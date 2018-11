Andrej Babiš: Můj syn má švýcarské občanství víc než deset let

/ROZHOVOR/ Vládu ANO a ČSSD čeká v pátek hlasování o nedůvěře, které vyvolalo šest opozičních stran. Po dnešní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech premiér Andrej Babiš poskytl Deníku exkluzivní rozhovor.

Miloš Zeman neočekává, že by vládě byla vyslovena nedůvěra. Ale i kdyby se to stalo, osloví vás, abyste kabinet znovu sestavil. Koho byste oslovil?

Vláda v této sestavě, i když je menšinová, funguje podstatně lépe než minulá koaliční vláda, takže nevidím důvod, proč ji měnit.



Takže s působením vlády a naplňováním její agendy jste spokojen?

V rámci koalice samozřejmě musíme dělat kompromisy. Kdybychom byli ve vládě sami, některé věci bychom nepřijímali.



Je to podle vás lepší varianta, než kdybyste vládnul s podporou Okamurovy SPD?

Nikdy jsme neuvažovali o tom, že bychom šli s SPD do vlády. Některé programové body tohoto hnutí nám nejsou vzdálené, ale tato varianta vůbec není na stole.

Řekl jste, že nikdy z funkce premiéra neodstoupíte…

Ano, protože nechci odejít od rozdělané práce.



Názor byste nezměnil ani kvůli tomu, aby vaše nemocné děti měly klid?

Mým dětem škodí novináři, kteří jsou největším ohrožením mé rodiny.



Novináře nezměníte, ale odchodem do soukromí můžete prospět svým dětem. Proč to neuděláte?

A proč oni píšou, že jsem syna rok a půl neviděl? To je lež. Stejně jako to, že jsem ho někam poslal. S tím se nehodlám smířit.



Smiřovat se nemusíte, ale můžete pomoci nemocným dětem, když se budete obhajovat jako soukromá osoba.

Pravda je na mé straně. Nemyslím si, že kdybych se stáhl do soukromí, tak by té štvanice nechali.

Řekl jste, že váš syn nikdy nebyl občanem České republiky, ale je švýcarským občanem. Jak dlouho jím je?

Jste první, komu to říkám. Můj syn je švýcarským občanem více než deset let.



Proč tedy Andrej Babiš neodjel do Švýcarska, ale s Petrem Protopopovem do Ruska a na Krym?

Protože v té době se o něj staral pan Protopopov.

Celý rozhovor s premiérem Andrejem Babišem si přečtěte ve středečním vydání Deníku.