Andrej Babiš: Trump mluví podobně jako já, mně to vyhovuje

Nic z toho ale premiéra a lídra ANO Andreje Babiše nevyvádí z rovnováhy. Je přesvědčen, že ví, jak dostat Česko mezi deset nejúspěšnějších zemí světa. O tom, jak toho chce dosáhnout a co pro to aktivně dělá, s ním Deník hovořil týden po dramatické debatě před hlasováním o důvěře.

Pane premiére, máte tady někde po ruce svoji diplomovou práci?

To tedy nemám.

Ale asi byste měl mít, protože zřejmě projde testem plagiátorství a možná budeme v pondělí bez premiéra.

Určitě nebudete. Dělal jsem diplomku na Všeobecnou dohodu o clech a obchodu GATT. Můj táta pracoval jako zástupce Československa v této organizaci, takže jsem o tom dost věděl a byla to originální práce.

Jak je možné, že lidé, kteří se ucházejí o ministerské posty, ve svých diplomových či bakalářských pracích opisují?

To je složité téma, zajisté to správné není a nedělá to vládě dobré jméno. Paní Malá obvinění ovšem odmítla, a když jsem ji potkal, požádal jsem ji, aby se obhájila před médii. Její tiskovka nedopadla dobře a bylo jasné, že mediální tlak byl – na rozdíl od pana Krčála – tak intenzivní, že mi nabídla rezignaci.

Není to složité téma. Když přijde dítě do první třídy, paní učitelka ho poučí, že když bude opisovat, dostane pětku, neboť je to krádež.

Ano, ale na vysoké škole jsou nějací vedoucí diplomových prací, vše se konzultuje, pak jsou obhajoby. Bylo by zajímavé prověřit všechny diplomové práce.

Abyste ve vládě pak nezůstal sám.

Měl jsem na mysli práce poslanců.

Abyste pak v té sněmovně nezůstal sám.

To by mi ani nevadilo. Aspoň by to dostalo tah na branku a při schvalování zákonů bychom neztráceli čas. Mimochodem jsme jedna z posledních sněmoven, která nemá časový limit na vystoupení poslanců.

V koaliční vládě s ČSSD tohle určitě neprosadíte.

Ke škodě věci. Měli bychom se zamyslet, jaké zákony přijímáme z EU. Kdybychom zavedli systém, že ke směrnicím, které přicházejí z EU, nebudeme nic přidávat, ale jen je automaticky zaneseme, celé by se to mohlo zrychlit.

Tak to hlavně neříkejte před Václavem Klausem ml., který naopak soudí, že automatické přijímání evropské legislativy je zlo.

Je to zlo, ale v rámci EU jsme se zavázali přijímat evropské zákony. Souhlasím s Václavem Klausem, že Evropská komise chrlí jednu normu za druhou a my je v takovém množství nechceme. Některé státy nedodržují pravidla, na což unie reaguje stále novými směrnicemi. Asi musíme počkat na novou Evropskou komisi a pak se snažit prosadit větší vliv jednotlivých členských států.

Vyžaduje to ovšem z naší strany trpělivé budování mnohostranných vztahů a kontaktů, protože sami to neprosadíme. Není i kvůli tomu nezbytně nutné mít plnohodnotného ministra zahraničí?

Ne. Já jsem lídr zahraniční agendy v Evropské unii. Proto jsme spěchali s první vládou, abych mohl loni 14. prosince jet na Evropskou radu. Proto si buduju všestranné vztahy. Proto jsme ve visegrádské čtyřce prosadili, že nebudou kvóty a alokace migrantů budou dobrovolné. Dovolím si tedy tvrdit, že v zahraniční politice nemáme žádný deficit.

Ministr zahraničí vám tudíž nechybí?

Ale my jsme s panem ministrem Hamáčkem společně letěli na zasedání NATO, představil jsem ho několika premiérům, zůstal tam i při jednání s Donaldem Trumpem, kde byl formát jedna plus jedna. Normálně to funguje.

Jan Hamáček je tam jen dočasně.

Na ministerstvu jsou kvalitní náměstci, když byl pan Stropnický delší dobu na nemocenské, nic se nezastavilo. Všude jsem lítal s náměstkem Dürrem, znám pana Staška, Tlapu. Ministr je důležitý, ale léto bez něj přežijeme. Zatím děláme zahraniční politiku dohromady s panem Hamáčkem.

Bude šéfem diplomacie Miroslav Poche, nebo ne?

Pan prezident Zeman to jasně odmítl, a jak ho všichni známe, tak názor asi nezmění.

A co když ČSSD místo Pocheho navrhne nějakého ambiciózního politika, který si nebude přát, abyste mu do toho mluvil?

Já jednám na úrovni premiérů, a když Italové napsali, že se máme podělit o 450 uprchlíků z té lodi, kontaktoval jsem Orbána, Morawieckého i Pellegriniho, abych je informoval o mém stanovisku. Jsem se všemi v kontaktu. Andreji Plenkovićovi jsem gratuloval, když na MS ve fotbale vyhráli Chorvati, Macronovi po vítězství Francouzů. S lucemburským premiérem a jeho přáteli jsem při jeho návštěvě Prahy strávil celé nedělní odpoledne.

To je sice hezké, ale státníci opravdu důležitých zemí vás nezvou.

Není to pravda. Když jsme byli bez důvěry, tak u toho nebyl červený koberec a vojáci, ale to mi vůbec nevadí. Jde o podstatu. Byl jsem ve Finsku, v Bulharsku i Rakousku, ve Francii v Elysejském paláci. Mám pozvánku od bavorského premiéra na návštěvu festivalu v Bayreuthu. Teď mi přišel dopis od italského premiéra Conteho, abych za ním přijel a pobavili jsme se o migraci. A panu Trumpovi jsem v Bruselu vysvětlil, že výdaje na obranu nám v letech 2013–2019 sice rostou jenom o 0,14 procenta podílu na HDP, ale musí to počítat v absolutní částce. V tomto období zvýšíme výdaje o 50 procent a do roku 2024, kdy dosáhneme dvou procent HDP, o 150 procent v porovnání s rokem 2013. Všichni to ocenili, včetně kancléřky Merkelové a prezidenta Macrona.

Při veškeré úctě, vy si myslíte, že Donald Trump to byl schopen pobrat?

Ano, on na to reagoval, řekl, že mu také roste HDP. Jeho koncepce je jasná, přemýšlí jako byznysmen. Mám jeho styl rád, protože mluví věcně, opírá se o čísla, data, jména. On říká, abychom zvyšovali výdaje na obranu, a zároveň mluví o deficitu americké obchodní bilance s Evropou, takže nepřímo nabádá, abychom kupovali americké zbraně, čímž by se zabily dvě mouchy jednou ranou.

Co je na tom dobrého pro Českou republiku?

Pro Českou republiku nic, ale pro něj ano, Trump se chová logicky, hájí americké zájmy. Je nesmysl, že by chtěl opustit NATO. Nic takového nemá v plánu. Když na konci summitu odcházel ze sálu, políbil Merkelovou, pronesl I love you, Angela, všichni se smáli a Trump byl v pohodě.