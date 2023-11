Andrej Babiš v první přímé prezidentské volbě dal svůj hlas Karlu Schwarzenbergovi, ale pak se jejich cesty rozešly, předseda a pozdější čestný předseda TOP 09 ho jako šéfa ANO a člena vlády často kritizoval. Jak Babiš reagoval na zprávu o jeho úmrtí? A co dalšího zaznělo v nejnovější živé debatě Deníku?

„V počátcích mé politické kariéry v lednu 2013 mě David Černý požádal o podporu pana Schwarzenberga, kterou jsem mu veřejně vyjádřil a na Moravě jsme pomáhali i roznášet letáky. Bohužel jsme se ale osobně nikdy nesetkali, nemluvili jsme spolu, nebyl jsem mu představen. Vždy působil přátelsky, byl vtipný, určitě to byla velká osobnost české polistopadové historie.“

Zdraží v lednu potraviny?

Hlavním tématem debaty byly ceny potravin a elektřiny. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza v nedělních Otázkách Václava Moravce uvedl, že v lednu potraviny zdraží, přestože DPH klesne o tři procenta.

Jak to vidí šéf ANO? „Pan Prouza neustále vytváří atmosféru rozporu mezi zemědělci, potravináři a maloobchodem, přičemž antimonopolní úřad řekl, že trh tady funguje. Nevím, jak to bude v lednu. Pan premiér Fiala ale po nákupu v Německu možná zjistí, že na jejich výrobu je potřeba elektřina, což je náš největší problém. Stále máme druhou nejdražší elektřinu v Evropské unii po Německu, kde ale kancléř hodlá dvanácti miliardami euro pomoct svým podnikatelům. Oproti tomu naše vláda přenese na podnikatele, živnostníky a občany 65 miliard. Dělá tedy všechno, aby zničila český průmysl a život lidem. Je nenormální tvrdit, jak to říká pan ministr Výborný i premiér Fiala, že snížení cen potravin o tři procenta na DPH zkontrolují. Jak by to asi udělali, když 60 procent potravin se prodává v akci?“

Výrobci elektřiny bohatnou, lidé chudnou

Ministr zemědělství Marek Výborný skutečně uvedl, že nemá smysl se pořád odvolávat na ceny energií, neboť problém je na ose mezi potravináři a obchodními řetězci. Bývalá Babišova firma Agrofert, nyní ve svěřenském fondu, je silný hráč na trhu, producent i zpracovatel. Kde je tedy zakopaný pes?

„Pokud si ministr zemědělství neumí zjistit, že máme druhou nejdražší elektřinu v Evropě a tři největší výrobci vydělali loni 300 miliard, nemá tam co dělat. Chápu, že je učitel a ničemu nerozumí, ale on je stejně mimo jako premiér. Máme šest řetězců, osm a půl tisíce výrobců potravin a třiatřicet tisíc zemědělců. Tak snad i malé dítě pochopí, kde je koncentrace síly a proč řetězce vydělaly minulý rok 12 miliard. A korunu všemu dal pan premiér, který šel nakupovat do Německa, aby nám řekl, že základní potraviny jsou Coca-Cola, kečup a Nutella,“ pravil Babiš.

Moderátorka namítla, že Petr Fiala při svém srovnávacím nákupu nemluvil o základních potravinách. Vybral si ty, kde byl velký rozdíl v ceně a velikosti balení. Šéf ANO to komentoval slovy, že se nám bude smát osmnáct milionů čtenářů Bildu, kteří viděli, jak český ministerský předseda musel vyjet do Německa, aby si pořídil laciné potraviny. „Aby se dozvěděl, že jsou tam levnější,“ podotkl k tomu Babiš.

Premiér porovnával Madetu s německým mlékem

To Petr Fiala jistě věděl, jen to chtěl na srozumitelném videu demonstrovat. Zároveň ale řekl, že na cenotvorbu vláda přímý vliv nemá. Ten zato mohou mít klíčoví hráči typu Agrofertu, který měl loni 12,3 miliardy zisku, tedy dvojnásobek oproti roku 2021. Proč tedy nezlevňuje? „Vy tomu taky vůbec nerozumíte. Většina toho zisku byla vytvořena v chemii a mimo Českou republiku. Nezkoušejte mě z toho. Rohlík, který si kupujete za tři koruny, čeští pekaři prodávají za korunu padesát. Pokud umíte počítat, vidíte, jakou marži má řetězec. Pan premiér si dal do košíku mléko od Madety, ale přitom tvrdil, že porovnává stejné potraviny. Jenže v Německu se žádné české potraviny neprodávají. Zesměšnil se. Já jsem byl 22. března 2022 v Polsku, kde jsem ve videu navrhl řešení.“

Nulové DPH na potraviny? „Ano, z patnácti procent na nulu. A 18. února 2022 jsem vyzval pana premiéra, aby zastropoval cenu elektřiny na 1500 korunách za megawatthodinu u výrobce. Neposlechl mě, máme strop šest tisíc, které platíme všichni. Tato vláda likviduje naši společnost, firmy a životy lidí. Jednak inflací, kterou způsobila sama, a teď vyššími daněmi. Příští rok to bude obrovský problém,“ sdělil svůj pohled Babiš.

Podle Weltu je Česká republika katastrofa

Energetický regulační úřad oznámil, že cena regulované nesilové složky elektřiny se zvýší o 71 procent, ale premiér i ministr průmyslu Jozef Síkela to odmítl, prý půjde maximálně o jednotky procent. Co očekává předseda hnutí ANO? „Pan Síkela se snažil pomoci průmyslu, ale neprosadil to. Tato vláda nebyla schopna vyřídit ani v Bruselu nějakou podporu, Německo si zařídilo dvanáct miliard euro pro svoje firmy. Naše vláda ničí vysokou cenou elektřiny průmysl a způsobila inflaci. Když moje vláda v roce 2021 snížila DPH u energií na nulu a byla negativní inflace, nikdo to nekomentoval. Teď inflace zase stoupla a všichni to omlouvají. Přitom je to výsměch. Die Welt napsal, že Česká republika je úplná katastrofa, jen si tam přečtěte, jak česká vláda selhala v energiích a ČNB v základní sazbě,“ nabádal Babiš.

Demonstrovat budu projevem ve sněmovně

Znamená jeho kritika, že se zúčastní Dne protestu, který odbory vyhlásily na 27. listopadu, mimo jiné i kvůli cenám energií? „My jsme svolali na tento čtvrtek mimořádnou schůzi sněmovny a tam se to budu snažit vysvětlit. Cena elektřiny se skládá ze silové elektřiny, distribučního poplatku a obnovitelných zdrojů,“ řekl Babiš.

Moderátorka ho přerušila s tím, aby neprozrazoval dopředu svůj příspěvek, ale oznámil, zda se zúčastní Dne protestu. „Nemám žádné pozvání,“ odvětil.

Na demonstraci nepřijde? „Já na demonstrace nechodím. Budu demonstrovat ve sněmovně, až budu mluvit o celé historii energetiky od revoluce. Vy novináři se té historii nevěnujete, ani sametové revoluce, která přijde v pátek,“ posteskl si.

Jak to myslí, že přijde v pátek revoluce, čeká snad 17. listopadu 2023 nějaký převrat? „Nebude převrat, ale výročí. Máme parlamentní demokracii a žádná generální stávka nebude, nic se nebude měnit. Rozhodne se ve volbách. Lidé nyní mají ve vládě ty, které si vybrali, a teď mohou porovnat jejich sliby s realitou,“ vysvětlil.

Gigafactory na Plzeňsku nebude

Ke kritice může Andrej Babiš přidat i oznámení Volkswagenu, že gigafactory v Líních na Plzeňsku stavět nebude. Ale ani v Maďarsku či Polsku, jak prognózoval šéf ANO. Představitel automobilky Oliver Blume jako důvod uvedl zpomalení tempa elektromobility v Evropě.

Je tedy přechod od spalovacích motorů k elektroautům reálný v čase, který Evropská unie naplánovala? „Mne fascinuje, že máte vždy pro vládu nějakou omluvu. Volkswagen bude vyrábět v Polsku komponenty, a pokud postaví další gigafactory, tak ve Spojených státech. V České republice pod Fialovou vládou nebude investovat nikdo. Výsledkem tchajwanské cesty Markéty Pekarové za osm milionů je, že čipy budou vyrábět v Německu. Microsoft, který tu chtěl investovat pět miliard, odchází do Polska. Stejně jako Intel, který tam investuje sto miliard. Čína postaví gigafactory vedle Győru v Maďarsku. Sem nikdo nepřijde, protože je tady vláda, která lže a neplní předvolební sliby, že nebude zvyšovat daně. Je úplně neuvěřitelné, jak ten elektrotechnik, kšeftař z Opavy, toho času bohužel ministr financí, tvrdí, že pomoc firmám by museli zaplatit daňoví poplatníci,“ uvedl.

A pokračoval. „Víte, kolik lidé dají do vlády v roce 2024? Je to 2500 miliard. Od pojistného přes DPH a všechny daně. Řeknu příklad: vodné stočné za nás bylo deset procent a teď bude dvanáct. A co říká zástupce vodáren? No že je to kvůli drahé elektřině. A zvednou se i majetkové daně. Bude to dohromady nárůst o čtvrtinu. Likvidují všechno. Neomlouvejte pana premiéra, on není schopen vést žádné jednání a ekonomice nerozumí a bohužel se nenaučil ani anglicky, dělá jenom ostudu. A ta Coca-Cola, kterou pokládá premiér za základní potravinu, půjde z 15 na 21 procent DPH. Co tedy udělá, bude kvůli ní jednat s Coca-Colou, kvůli Nutelle s Ferrerem, kvůli kečupu s Heinzem? Proč tam vůbec šel, co tím chtěl říct?“ ptal se Babiš.

Moderátorka ho ujistila, že o tom, zda pětikoalice pod Petrem Fialou vládně dobře či špatně, rozhodnou voliči za dva roky. A na konkrétní otázky ohledně nákupu se ho může zeptat sám. „On se mnou nemluví,“ ucedil Babiš. Deník se ovšem zeptá i za něj, už příští čtvrtek v pravidelné premiérské debatě.

Lipavského bych po africké cestě vyhodil

Petr Fiala má z sebou velkou cestu po Africe, ale do Nigérie se nakonec nedostal, prý nebyl připraven program návštěvy. Obecně se ovšem má za to, že to bylo kvůli pevnému proizraelskému postoji české vlády. V tom ji pravděpodobně hnutí ANO podporuje, neboť všichni jeho poslanci zvedli ruku pro usnesení, v němž se hovoří o právu Izraele na sebeobranu a také přesunu ambasády do Jeruzaléma ve vhodnou dobu.

Je Andrej Babiš příznivcem pevného postoje v této věci, ať to stojí, co to stojí? „Podle průzkumu STEM voliči pana premiéra oceňují za jeho zahraniční politiku. Tak viděli jsme v Izraeli, že neuměl říct ani pět vět anglicky, neví, co je small talk, strašná ostuda. A snad se nikdy nestalo ani v Africe, že by někdo zrušil návštěvu, konkrétně v Nigérii. A že v Ghaně místo na své úrovni jednal s vicepremiérem. Kdo to připravil? Kdybych byl premiér, okamžitě bych vyhodil ministra zahraničí Lipavského. Celý africký odbor je v rozvalu. Zahraniční politika, kterou dělá tato vláda, je extrémně aktivistická. Já jsem samozřejmě odsoudil Hamás a podpořil Izrael, ale proč pan premiér raději nešel do Mittalu, který údajně nesplácí úvěr? Proč nenavštívil Léčiva, ale jede do zahraničí, když ekonomickou diplomacii neumí a neumí jazyky? Ať se stará doma o to, proč Válek není schopen zařídit léky a lidi stávkují,“ uvedl.

Kdyby byl premiérem, v tuto dobu by do Afriky neletěl? „Určitě ne. Afrika je důležitá, ale hlavně tam jde o prodej zbraní, jiné obraty jsou tam minimální. Možná tam pan premiér některým zbrojařům otevřel dveře, ale to přece není teď priorita. On neví, co se tady děje. Je v Africe a vyvěsí video o Nutelle jako základní potravině?“ řekl.

Moderátorka uzavřela debatu tím, že je sporné, zda bylo legračnější Fialovo video o nákupu, nebo Babišovo o tom, jak zasadí lísky a za deset let si z jejich plodů uvaří doma nutellu. „Natočil jsem další video s receptem, jak si lidé mohou doma vyrobit levnější krém na Vánoce. Vrátíme se k pěstování, protože tato vláda zdražila všechno. Ještě že jsem prosadil ten zahrádkářský zákon. Lidé si tak mohou doma vyrobit domácí nutelku a zapomenout, že mají nejhorší vládu a nejneschopnějšího premiéra,“ ukončil tradičně své expozé Andrej Babiš.