V letošním první debatě Deníku se šéfem opozičního hnutí ANO se Andrej Babiš vyjádřil k očekávanému verdiktu Ústavního soudu, u něhož poslanci ANO napadli zákon, jímž se mění penzijní valorizační mechanismus.

Andrej Babiš hovořil v debatě Deníku o penzích, korespondenční volbě i o turné Víta Rakušana | Video: Deník

„Došlo tam ke změně soudce zpravodaje, to asi není dobrý signál. Ale nemuselo to dojít až k Ústavnímu soudu. Kdyby pan prezident chtěl, mohl pro důchodce něco udělat a zabránit schválení toho zákona. Aspoň minulý rok tak mohl každý důchodce dostat kvůli inflaci navíc sedm tisíc korun. Zvláštní je, že pětikoalice tvrdí, že i kdyby verdikt pro ni byl nepříznivý, těch dvacet miliard najdou. Tak když je mají, nechápu, proč je nedali seniorům. Přitom média psala, že důchodci loni zchudli nejvýrazněji za posledních deset let. Inflace, kterou tato vláda neřešila, jim peníze vzala. U církevních restitucí přitom inflaci nahradili v plné výši, o tom se ale moc nemluví. Takže jde o dvojí metr a já z toho celkově nemám dobrý pocit,“ uvedl Andrej Babiš.

Andrej Babiš se v debatě vyjádřil k valorizaci penzí. Co zaznělo?

Koalice ale zřejmě soudce přesvědčila argumentem, že kdyby úpravu v legislativní nouzi nepřijala, týkalo by se to i let následujících, takže státní rozpočet by to vyšlo na 150 a posléze 400 miliard korun. A to už je škoda velkého hospodářského rozsahu. Jaký si z toho hnutí ANO tedy bere závěr? Bude dál zákony, které schválí většina, posílat k posouzení do Brna k soudu?

„Vidíme, co se děje ve sněmovně. Tam není žádná debata. I v úterý se nás snažili brutálně omezit v příspěvcích, když chtěli vlastně zrušit faktické poznámky. Nechtějí s námi mluvit o ničem. Nám pak zůstává Ústavní soud jako jediná možnost,“ řekl šéf ANO.

Zablokovaná sněmovna

Demokracii a právnímu státu ale hlavně neprospívají hodiny řečí o ničem, na což koalice reaguje zkracováním diskusních příspěvků a pevným hlasováním čili porušováním jednacího řádu. Nedá se s tím opravdu něco dělat? Nebo je vztah mezi oběma tábory už tak vyhrocený, že se nelze hnout z místa?

Andrej Babiš v debatě Deníku znovu odmítl korespondeční volbu:

„Ano, ale sám pan premiér Fiala, když byl v opozici, tvrdil, že právem opozice je obstruovat, že to k parlamentní demokracii patří. Tehdy bojovali proti EET a řekl, že budou obstruovat až do konce volebního období. V minulosti tam pan Kalousek četl nějaké knížky. My mluvíme k věci, využíváme diskusi k tomu, abychom sdělili lidem názory na věci, které je podle nás zajímají. Korespondenční volba určitě není priorita našich občanů, to jsou ceny elektřiny a největší drahota v EU,“ míní Babiš.

Účelová korespondenční volba

Místopředseda ANO Radek Vondráček ovšem prohlásil, že to je klíčový zákon z hlediska budoucího fungování demokracie a charakteru českého státu. Proč je Andrej Babiš tak sveřepě proti hlasování poštou, které ještě před několika lety podporoval?

„My jsme to měli v programu, ale na vládě jsme to nikdy neprojednali, nedali jsme to ani do sněmovny. Časem jsme na základě zkušeností ze Spojených států a Rakouska zjistili, že to není transparentní a demokratická věc. V zahraničí ale přece naši občané volit mohou, třeba v Německu na úřadech v Berlíně, Drážďanech, Mnichově a Bonnu. My to nepovažujeme za důležité. Ale rozumíme tomu, že pětikoalice u hlasů ze zahraničí dominuje a vidí v tom další potenciál. Dokonce teď přicházejí s nějakou absurdní změnou získání občanství, kdy by stačilo jen nějaké prohlášení. Dělají tedy všechno pro to, aby získali hlasy, to je jejich jediný cíl,“ konstatoval Babiš.

Koaliční poslanci při projednávání korespondenční volby omezili počet diskusních příspěvků na dva, což pobouřilo opozici:

Šéf ANO je také otec. Nechce snad svým dětem, které by v době voleb studovaly nebo pracovaly přechodně v cizině, usnadnit uplatnění jejich občanského práva a umožnit odvolit korespondenčně?

„Oni to volební právo mají, a pokud mají vztah k naší zemi, mohli by jednou za čtyři roky přijet do České republiky a oslavit svátek svobodných voleb odvolením doma. Zkušenosti s korespondenčními volbami v zahraničí jsou negativní. Koalice v tom ale vidí potenciál, jak ukazují výsledky sněmovních i prezidentských voleb. Mají pocit, že tam získají hlasy lidí, kteří nežijí v ČR,“ řekl šéf ANO, aniž by odpověděl na otázku, proč hnutí nechce usnadnit výkon volebního práva občanům ČR, kteří přechodně pobývají v cizině.

Co si Andrej Babiš myslí o korespondenční volbě? Podívejte se, proč změnil názor:

Podle statistik skutečně krajané jednoznačně preferují pětikoaliční strany, hnutí ANO by se na základě jejich vůle pohybovalo kolem pěti procent a SPD by se do sněmovny vůbec nedostala. Možná proto, že to jsou lidé lépe situovaní, s dobrými příjmy a orientují se podle mainstreamových českých médií, jak podotkl ve svém projevu Radek Vondráček. Není to pravý důvod odporu Andreje Babiše?

„Ale oni mohou volit, a proč by jednou za čtyři roky nemohli projevit svou vůli i tak, že odvolí v České republice? Pětikoalice očekává, že jí to pomůže, protože ti lidé nežijí v ČR a nevidí tu absolutní katastrofu, kterou vláda předvádí, a jsou pod vlivem různých provládních médií,“ zopakoval lídr nejsilnější opoziční strany.



Turné Víta Rakušana Bez cenzury

Mluví se o katastrově, hrůze, propadu ekonomiky. Pravda je, že vládě klesají preference a má u obyvatelstva nízkou důvěru. Těžko říct, zda si to uvědomují všichni pětikoaliční lídři, ale šéf hnutí STAN Vít Rakušan připustil, že nedělají všechno dobře a lidé jim nerozumějí. Proto vyrazil na turné Bez cenzury. V Karviné dost narazil.

Myslí si Babiš, že by tam uspěl? „Samozřejmě, ale ve středních Čechách nebo Praze by mě čekalo stejné přivítání jako Rakušana v Karviné. Tam na nás útočili přímo starostové z ODS. Zažil jsem si svoje, házení vajíček, plivání, fyzické útoky. Pan Rakušan teď objevil, že jsou tady nějací voliči a najal si skvělého marketéra, který udělal z bezvýznamné úřednice v Pezinku slovenskou prezidentku a u nás udělal prezidenta Pavla. Tak teď je to také skvělé, všichni jsou nadšení, mluví se tom. Zase dvojí metr. Já jsem ale jezdil za lidmi od roku 2012 a vím o tom své. Pan Rakušan poté, co zrušil Piráty vykroužkováním v roce 2021, teď dělá podraz na premiéra, který je slabý a mluví o tom, že tady žijeme v ráji. Rakušan konečně říká, že se všechno nepovedlo,“ odvětil Babiš.

Andrej Babiš v debatě Deníku okomentoval i Rakušanovo turné:

Je to podraz, nebo snaha o sebereflexi a poznání nálad voličstva v regionech, kde koalice zrovna neboduje? Není to svým způsobem odvážný politický krok, když uvážíme, co si tam musel vyslechnout - nadávky do fašistů, zrádců a proputinovské hlášky?

„Pan Rakušan mě baví tím, že debaty nezval Bez cenzury. A to je člověk, který se snažil maximálně omezit svobodu slova. Ale funguje to, každý o tom mluví. Jen dělá marketing a loví voliče ODS a Pirátů, protože KDU-ČSL je už úplně mimo a TOP 09 dorazí Kalousek, až udělá ten svůj třetí projekt. Využívá situace, kdy premiér je slaboch, který má teď průšvih s penězi v kampeličce. Na síti X už někteří lidé píšou, že Rakušan je borec a měl by to být premiér. Jasně, že je to proti Fialovi,“ myslí si Babiš.

Trump zařídí konec války

Na závěr se moderátorka šéfa ANO zeptala na výrok Aleny Schillerové, že stát by měl dávat víc peněz do dopravní infrastruktury a na silnice než na tanky. Souhlasí Andrej Babiš s poučkou, že kdo chce mír, musí se připravovat na válku?

„Tuhle otázku jsem čekal a přečtu vám článek jedna ze Severoatlantické smlouvy z roku 1949: ‘Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě spojených národů, urovnávat veškeré mezinárodní spory mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost.‘ A pro nás je mír hodnota. My nechceme válku. Dohledal jsem si mimochodem usnesení sněmovny z 29. března 2022 podepsané paní Pekarovou Adamovou, které ministři vůbec neplní. V něm žádá vládu zintenzivnit diplomatické kroky s cílem urychleného ukončení válečného konfliktu na Ukrajině.“

Zkrácená valorizace penzí u Ústavního soudu obstála, důchodci si tak po dnešku finančně nepolepší:

Je to v současné době vůbec možné? „Ano, jde to. Trump to jasně řekl. Když bude prezidentem, válka skončí. Mě se ptali jak, ale to je jeho problém. My nechceme válku, my chceme mír. A pokud si sportovci z Dukly udělali kalendář s fotkami s mírovými znaky, tak fanatik Řehka, který nás stále straší válkou, jim to zakáže a museli to sešrotovat. Takže mír je sprosté slovo? My nechceme válku a všechno ostatní jsou překrucovačky našich slov. Vždyť NATO je obranný pakt, ne útočný. Ano, situace není dobrá, takže se připravujme na konflikt, jak to dělají Němci. Ale tam to vypátral Bild a náčelník generálního štábu nestresuje všechny důchodce, děti a maminky strašením z jaderného konfliktu. My se hrdě hlásíme k tomu, že mír je velká hodnota,“ pravil Andrej Babiš.

Moderátorka podotkla, že konkrétně německý ministr obrany Boris Pistorius uvedl, že válka s Ruskem není chiméra, protože Putin vyhrožuje i pobaltským státům, které jsou členy NATO. A mohl by se odvážit zaútočit dál v Evropě, kdybychom nebyli důslední a nezastrašili ho.

„Ano, ale Trump říká, že když bude prezident, válka nebude. Tak já mu budu držet palce, protože podle mě si všichni přejeme, aby válka nebyla. A zapomíná se na to, že za naší vlády se zvýšil armádní rozpočet o sto procent, zatímco v době finanční krize 2009 ho ODS a TOP 09 snižovaly. Za Lubomíra Metnara jsme tam měli investice za 155 miliard, armádu jsme podporovali. Ale říkáme: pokud je dost peněz na armádu a pro Ukrajinu, proč nejsou peníze pro občany České republiky?“ uzavřel letošní první debatu pod názvem Co na to Andrej Babiš předseda hnutí ANO.