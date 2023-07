Expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš byl již potřetí hostem debaty Deníku. V ní mimo jiné prozradil, jak by uzdravil veřejné finance. A vyjádřil se i k osobě nedávno zesnulého světoznámého spisovatele Milana Kundery.

Andrej Babiš v debatě Deníku zkritizoval vládu. Jak by řešil on „úsporný" balíček? A jak vzpomíná na spisovatele Milana Kunderu?

Spisovatel Milan Kundera, který zemřel minulý týden, dostal zpět české občanství v době, kdy byl Andrej Babiš premiérem. Co mu při vyslovení jeho jména vytane na mysli?

„Měl jsem tu čest se s ním potkat 20. listopadu 2018, tehdy to zařídil náš velvyslanec Petr Drulák. Byl jsem s panem Kunderou na obědě a zjistil jsem, že nemá české občanství. On ho nechtěl, měl v sobě tu křivdu, když ho tady pomluvili a vyšel o něm neuvěřitelný článek, který ho poškodil. Nakonec jsme ho s paní Věrou přemluvili. Říkal jsem to premiérům na setkání u příležitosti 100. výročí od konce 1. světové války a každý z nich znal Milana Kunderu. Je to náš nejslavnější spisovatel. Když zemřel, vyšlo nespočet titulků ve světových médiích, o Česko se velmi zasloužil, tak jsem byl rád, že dostal občanství zpět. Pro svět to byl český spisovatel,“ řekl.

Babiš: Jako premiér bych hned propustil lidi na Úřadu vlády a zrušil chlebíčky

Moderátorka podotkla, že také francouzský a zeptala se, co od něj Andrej Babiš četl. „Ještě jsem nečetl nic, ale sehnal jsem si Žert, recenze znám, vím, o čem to je, v té době jsem žil. Tak na ten Žert se chystám,“ odpověděl expremiér.

Kundera v roce 2020 vydal knihu Slavnost bezvýznamnosti. Co by asi tak řekl na projevy poslanců ve sněmovně, které často postrádají smysl a jsou vlastně bezvýznamné? Možná by je označil za vítězné, neboť podle Kundery jsou vítězi současnosti bezvýznamní lidé. K čemu jsou ty nekonečné řeči bez ladu a skladu u pultíku?

„Nevím, jestli jsem bezvýznamný člověk, ale dobře. Já jsem navrhoval, aby si všichni vzali v červenci a srpnu neplacené volno. My totiž nevíme, co vláda vlastně chce, protože neplní svoje programové prohlášení. Neplní nic z toho, co slibovala. Mohli jsme se tedy věnovat něčemu užitečnějšímu. Ale když už tady jsme, bojujeme za naše důchodce a ptáme se, proč jim vzali sedm tisíc korun a na jejich úkor řeší dluhy. To jsme obstruovali, protože tam byla šance, že to neprojde. Kdyby to pan prezident vetoval, mohli jsme zachránit důchodcům pro letošek vyšší penze. Teď jsem mluvil hodinu a čtyřicet minut a musel jsem skončit kvůli vám, ale třeba se tam vrátím,“ řekl Babiš.

Pořád jenom lžou

Moderátorka připomněla Babišův projev v dolní komoře 14. července s tím, že v něm třináctkrát v souvislosti s vládou a jejím předsedou Petrem Fialou použil slovo lež, lhaní, lže, lhát. Co z toho voliči mají, když si nemohou ověřit, které argumenty se opírají o fakta a které plavou na vodě?

Běžné rodiny se úsporný balíček dotkne jen velmi málo, řekl Petr Fiala

„Jak že si to nemohou ověřit? Ráno jsem vyprávěl vtip, kdy zubařka jedné naší poslankyně říkala, že Fiala stále lže a víte proč? Může za to Babiš. Poslední lež pana premiéra zní, že tlačí na dodavatelské řetězce, a i proto jde inflace dolů. Jak to, když vždycky tvrdil, že za inflaci může Babiš, Putin a ČNB? Víte, kdy může pan premiér tlačit? Ráno, když jde tam, kam chodíme všichni. Brutálně lže, je to neuvěřitelné. Třeba když říká, že se nic neudělalo s dopravní infrastrukturou. Jaké dálnice otevírá ministr dopravy Kupka? To jsou naše projekty, my jsme to připravili,“ zdůraznil.

Andrej Babiš kritizoval vládu, že lidem lže například o inflaci:

Moderátorka podotkla, že Martin Kupka tuto skutečnost férově uvádí. Přiznává, že navazuje na práci svého předchůdce Karla Havlíčka. „To je jedno, ale pan premiér neříká pravdu, lhal o tom, že jsme na bankrot, což už vyvrátil i ministr financí Stanjura. Lže permanentně, což je šokující. Nevím, proč to dělá, když se dá všechno dohledat. On je ale strašně přesvědčivý a sází na to, že ne všichni se v tom orientují. V tom má můj obdiv,“ ulevil si Babiš.

Konec chlebíčků a investic do IT

Nakonec se ale vždy počítají výsledky, takže půjde o to, zda se vládě podaří snížit schodky, ozdravit finance a také mohutně investovat do strategických projektů. Hnutí ANO kritizuje vládní konsolidační balík, takže jak by na to šlo ono, pokud by bylo ve vládě? „Kdybych byl premiér, propustil bych na Úřadu vlády nejméně sto lidí, zakázal bych nové investice do IT, zakázal bych fidorky, ferrero rocher a chlebíčky, povolil bych jenom vodu a kafe,“ nabídl svůj recept.

Kde by chtěl Andrej Babiš ušetřit?

To by ale byla úspora pár desítek milionů. „To je přece princip. Čtyřicet čtyři politických náměstků? Oni nejdou příkladem. Vezmou důchodcům, mladým, rodinám. Okamžitě bych propustil ze státní správy všechny členy pětikoalice,“ pokračoval Babiš.

A co když jde o schopné experty na svém místě? „Nejsou schopní. Náměstek Binder propustil nezávislého experta z dozorčí rady s tím, že to místo potřebuje pro spolustraníky. To je ten jejich systém, všude narvat kámoše. Piráti jsou ve sněmovně čtyři, ale všude kolem sebe mají neúspěšné kandidáty. Ta vláda hoduje a od lidí chce úspory a bere jim peníze,“ rozohnil se lídr opozice.

Na dotaz, zda ví, že v ozdravném balíčku jsou i úspory na straně státu, a to 21 miliard včetně snížení celkového mzdového objemu úředníků, reagoval, že to není to pravda. „Tvrdí, že chtějí ušetřit na dotacích, které ale neexistují. Na sobě nešetří,“ odmítl vládní argumentaci Babiš.

Není důvod šetřit

Na chlebíčkách by hnutí ANO stovky miliard neušetřilo, takže kde? „Ale to byl jen příklad. Za Babiše se šetřilo a chodilo se do práce v šest ráno. A proč bych šetřil? Vláda má plno majetku. Kvůli inflaci dostala od českých občanů 260 miliard. Samozřejmě bych masivně investoval a čerpal evropské fondy. To by přineslo vyšší HDP a vyšší příjmy,“ uvedl.

Čili žádný ozdravný balíček by nenavrhl? „To není ozdravný, ale daňový balíček. Ozdravné by bylo jenom to, kdyby tato vláda odešla, protože na to nemá. Ať to zabalí, jde pryč a my se tam můžeme vrátit a dát to do pořádku,“ uvedl.

Vývoj rozpočtu mě znepokojuje, uvedl Pavel. Vládu zkritizoval i za komunikaci

Na závěr padla otázka, zda předloží konkrétní pozměňovací návrhy, neboť se posmíval koaličním poslancům, že chtějí ještě spoustu věcí měnit. Podpoří třeba snížení sazby DPH u dětských plen, minerálních vod, menstruačních vložek nebo tisku na dvanáct procent, ponechání dvojnásobné daně z nemovitosti obcím nebo nezvyšování renty bývalým prezidentům?

„Neposmíval jsem se, ale ptal jsem se, proč s tím přišli teď, když to nemají vykecané v rámci pětikoalice. Slíbili tripartitě, že zohlední její návrhy, takže jsme klidně mohli být na neplaceném volnu a vrátit se v září k finálnímu návrhu. Na ten budeme reagovat. A to tak, že nechceme zvyšování daní, brát peníze lidem, ale podporujeme investice do sportu, kultury, vědy a výzkumu,“ řekl Andrej Babiš.

Debatu uzavřel slovy: „Tato vláda je vládou národní katastrofy a je nejprolhanější v historii České republiky v čele s panem premiérem.“