Vláda hoduje a přitom chce od lidí úspory. Ve třetí debatě Deníku to řekl šéf nejsilnějšího opozičního hnutí ANO Andrej Babiš.

„Kdybych byl premiér, propustím nejméně 100 lidí a zakážu investice do IT,“ řekl v debatě Deníku šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Kde dál by chtěl ušetřit? Podívejte se. | Video: Deník

Kdyby bylo u moci hnutí, které vede, s šetřením by jeho předseda Andrej Babiš podle svých slov začal na chodu jednání vlády. „Kdybych byl premiérem, okamžitě propustím nejméně sto lidí na Úřadu vlády. Zakážu nové investice do IT. Zakážu Fidorky, Ferrero Rocher, chlebíčky a všechno. Za mě to byla jen voda a kafe,“ uvedl v tradiční debatě Deníku.

Evropu bych obehnal plotem, přeje si Andrej Babiš

Dále by ze státní správy vyhodil všechny členy pětikoalice a zredukoval politické náměstky. „44 politických náměstků? Všichni někam lítají, proč? Jako ministr financí jsem lítal třídou economy,“ uvedl. Vláda podle něj nejde příkladem, chce brát důchodcům či mladým, ale nešetří na sobě. Podle něj je to nejhorší vládní kabinet, co tu byl.

Systémem jeho členů je podle něj „všude narvat kámoše“. „Piráti? Ti jsou jen čtyři, ale všude kolem sebe mají neúspěšné kandidáty do Poslanecké sněmovny," zmínil.

Kunderu zná celý svět, já zatím od něj nic nečetl, řekl Babiš v debatě. Opřel se i do vlády. Podívejte se na celý záznam:

Moderátorka Kateřina Perknerová oponovala, že ve vládním balíčku jsou významné úspory i na straně vládních výdajů. Vládní činitelé chtějí například dvě procenta ušetřit na platech. Babiš nesouhlasil. „Oni tvrdí, že jsou nějaké dotace, které chtějí ušetřit. Ty neexistují. Na sobě ale nešetří,“ reagoval.

Babiš: Není to ozdravný balíček, ale daňový

Na dotaz, kde by, kdyby stanul v čele vlády, ušetřil desítky či stovky miliard korun, odpověděl, že by šel předně příkladem. Připomněl, že sám chodil na vládu v šest ráno. A pokračoval: „Vláda má plno majetku. Platí šest set milionů za nájmy cizím firmám. Samozřejmě bych investoval."

Žili jsme nad poměry a teď je na řadě redukční kúra, říká Jiří Pospíšil

Peníze by podle svých slov dal na veškeré investice, které jsou na stole. Ať už do sportu, kultury, vědy či výzkumu. „To přináší vyšší HDP a vyšší příjmy," dodal. S tím, že vláda dostala kvůli inflaci 260 miliard od českých občanů. Zaměřil by se též na čerpání evropských fondů.

Odmítl, že vládní balíček je ozdravný. „Je to daňový balíček. Ozdravné by bylo, kdyby vláda odešla, protože na to nemá," konstatoval. Politici by si podle něj měli vzít v létě neplacené volno a vrátit se zase v září.