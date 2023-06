Půjde s SPD, ODS, nebo zůstane v opozici? Andrej Babiš odpoví v debatě Deníku

Poslední průzkum volebních preferencí z dílny agentury Median mluví jasně. Hnutí ANO by nyní vyhrálo se ziskem 34,5 procenta. ODS Petra Fialy by skončila druhá s patnácti procenty. Znamená to snad, že by po volbách tyto dva subjekty mohly najít společnou řeč? Za jakých okolností a v jakém personálním složení? Nebo je to naprosto vyloučená spekulace? I na toto téma bude dnes Deník ve druhé debatě hovořit s Andrejem Babišem.

