Babiš: Přípravy na druhou vlnu probíhají. Vzniknout má i velké call centrum

Plány na případnou druhou vlnu epidemie koronaviru připravují epidemiologové a tým takzvané chytré karantény společně s ministerstvem zdravotnictví. Na dotaz ČTK to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Připomněl také, že se chystá druhá část projektu chytré karantény, do které bude zapojena mobilní aplikace eRouška nebo sdílení polohy skrz Mapy.cz, vznikne i velké call centrum. Vláda také připravuje nákupy do státních hmotných rezerv, vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) v pondělí předloží kabinetu konkrétní návrh.

Premiér Andrej Babiš (na snímku z 30. března 2020) | Foto: ČTK

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE "Osobně sleduju situaci velice pozorně, každý den mám na stole výsledky za předchozí den, jsem v kontaktu s epidemiology i s týmem chytré karantény. A právě oni připravují společně s ministerstvem zdravotnictví plány na případnou druhou vlnu," napsal Babiš. Chorvatsko nepozorovaně otevřelo hranice. Turisté mohou k Jadranu Přečíst článek › Druhá fáze projektu chytré karantény má především propojit informační systémy laboratoří a hygienických stanic a umožnit lepší řízení testování a rychlejší izolaci kontaktů nakažených v karanténě. Cílem je do tří dnů odhalit možné rizikové kontakty každého nakaženého, ty poslat do karantény a za několik dní, kdy bude možné virus testem odhalit, je otestovat. Ochranné pomůzky za 2,25 miliardy Materiál k zajištění zásob ochranných pomůcek prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv (SSHR) pro možnou další krizi vláda zatím neschválila, zabývat se jím bude v pondělí. Z verze dokumentu k přípravě nákupu pomůcek do státních rezerv, kterou má ČTK k dispozici, vyplývá, že SSHR má pro příští krizi nakoupit ochranné zdravotnické pomůcky v hodnotě 2,25 miliardy korun (1,86 miliardy korun bez DPH). Zásoby by ministerstvům a vybraným úřadům měly vydržet na měsíc. Babiš dále uvedl, že Česko je v pravidelném kontaktu se zeměmi, které už rozvolňují opatření. "Navzájem od sebe čerpáme informace a zkušenosti. Dánsko má například na starosti pracovní skupinu, která se zabývá školstvím, Řecko turistický ruch, my obchod a průmysl. A sledujeme samozřejmě i dění v zemích, kam přišla druhá vlna. Na minulém jednání nás proto doplnil premiér Singapuru," poznamenal předseda vlády. Zatím poslední videokonference se zúčastnili premiéři Rakouska, Austrálie, Česka, Dánska, Řecka, Izraele, Norska a Singapuru. Infektolog Milan Trojánek: Virus nezmizel. Mohou se objevit lokální ložiska Přečíst článek ›

Autor: ČTK