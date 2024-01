Lidé ze zahraničí mohou na volby přijet do České republiky, a tím oslavit svátek. Předseda hnutí ANO to prohlásil ve středečním dílu pravidelné debaty Deníku Co na to Andrej Babiš? Znovu tím odmítl korespondenční volbu, proti které opoziční poslanci z ANO a SPD v Poslanecké sněmovně pronášejí dlouhé projevy.

Korespondenční volba není podle předsedy hnutí ANO Andreje Babiše prioritou českých občanů. „Tou je cena elektřina, největší drahota v Evropské unii a další věci,“ řekl.

Hnutí ANO ale, jak upozornila moderátorka pravidelné debaty Kateřina Perknerová, v minulosti korespondenční volbu podporovalo. Babiš reagoval, že na základě zkušeností ze zahraničí to s kolegy přehodnotili. „Měli jsme to v programu, nikdy jsme to ale na vládu a do sněmovny nedali. Časem jsme totiž na základě zkušeností ve Spojených státech amerických a Rakousku (v Rakousku korespondeční volby zrušili - pozn. red.) zjistili, že to není transparentní a demokratické,“ řekl.

Zdůraznil, že lidé v zahraničí volit mohou. V pondělí byl v Německu. „A tam naši občané mohou volit v Berlíně, Drážďanech, Mnichově a Bonnu,“ řekl.

Pětikoalice ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátů podle něj prosazuje korespondenční volbu proto, že v zahraničí při volbách dominuje a vidí v tom další potenciál. „Dokonce přicházejí s absurdní změnou získání občanství, že když se někdo narodil v Československu, konkrétně na Slovensku, a nemá slovenské ani české občanství, tak původem Slovák by se mohl stát českým občanem,“ uvedl.

Lidé volební právo mají, řekl Babiš

Moderátorka připomněla, že ANO od krajanů v zahraničí získává asi jen kolem pěti procent hlasů, SPD pouhé tři, což by nestačilo ani na vstup do sněmovny. „Pětikoalice očekává, že jim to nějakým způsobem pomůže. Ti lidé, pokud dlouhodobě v České republice nežijí a nevidí tu katastrofu, jsou pod vlivem provládních médií, kterým věří. I když realita je úplně jiná,“ řekl Babiš.

Moderátorku zajímal jeho postoj jako otce - co řekne svým dětem, pokud se ho při výjezdu na studijní nebo pracovní dvouměsíční pobyt do zahraniční zeptají, proč nemohou jednoduše dát svůj hlas do obálky a odeslat ho. Korespondenční volba by se totiž týkala nejen krajanů, ale právě i lidí na takových výjezdech, kteří se za pár týdnů vrátí domů a chtějí se účastnit rozhodování o složení sněmovny nebo o tom, kdo kdo bude na Pražském hradě.

Proč jim toto základní občanské právo neusnadnit? „Mají ho. Pokud tito lidé mají vztah k naší zemi, mohou přijet do České republiky a volit,“ řekl šéf ANO.

Svobodné volby podle něj jsou tím největším plusem, který jsme po revoluci v listopadu 1989 získali. „Jednou za čtyři roky by mohli se vrátit do České republiky a oslavit svátek svobodných voleb,“ řekl.