předsednictví.

Pak se zeptala na výrok francouzského premiéra Gabriela Attala, který ve francouzské televizi v diskusi řekl: „Migrační pakt se nebude primárně týkat francouzských městeček, ale zemí východní Evropy, které dosud odmítaly přijímat migranty.“

Attal je členem Macronovy strany Obnova a hnutí ANO je v evropské Macronově frakci Renew Europe. Jak to mají vnímat voliči, co jim tím vzkazuje? „To je vzkaz, že premiér Fiala a ministr Rakušan je podvedli. Ten pořad jsem viděl a francouzský premiér Attal se v něm chlubil, co dokázal, tedy to, že Petr Fiala akceptoval buď přijímání migrantů, nebo výpalné,“ vysvětloval Babiš.

Na opakovaný dotaz, jak se staví k tomu, že takto mluví člen strany Emmanuela Macrona, do jehož frakce v europarlamentu patří poslanci ANO, řekl: „Mně je úplně jedno, co říká člen Macronovy strany, mě zajímá, co udělal ministr Rakušan. Vy si snad myslíte, že my ve frakci ALDE a Renew fungujeme na povel? Například na migraci máme úplně jiný názor než Macronova frakce, paní Charanzová nebo Dlabajová, které od nás odešly,“ prohlásil.

Předvolební debatu měl Deník i s premiérem Petrem Fialou:

ODS nechce ve frakci Orbánovy poslance, řekl premiér Fiala v debatě Deníku

Co ale pak mohou osamoceni v EP dokázat?

„Tato přesmyčka se vám nemůže povést. Proto jsme svolali na čtvrtek mimořádnou schůzi, aby nám pan premiér vysvětlil, jak se může předseda francouzské vlády chlubit tím, že představitelé ČR poslechli a ustoupili západním zemím, které řekly, že doteď východní země migranty nebraly a teď už budou. Pan Fiala nevyjednal ani euro na ukrajinské uprchlíky a akceptoval zrádný migrační pakt, kterým se nejdříve pyšnil, a když zjistil, že je to průšvih, začal couvat a zdržel se. Všechny ostatní státy V4 byly proti,“ uvedl Babiš.

Chceme být bohatá nevěsta

Redaktorka připomněla slova předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové, že koalice program schůze nepodpoří, neboť ji bere jako součást předvolební kampaně hnutí ANO, jež by si ji mělo zahrnout do nákladů.

Co vše již zaznělo v živých debatách se šéfem hnutí ANO? Články a záznamy najdete ZDE.

Trvala pak na tom, aby Andrej Babiš osvětlil, jak poslanci zvolení za jeho hnutí budou prosazovat na unijní úrovni korekci migračního paktu nebo Green Dealu, když budou ve frakci Renew.

„My nevíme, v jaké frakci budeme. Chceme být bohatá nevěsta, možná tam budeme, možná ne. Já jsem tam byl hlavně proto, že mluvím perfektně francouzsky a měl jsem kontakty, premiéra Lucemburska a francouzského prezidenta. Nejdřív jsme se radili v ALDE Renew a pak jsem šel na V4, kde jsem říkal Orbánovi: ‚Viktore, zase na tebe něco chystají.‘ Vždy jsem hledal spojence. Takže tuto tezi nešiřte. Já se vás ptám, proč se extremista Wilders spojil ve vládě se stranou Marka Rutteho, jejíž europoslanci jsou členy naší frakce ALDE Renew? Vždyť Rutte je kámoš pana Fialy. Co to tedy je? Žádné hodnoty, žádná solidarita, jenom funkce. My teď konečně budeme mít tým, který bude bojovat za české zájmy a nezradí nás, jako to udělaly tři europoslankyně zvolené za ANO v tomto období. Naši poslanci budou plnit program hnutí ANO. Představuji si, že hned na prvním zasedání europarlamentu vystoupí a řeknou, že jsou proti nesmyslnému zákazu spalovacích motorů, který tady schválil premiér Fiala. A budou mluvit, vyvíjet tlak a hledat spojence a přesvědčí novou Komisi, že je to nesmysl a je třeba to zrušit,“ konstatoval Andrej Babiš.

Kdybych řekl to, co prezident, je celá obrazovka ČT žlutá, řekl Babiš v debatě

Jak to mají voliči šéfovi ANO věřit, když při hlasování o normě Euro 7, kterou vyjednal Alexandr Vondra z ODS, byli všichni europoslanci ANO proti?

„Alexandr Vondra nevyjednal vůbec nic, jeho tam ukryli po aféře Promopro, za což sedí nějaký jiný člověk, možná to nikdo pořádně nevyšetřil. Mimochodem Alexandr Vondra byl ministr obrany, který nechal pronajmout sklady ve Vrběticích podivné firmě IMEX, možná by to jinak nikdy nebouchlo. Vymyslel si hanopis na pana Jandejska, takže lhal a teď na nás útočí. Jde mu jen o koryto,“ rozohnil se Babiš.

Moderátorka zdůraznila, že kauza Promopro prošla všemi soudními instancemi a snad se všichni shodují, že soudní rozsudky je správné respektovat. Na to šéf ANO řekl, že pouze cituje staré články.

Hlasy pro ANO nepropadnou

Jisté je, že Vondra pomohl vyjednat a schválit změkčení emisní normy Euro 7.

„Není to tak. Bavíme se o tom, že pan premiér Fiala 13. prosince 2021 pro média uvedl, že zákaz aut se spalovacími motory je nepřijatelný, protože by ohrozil mnoho lidí. V této věci tedy lhal, stejně jako lže u důchodů a daní. Fiala je nejprolhanější politik od revoluce. A tady toto je důkaz. Pan Vondra se tam potřebuje dostat, takže oni se dohodli, že nebudou kroužkovat a všichni točí videa, aby podpořili jejich kandidáty. Jsou nervózní a jen nadávají na Babiše. Nemají žádný program a já nechápu, jak by je někdo mohl volit po tom, co tady předvedli za dva a půl roku,“ argumentoval lídr ANO.

Mír na Ukrajině? Prezident Pavel konečně souhlasí s tím, co říkám já, míní Babiš

A jaký speciální program má jeho hnutí, když se v podstatných věcech neliší třeba od Turkovy koalice Přísaha a Motoristé sobě nebo Stačilo! Kateřiny Konečné? A Klára Dostálová jako jednička ANO se vlastně obsahově protíná s tím, co říká Alexandr Vondra, tedy v potřebě upravit Green Deal a migrační pakt, zrušit zákaz výroby a prodeje aut se spalovacími motory?

„Tak vidíte, jaký máme koaliční potenciál. Každý normální člověk je přece proti ilegální migraci, vždyť ten policista, jehož pobodal imigrant v Německu, zemřel. Je to ohrožení Evropy, musejí se vzít peníze neziskovkám, aktivně bojovat proti pašerákům, potopit prázdné čluny, domluvit se zeměmi, odkud přicházejí, aby je nepouštěly,“ konstatoval Babiš.

Podívejte se, co řekl Andrej Babiš v debatě Deníku o Věře Jourové:

Zdroj: Deník

Moderátorka připustila, že to, co v této záležitosti říkal šéf ANO před rokem, dnes opakují skoro všichni ostatní politici včetně vládních. Jaký je ale tedy mezi nimi rozdíl, proč by měl volič dát hlas zrovna Kláře Dostálové?

„Protože u těch ostatních nemají jistotu, že jejich hlas nepropadne. U nás ji mají. Takto v parlamentních volbách 2021 propadlo milion hlasů. A druhý důvod je, že hnutí ANO bylo ve vládě a Babiš byl ministr financí a premiér a navštívil všechna místa ohledně ilegální migrace, byl na Sicílii, na Frontexu, na hranici Řecka a Makedonie, v Maďarsku. Všichni nás znají a vědí, že náš program plníme,“ míní Babiš.

Konec bruselské chobotnice

V Evropské komisi končí Věra Jourová, která bude mít za sebou dva mandáty a vrací se jako členka ANO do Česka. Počítá s ní hnutí, nabídne jí nějaké angažmá?

„Naši voliči nemají paní Jourovou rádi, ale kdyby nám lovila hlasy pražské kavárny, mohla by nám pomoci. Ale nevím, není to na mně. Mluvil jsem s ní a ona se chce věnovat přednášení, asi bude jezdit po světě a vysvětlovat ty hodnoty. Nám se nelíbí, že měla dvojí metr vůči Polsku a Maďarsku i Slovensku. Chápu, že v Bruselu jsou všichni v té bublině, součástí chobotnice. Doufám, že tentokrát vyhraje selský rozum a Evropa konečně pochopí, že ilegální migrace je ohrožení, Green Deal je ohrožení průmyslu, zaměstnanosti, zemědělství a všeho. Je to poslední šance to změnit. Lidé musí pochopit, že o drahé elektřině, nebo jestli topí dřevem či plynem, se rozhoduje v Bruselu. Ale o tom si máme rozhodovat my, má to být společenství svrchovaných suverénních států, ne nějaká centrála, která bude říkat, zda má být Orbán nebo Morawiecki premiérem. Nebo když je to Babiš, vymyslí střet zájmů. Já je znám. Normální člověk, který žije v České republice, platil teď daň z nemovitosti, vidí faktury za elektřinu, účet za rohlík a pivo, přece nemůže volit koalice Spolu nebo PirSTAN, když vidí, jak devastují tuto zemi a ničí naše životy. Pokud to vyhrají, tak lidem není pomoci. Já jsem v politice kvůli nim, ne kvůli sobě, tak mi mají věřit a přijít k volbám,“ ukončil debatu Andrej Babiš.