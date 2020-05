Babiš řekl, že v souvislosti s koronavirovou krizí, která si vyžádala revizi státního rozpočtu, požádal ministry o předložení všech připravených investičních projektů. "Dostaneme se letos na rekordní částku, 150 miliard, taková ještě nikdy nebyla, a to nás ještě čeká revize stávajícího rozpočtu," konstatoval Babiš.

Sněmovna tento týden odmítla návrh Senátu, aby se kompenzační bonus vyplácel přímo ze státního rozpočtu, nikoli jen z vybraných daní z příjmů zaměstnanců. Podle senátorů a dalších odpůrců může připravit současný způsob výplaty příspěvku obce o 11 miliard a kraje o čtyři miliardy korun.

Babiš připustil, že samosprávy o peníze přijdou. "Jsem přesvědčen, že my jim tu částku bohatě vrátíme navýšením dotací a pravděpodobně i navýšením poměru dotací, který je dnes 70 procent stát a 30 procent obce," řekl premiér. Motorem růstu se podle Babiše musí stát stavebnictví, soustředit se chce na byty.

Novinářům řekl, že chce navštívit bývalé kasárny v pražském Karlíně. "My se tam teďka zastavíme a podíváme se, jestli skutečně například bychom tam nemohli zainvestovat, i možná do bytů," uvedl. Bytů je podle něj v Česku málo a pokud nestaví samosprávy, nad výstavbou by se musí zamyslet stát.