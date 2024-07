Souhlasí Andrej Babiš s názorem maďarské diplomacie, že Unie prosazuje válku? Podobně se vyjádřil i on sám, když v rozhovoru pro média uvedl, že Fialova vláda sní o válce s Ruskem. Jak to myslel? „Pan Fiala přece stále mluví o válce, že v ní jsme, nebo se na ni máme připravit. Náčelník generálního štábu Řehka tvrdil, že se musíme připravit na jaderný konflikt. O míru mluví jedině Trump, který říká, že stane-li se prezidentem, válka skončí. Možná se mu povede vyhnat Putina z Ukrajiny a přestanou umírat lidé. Kdo z té války profituje? Jenom zbrojaři, kteří mají stovky miliard zisků. Teď už i jedna novinářka napsala, jak je ta muniční iniciativa netransparentní a že je to všechno podivné. Je to jenom PR,“ rozhorlil se Babiš.

K tomu moderátorka uvedla, že kandidující viceprezident Donalda Trumpa J. D. Vance jasně sdělil, jak si představuje ukončení války, totiž přenecháním části Ukrajiny Rusku, což asi nebude linie, kterou by prosazovala Evropské unie a budoucí šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. „Ztrátu ukrajinského území připustil pan prezident Pavel i paní ministryně Černochová. Já jsem to nikdy neřekl a myslím si, že Trump by mohl skutečně dojednat, že Putin odejde z Ukrajiny. Ať to zkusí.“

Harrisová nemá žádný názor

Co říká Babiš na odstoupení Joea Bidena a kdo podle něj vyhraje případný duel Trump versus Harrisová? „Kamala Harrisová nemá žádný názor, jen opakuje, že bude zbrojit. Je stejná jako pan Fiala. Tvrdí, že porazí Rusko. Tak ať se ukáže. Nevím, co říká kandidát na viceprezidenta, ale je jasné, že podle toho, kdo vyhraje americké volby, válka skončí, nebo neskončí. Pokud vyhraje Trump, jsem přesvědčen, že skončí, což si přejeme asi všichni, aby neumírali lidé a zbrojaři neměli ty nehorázné zisky, které platíme všichni. Když zvítězí Harrisová, válka pojede dál a všichni zbrojaři, včetně našich, si budou mastit kapsy,“ řekl Babiš.

Andrej Babiš o válce na Ukrajině i volbách v USA. | Video: Deník

„Říkáme-li, že mezi Izraelem a Hamásem by se mělo domluvit příměří a pak uzavřít mír, tak proč stejnou pozici nezastáváme i u konfliktu na Ukrajině? Sám prezident Zelenskyj dnes už mluví úplně jinak. Klíčové bude, kdo se stane americkým prezidentem, protože NATO je o Spojených státech,“ argumentoval šéf hnutí ANO.

Patrioti pro Evropu a Orbán u Putina

Hnutí ANO a Andrej Babiš byli u zrodu frakce Patrioti pro Evropu. Ta skončila jako třetí největší v Evropském parlamentu, ale její členové nemají žádnou funkci. Ursula von der Leyenová je opět předsedkyní Evropské komise a Unie kráčí v zaběhnutých kolejích dál, takže z pohledu ANO se o úspěchu mluvit nedá. „To se píše v médiích, ale není to pravda. Naši zástupci jsou ve čtrnácti výborech a máme tam celkem dvacet míst. Jsme třetí největší frakcí, předběhli jsme liberální Renew i konzervativce, kde je česká ODS. My jsme do té frakce naskočili po odchodu z ALDE/Renew a znovu opakuji, že jsme tam kvůli programu, tedy zastavení ilegální migrace, Evropské unii jako společenství svrchovaných států a změně Green Dealu,“ zdůraznil Babiš.

Experti ovšem připomínají, že nejdůležitější je odstavení Patriotů od vlivu na legislativu, když lidovci, socialisté a liberálové budou uplatňovat princip sanitárního kordonu. A jak taková izolace vypadá, je vidět v případě Viktora Orbána a maďarského předsednictví. Unijní ministři se nesejdou v srpnu v Budapešti, ale v Bruselu. Je to reakce na Orbánovu sólo akci, když navštívil ruského prezidenta Putina. Bylo férové vůči partnerům, že se na takovou cestu vydal, aniž by je informoval předem?

„Samozřejmě, na rozdíl od pana premiéra Fialy skutečně realizuje předsednictví a nejdřív navštívil prezidenta Zelenského, Putina až potom. Byl u čínského prezidenta, na zasedání NATO a u Trumpa. O všem napsal zprávu,“ konstatoval šéf ANO. Udělal to ovšem ex post, předem nikomu nic neřekl. „Proč by měl partnery informovat? To přece není žádná povinnost. Orbán potvrdil, že neměl mandát tam něco dohadovat, jenom zjišťoval, co se tam děje,“ míní Babiš. S výsledkem, že Putin nechal bombardovat dětskou nemocnici a porodnici v Kyjevě? „To jsme všichni odsoudili, ale není korektní ty dvě věci spojovat, to je přes čáru. Když prezident Zelenskyj teď sám mluví o mírové iniciativě a hovoří s Trumpem, tak nevím, proč by Orbán nemohl pro Unii a NATO získat informace.“

To by mohl, pokud by od nich k takové misi získal mandát, ne? „Zahraniční politika Evropské unie neexistuje. Borrell (Josep Borrell, šéf unijní diplomacie – pozn. red.) je absolutně nepoužitelný a je k smíchu, je to marný socialista. Má rozpočet jednu miliardu eur a Evropská komise má ve světě 145 zastoupení, všude mají majetky, je to zbytečné plýtvání penězi. Každý členský stát si dělá zahraniční politiku samostatně, a jak je zřejmé z konfliktu Izraele s Hamásem, neměli všichni vždycky stejný pohled na některé věci,“ dodal lídr opozice.

Green Deal po česku

Debata se znovu stočila k frakci Patrioti a k tomu, jak bude prosazovat s omezeným vlivem změnu Zelené dohody pro Evropu. Když Fialova vláda odložila schválení tří klíčových norem, které mají implementovat Green Deal, vyšlo najevo, že to bude velmi drahá záležitost s dopadem na všechny domácnosti a firmy. Kdyby to jednotlivé státy neučinily, musely by zaplatit astronomické pokuty. Někteří ekonomové varují, že se to nedá ufinancovat a Unii to může úplně zruinovat. Co tedy bude dál? „Tato opatření byla navržena v době českého předsednictví v Unii. To všechno prosadil pan Fiala a byl za to pochválen místopředsedou Komise panem Timmermansem.“

Andrej Babiš se vyjádřil ke Green Dealu. | Video: Deník

Redaktorka namítla, že původní rámec Green Dealu čili záměr udělat z Evropy během několika desetiletí bezemisní kontinent, schválil Andrej Babiš jako expremiér a souhlasil s ním i Viktor Orbán. „To je stokrát opakovaná lež patologického lháře Fialy. Nic se nepodepsalo, my jsme odsouhlasili politickou deklaraci, že chceme snižovat emise a máme starost o životní prostředí. Prosadili jsme s polským premiérem Morawieckim, že každý stát nemusí plnit závazek Fit for 55 (balíček legislativních návrhů Evropské komise, které mají vést ke snížení evropských emisí skleníkových plynů do roku 2030 v porovnání s rokem 1990 o 55 procent – pozn. red.), ale že jde o celoevropský průměr. A vybojovali jsme stovky miliard do modernizačního fondu. To jsem udělal já. Všechna opatření, která má teď Fiala aplikovat, navrhl on, protože políbil v Bruselu prsten. K tomu jsem stokrát ukázal dokumenty a papíry, tak neopakujte tu lež pánů Fialy a Vondry. Vzpomeňte si, jak pan premiér říkal, že nedovolí zákaz výroby a obchodu aut se spalovacími motory. Udělal to. Dopad toho, co má teď česká vláda prosadit, bude na lidi hrozný: zdraží pohonné hmoty, emisní povolenky. Je to čistě výsledek Fialovy nekompetence,“ soudí Babiš.

Uvidíme, jak to dopadne, neboť s českým Green Dealem se bude muset vypořádat nejenom tento kabinet, ale i příští vláda, možná ta Babišova. Na to šéf ANO reagoval: „Všechno, co Fiala dělá, změníme. Všechno. Snížíme daně, vrátíme lidem důchody tak, jak to bylo za nás. Je to nejhorší vláda, která ničí naši zemi.“

Proč mám platit českou televizi, když se na ni nedívám?

Tento veřejný příslib si každý volič jistě zapamatuje. A když už se mluví o závazcích, jak to bude s koncesionářskými poplatky? Padne Andrej Babiš u pultíku kvůli patnácti, respektive deseti korunám navíc pro Českou televizi a Český rozhlas? „Já tam nekrvácím, ale čtu krásné věci, jak Wollner mňouká a Fridrichová mu píše, aby nemasturboval. To je Česká televize,“ popsal lídr ANO.

Myslí vážně, že nějaký výsek interních vztahů v redakci publicistiky, z níž Marek Wollner už navíc odešel, je ekvivalent České televize, která natáčí dramatickou tvorbu, vzdělávací pořady, vysílání pro děti? „Ve sněmovně jsem četl asi hodinu příklady, jak se redaktoři chovají. To je aktivistická Česká televize, k tomu iRozhlas a Český rozhlas, provládní média. V minulosti jsem s nadsázkou říkal, že je to nová totalita a dneska jsem přesvědčen, že to tak je. Oni nejdříve vyřešili ústavní zákon o koalicích, teď protlačili korespondenční volbu a chtějí zvýšit koncesionářské poplatky, což je korupce České televize a rozhlasu. Ten svazák, který se stal revolucionářem, pan Žáček, bude mít koryto na Úřadu vlády, kde nějakých deset, dvacet lidí bude dostávat dotace, aby překreslili historii. To je nová totalita,“ tvrdí Babiš.

Veřejnoprávní média mají peněz dost

Moderátorka ho vrátila zpět k poplatkům, když zdůraznila, že jejich evropský roční průměr činí 3100 korun a po přijetí novely by to v Česku bylo 2460 korun, přičemž měsíční platby se nezvyšovaly devatenáct, respektive šestnáct let. Není to argument? „Není, protože minimálně deset, možná třináct zemí financuje veřejnoprávní média ze státního rozpočtu.“

Těch je skutečně desítka, ale když tento model přijaly, všude klesly příjmy médií veřejné služby, v Nizozemsku třeba o 25 procent, na Slovensku to šlo ihned po přijetí zákona také dolů. „To je dobře, vždyť my vůbec nevíme, za co utrácejí peníze. Proč Nejvyšší kontrolní úřad nemá právo to kontrolovat? Lidé mají vydávat za obě média skoro jedenáct miliard a osm miliard za Českou televizi. Proč, když se na ni nedívám? Mám platit za připojení na internet? My to zkrátka nechceme, je to korupce. Každý, kdo sleduje Českou televizi, a já to nedoporučuji, vidí, jak je provládní, všichni ti aktivističtí redaktoři.“ Na to reagovala moderátorka slovy, že neví, co je na přenosech z olympijských her provládního. „To je určitě fajn. Fotbal a sport z rozpočtu pro Českou televizi hravě vykryjeme.“

Mediálně jsme v izolaci

Pokud se hnutí ANO vrátí po volbách do vlády, prosadí, aby se veřejnoprávní média financovala ze státního rozpočtu? „Proč bychom to neprosadili, když to tak mají i v jiných evropských státech? Minimálně by měla proběhnout objektivní diskuse. Vždyť se o tom debatuje i jinde, o BBC nebo o německých médiích. Tady je stoosmička, která všechno válcuje. Pro mě je to čistá korupce. Česká televize je silně provládní. Já mám každou neděli výkaz, jak probíhaly debaty, a když chtěl náš místopředseda Vondráček vyslovit myšlenku, redaktor mu řekl, že žádnou nemá. Takhle s námi jednají?“

Moderátorka problematiku uzavřela s tím, že snad celé téma nespočívá ve sporu Andreje Babiše s redakcí zpravodajství a publicistiky České televize, ale povede se seriózní diskuse o poslání médií veřejné služby. „Já říkám, že Česká televize je provládní, netransparentní, nikdo ji nekontroluje a občané nevědí, kam jdou jejich peníze. Všem doporučuji, aby se na ten zpravodajský pořad s panem Vondráčkem podívali. My už žijeme v ilegalitě,“ posteskl si. „Čehož dokladem je právě vysílaná debata Deníku?“ zeptala se redaktorka. „Vy jste jediná relace, která zve Babiše. Za to vám strašně děkuji a vy jste velice statečná žena,“ pravil šéf hnutí ANO. „Je to poslání našeho média, protože dáváme prostor všem důležitým hráčům na české politické scéně,“ uzavřela červencovou debatu s Andrejem Babišem Kateřina Perknerová.