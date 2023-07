Vláda stále dokola lidem lže, tvrdí Babiš. V čem? Šéf hnutí ANO odpoví v debatě

Už potřetí bude lídr hnutí ANO a bývalý český premiér Andrej Babiš čelit otázkám v debatě Deníku.cz pod názvem Co na to Babiš? Tématem bude mimo jiné úsporný balíček i to, proč Babiš chce, aby vláda požádala o důvěru. Sledujte živé vysílání od 11.00.

Sledujte pravidelné debaty Deníku se šéfem hnutí ANO: Co na to Babiš? | Video: Deník