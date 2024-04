Další díl seriálu Deníku.cz pod názvem Co na to Andrej Babiš začal aktuálním děním, konkrétně sporem o zápis z jednání na Pražském hradě k důchodové reformě, které se uskutečnilo 28. března.

Andrej Babiš byl opět hostem živé debaty Deníku. Tentokrát přišla řeč na důchody, migrační pakt i pomoc Ukrajině | Video: Deník

Prezidentův poradce Vladimír Bezděk v něm uvedl: „Zástupci hnutí ANO nezpochybnili nutnost zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu, nicméně nesouhlasí s konkrétním navrženým způsobem jeho provedení (tzv. „nekonečný“ princip). Preferují spíše postupný způsob s vždy stanoveným stropem na dané období.“

Jak mohou účastníci za hnutí ANO tvrdit, že k tomu nikdy nedošlo, když dvanáct z patnácti přítomných říká opak? „Mohou a tvrdím to i já. Pan Němec z Hradu poslal ten zápis 2. dubna v 10:45. Na to mu pan Havlíček v 16:40 odpověděl takto: ‚Dobrý den, děkujeme za zápis a prosíme o změnu v první odrážce druhého odstavce na následující větu: Zástupci hnutí ANO a MPSV se neshodli na způsobu ani na nezbytnosti zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu.‘

Jaký má na důchodovu reformu názor premiér Petr Fiala? Porovnejte si jeho a Babišovo vyjádření:

Důchodová reforma? Pro dohodu s opozicí děláme hodně, řekl premiér Fiala

Na to pan Němec ve středu 3. dubna sdělil, že zápis rozesílal kvůli úkolům, které na sebe dobrovolně vzaly obě strany jednání. A doslova uvedl: ‚Nepovažuji za nutné ani vhodné zápis pořízený moderátorem debaty panem Bezděkem nyní měnit, neboť je zcela interní a byl poskytnut výhradně účastníkům jednání. Na začátku příští schůzky budou mít samozřejmě obě strany možnost se k němu vyjádřit a vyjasnit si případné neshody.‘ Pan Němec tedy dobře věděl, že jsme se zápisem nesouhlasili, protože tak to neproběhlo,“ konstatoval Babiš.

Znovu zdůraznil, že hnutí ANO nikdy nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu. „To, co předkládá ministr Jurečka, není žádná reforma. Oni chtějí znovu okrást důchodce, aby lidé pracovali déle. A chtějí nás do toho vtáhnout a udělat z nás spoluviníky,“ prohlásil.

Řešením je pilíř garantovaný státem

Hnutí ANO tedy teď bude asi ve válce nejen s vládou, nýbrž také s prezidentem. Jenže o to by jít nemělo. Vladimír Bezděk, který vedl dvě důchodové komise, v České televizi řekl, že pokud se neudělá nyní s důchodovým systémem nic, v roce 2050 bude deficit 230 miliard korun ročně.

To Andrej Babiš nevnímá a chce to nechat bez povšimnutí, protože je to příliš daleko?

„V roce 2010 ODS a TOP 09 strašily úplně stejně. My jsme přišli do vlády v roce 2014, kdy byl deficit důchodového účtu minus 48 miliard, v roce 2018 a 2019 byl přebytkový a v roce 2021 jsme se blížili nule. Tato vláda vůbec nerozumí příjmům, nehledá zdroje. Jen straší a okrádá důchodce, už jednou to udělala. Pan prezident, když je takový lidumil a chtěl jim pomoct, mohl na začátku roku 2023 zákon o snížení mimořádné valorizace vetovat,“ uvedl Babiš.

Jak si Andrej Babiš představuje důchodovou reformu?

Zdroj: Deník

Moderátorka ho zarazila s tím, že výraz „okradla“ není na místě, neboť Ústavní soud dal v této konkrétní záležitosti ve všech bodech za pravdu vládě. „To je pravda, my to respektujeme, ale i sám pan prezident vyjádřil ohledně toho vládního návrhu pochybnosti. Oni důchodcům sebrali očekávanou valorizaci, tisíc korun pro každého. Proč to nevzali církvi, která má inflační doložku? Strašili deficity před lety a straší jimi i teď,“ tvrdí šéf ANO.

Co vše již zaznělo v živých debatách se šéfem hnutí ANO? Články a záznamy najdete ZDE.

Důchodový účet je nyní v deficitu 70 miliard. Pokud hnutí ANO hlásá, že by ho v případě návratu do vlády dokázalo stlačit k nule, jak by to udělalo?

„My jsme měli v programovém prohlášení vlády explicitně vyjádřenou částku, kterou jsme důchodcům slíbili, a to jsme splnili. A udělali jsme pro ně plno dalších věcí, třeba slevu na jízdném. Když se do vlády vrátíme, což záleží na voličích, zkrátka na důchody bude. My jsme jim vymysleli zdroj, ne druhý pilíř pro bohaté, ale možnost pro občany České republiky zhodnotit svoje úspory. Mimochodem dnes činí tři a půl tisíce miliard a zadlužení domácností je tři tisíce dvě stě miliard. Místo toho, aby stát platil úroky cizím investorům, kteří skupují naše dluhopisy, mohli by to dělat občané. To navrhuje Karel Havlíček. Co by vláda ještě chtěla? Před volbami říkali, že všechno zvládnou, že jsou geniální. Dnes vidíme, že nezvládli nic, všechno ničí, zvyšují daně, zdražují léky a my se nenecháme zatáhnout do dalšího obírání důchodců, kteří vybudovali naši zemi a mají mít důstojný život. My jim u toho nebudeme svítit. Byla to past, vidíme, jaká kampaň jede v médiích, ne kampelička, organizovaný zločin pana Rakušana, ale schůzka na Hradě,“ rozčílil se Andrej Babiš.

Andrej Babiš v debatě Deníku vysvětlil, jak to bylo s pozváním na Hrad:

Zdroj: Deník

Dodal ještě, že minulý čtvrtek napsali prezidentu Petru Pavlovi dopis, v němž mu sdělili své argumenty a vyjádřili ochotu vše mu vysvětlit osobně. „Ptám se tedy, proč v pondělí byly na Hradě čtyři prázdné židle a chlebíčky na stole? Proč dělají takové divadlo? Je to hodno prezidentského úřadu, který hnutí ANO ctí? My jsme se chovali slušně, ale nebudeme dělat šaška Jurečkovi,“ míní Babiš.

Ilegální migrace je největší ohrožení Evropy

Další část debaty se točila kolem schváleného migračního paktu. Vše napovídá tomu, že od roku 2026, kdy dohoda vstoupí v platnost, bude Česko muset platit půl miliardy korun ročně, pokud nechce přijímat běžence z Afriky či Blízkého východu. Je to projev žádoucí solidarity v rámci EU. Lídr kandidátky Spolu Alexandr Vondra ovšem zdůraznil jeden zajímavý moment. Nebudou-li Řecko, Itálie a Španělsko chtít českou materiální, finanční nebo personální pomoc, půjdou ty příspěvky do německé pokladny, která na sociální dávky migrantů vydává vysoké částky.

V příštím roce se důchodci dočkají valorizace důchodů:

Valorizace důchodů 2025: Penze porostou, ale méně. Půjde o několik stovek

Souhlasí s ním Andrej Babiš, že v tom je jádro pudla? „Ano, to je pravda. Ale teď se to mění. Mám informace z první ruky, že mnoho německých politiků už na to má jiný názor, třeba bavorský premiér. Takže teď migranti nebudou chodit do Německa, ale do Nizozemska. Migrační pakt dojednal ministr Rakušan a pak ho pan premiér nepodpořil místo toho, aby ho změnil. Přitom proti byly Polsko, Maďarsko i Slovensko, tak proč se k nim nepřidal? My jsme proti kvótám i povinné solidaritě bojovali. To je velký boj, který se svádí na Evropské radě o pozice a o zájmy,“ pravil expremiér.

Andrej Babiš v debatě Deníku reagoval na migrační pakt:

Zdroj: Deník

Na dotaz, zda by byl proti projevu dobrovolné a logické solidarity s jinými unijními státy, jež čelí migračním vlnám v první linii, odvětil: „To jsme ale udělali. Země Visegrádské čtyřky daly 32 milionů eur na nákup čtyř lodí pro libyjskou pobřežní stráž. Recept je tedy jasný, vzít neziskovkám peníze, zastavit pašeráky potopením prázdných lodí a rozšířit Schengen o západní Balkán, bránit Unii na vnějších hranicích. Je to stěžejní téma, největší ohrožení Evropy. Proto musíme do Evropského parlamentu zvolit dostatečné množství poslanců, kteří si to uvědomí, neboť oni společně s premiéry a prezidenty členských států budou hlasovat o budoucím předsedovi Evropské komise. Doufejme, že to nebude Ursula von der Leyenová, která políbila prsten zeleným šílencům. Je to boj o trůny, žádná solidarita,“ uzavřel tuto pasáž šéf ANO.

V zákulisí už se jedná o příměří

Předseda vlády Petr Fiala nedávno navštívil USA, kde se sešel i s předsedou Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem. Nabádal ho k přijetí finanční pomoci Ukrajině ve výši 61 miliard dolarů. To se pár dní poté také stalo. Je to suma, která by mohla změnit situaci na bojišti a obrátit poměr sil ve prospěch napadené země?

„Je to zásadní pomoc, která bude ve formě zbraní amerických výrobců. Jsou tam nějaké tanky a systémy Patriot. Je to samozřejmě dobře, otázka je, jak rychle ta pomoc přijde a jak bude efektivní. Rusko je agresor a my musíme pomáhat Ukrajině. Zároveň vím, že v zákulisí už probíhají různé rozhovory o tom, že možná bude příměří a konflikt skončí. Když my mluvíme o míru, rozhodně neříkáme, že by Ukrajina měla přijít o nějaké území. To je dezinterpretace našeho postoje. V zakládací listině NATO je ovšem devětkrát použité slovo mír, bohužel stávající světoví politici ho moc nevyslovují, což je škoda, protože umírají lidé a každá válka je hrozná,“ pravil Babiš.

Andrej Babiš oznámil rozchod s manželkou Monikou:

Andrej Babiš oznámil rozchod s manželkou Monikou. Pár tvořili 30 let

Na závěr debaty moderátorka řekla, že sociální sítě žijí i jinými než těmito závažnými tématy. Řeší například rozvod tenistky Markéty Vondroušové a také manželů Babišových. Když se Andrej Babiš po třiceti letech soužití rozchází s paní Monikou, je to důsledek politiky? Po listopadu se totiž rozvedli expremiéři Paroubek, Topolánek, Nečas, Rusnok i Sobotka. Je ten úřad natolik náročný, že je vztahově toxický? „Musím říct, že Monika byla skvělá, strašně mi pomáhala v zahraniční politice. Když jsme společně byli v Bílém domě, skutečně excelentně reprezentovala naši zemi, umí výborně anglicky, prezidenti ji milovali, dokonce v Japonsku byl okouzlen i princ Charles, toho času král Karel. V tomto směru byla absolutně skvělá. My jsme si jasně řekli, že jsme rodina a vždycky budeme rodina, máme dvě úžasné děti, na tom se nic nemění,“ vysvětlil svoji situaci Babiš.

Monika byla skvělá, řekl Babiš. Proč se tedy rozchází? Poslechněte si jeho vyjádření z debaty Deníku:

Zdroj: Deník

Proč se tedy rozcházejí? „My jsme dali na Instagram společný post, není k tomu dál co dodávat. Samozřejmě v tom hrála roli i časová zátěž, ale já bych to nerozpitvával. My to veřejně nechceme řešit a všechny prosíme o pochopení,“ uzavřel citlivé téma šéf ANO Andrej Babiš.