Šéf nejsilnější české opoziční strany Andrej Babiš se na začátku tradiční debaty Deníku vrátil ke středečnímu atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica. „Jsem z toho stále v šoku, nemohl jsem vůbec uvěřit tomu, že někdo kvůli jinému politickému názoru nebo proto, že se mu nelíbí politik, který byl zvolen v demokratických volbách, je schopen někoho zabít. To je neuvěřitelná věc. Myslím na pana premiéra Fica, jeho blízké a kolegy a jediné, co si přeji, je, aby to zvládl, vrátil se a vykonával mandát, který mu voliči dali,“ uvedl.

Andrej Babiš se v živé debatě Deníku vyjádřil k atentátu na Roberta Fica, slovům prezidenta Petra Pavla k míru na Ukrajině i ke změnám, které postupně zavádí vláda Petra Filaly | Video: Deník

Kam ale Slováci došli? Je to důsledek vyostřené kampaně před parlamentními a pak letošními prezidentskými volbami?

„Už během loňské kampaně docházelo k obrovským střetům, dokonce ke rvačce mezi Kaliňákem a Matovičem. Igor Matovič je člověk, který není pozitivním přínosem pro náladu ve společnosti. Negativní a agresivní útoky na Petera Pellegriniho před prezidentskými volbami mu spíš přinesly hlasy, protože už to bylo zkrátka moc. Situace byla vyhrocená, probíhaly tam demonstrace, vláda dělala nějaké kroky, které se opozici nelíbily. Ale já tam nežiji, takže není na mě, abych to hodnotil. Pro mě je šokující, že člověk, který chtěl vraždit, se k tomu hlásí a podle TV Markíza je snad dokonce na to hrdý. Je potřeba, abychom se dověděli, co ho k tomu vedlo, jak je vůbec možné, že spisovatel, inteligentní člověk, udělá takovou strašlivou věc,“ shrnul Andrej Babiš.

Andrej Babiš se v debatě Deníku vyjádřil k atentátu na Roberta Fica:

Zdroj: Deník

Moderátorku zajímalo, proč politici i v Česku podněcují nenávistnou rétorikou vášně, sám Babiš má na kontě řadu osobních výpadů proti vládním představitelům, naopak koalice Spolu spustila antikampaň proti lídrům ANO a podobně. Copak nevidí, k jakým tragickým koncům to může vést?

„My děláme opoziční práci, kritizujeme vládu, protože to je naše role. Exaktně a vyzdrojovaně poukazujeme na to, co vláda dělá špatně a jak bychom to dělali my, žádné osobní útoky v tom nejsou,“ řekl lídr ANO.

Vadí nám zisky zbrojařů

A co například jeho opakované vyjádření, že je Petr Fiala ukrajinský premiér, což může vést nějakého labilního jedince i k fyzickému ataku? „O panu premiéru Fialovi jsem řekl, že má na srdci víc Ukrajinu než občany České republiky,“ uvedl Babiš.

Ale to přece není pravda, namítla redaktorka. „Je to pravda. Pan premiér se soustředí na zahraniční politiku. Od nástupu do funkce řešil hlavně Ukrajinu, teď třeba tu munici. Myslím, že pokud chce někdo pomáhat, nemá z toho dělat marketingovou kampaň, v níž zneužívá státní znak, ale tu munici prostě dodá. My máme problém s tím, že někdo zneužívá válku k obohacení a Ukrajince fakticky okradl, když vzal peníze a zbraně nedodal. Moje vyjádření tedy bylo nadsázkou, protože premiér vůbec netuší, co se v naší zemi děje,“ uvedl Babiš.

Mír na Ukrajině? Prezident Pavel konečně souhlasí s tím, co říkám já, míní Babiš

Kdo se obohatil a okrádá Ukrajinu? „Lidé z kampeličky, kde měl premiér uložené peníze. Ukrajina tam poslala čtrnáct milionů euro na zbraně, ale někdo ty peníze ukradl. A proč vláda nezveřejní, kde a za kolik munici nakupuje? Jsme jediná země, která to exaktně neřekla. Nám se nelíbí, že tady zbrojaři vydělávají obrovské peníze na válce. To by nemělo být, válka by se neměla zneužívat pro osobní prospěch,“ míní šéf ANO.

Proč do sebe politici šijí? Není to zbytečné? I k tomu se vyjádřil Andrej Babiš:

Zdroj: Deník

Detaily se poslanci hnutí ANO zajisté mohou dovědět v utajeném režimu v příslušných sněmovních výborech, pokud o ně zažádají. A veřejnost v pravou chvíli, kdy to Ukrajině neuškodí, také dostane podrobnější informace. Není ale v daných souvislostech daleko důležitější cíl, tedy poslat za jakoukoliv cenu a odkudkoliv Ukrajině zbraně a munici, které existenčně potřebuje?

„Pan prezident Pavel 1. února v Mnichově oznámil českou muniční iniciativu a řekl, že částečně pochází z mimoevropského státu NATO. Proto jsem si myslel, že alianční země nepotřebují nějakého prostředníka z řad zbrojařů na to, aby pomohly Ukrajině. Nechápu, proč na tom má ještě někdo vydělávat. Nelíbí se mi, že peníze určené pro ukrajinskou frontu z kampeličky někdo ukradl. Tuto netransparentnost kritizujeme, určitě ne pomoc samotnou,“ prohlásil předseda ANO.

Prezident zopakoval, co říkám rok a půl

„Rok a půl mluvím o míru a teď konečně pan prezident Pavel použil slovo mír. A je dobře, že Volodymyr Zelenskyj organizuje mírovou konferenci, na kterou dokonce pozval i pětikoalicí nenáviděného Viktora Orbána. Bude sloužit k tomu, aby si západní svět s Ukrajinou ujasnil, jak se má pokračovat. Když se názorově sjednotí, mohou začít s Putinem vyjednávat,“ pravil Babiš.

Je třeba zastavit válku na Ukrajině, řekl Pavel v britské televizi

Prezident Pavel se pro britskou televizní platformu Sky News vyjádřil takto: „Rusko se okupovaných území nevzdá. Musíme zastavit válku a pak začít vyjednávat o budoucím uspořádání. Možná dojde k nějakému kompromisu, ale nemůže k němu dojít bez Ukrajiny.“

Co vše již zaznělo v živých debatách se šéfem hnutí ANO? Články a záznamy najdete ZDE.

Nevyvracejí tato slova Babišovu tezi z prezidentské kampaně, že Petr Pavel zatáhne Česko do války, neboť vystupuje jako mírotvorce? „Kdybych já prohlásil to, co prezident Pavel, byla by celá obrazovka v České televizi žlutá a milion chvilek nenávisti už organizuje demonstrace. Toto já bych si nikdy nedovolil. Nikdy jsem neřekl, že by Ukrajina mohla přijít o nějakou část svého území,“ rozhorlil se Babiš.

Prezident to ale uvedl. Znamená to, že to tak je? „Neobracejte to. Měla byste mi říct, no konečně pan prezident sdělil to, co vy tvrdíte už rok a půl. Poprvé použil slovo mír. A řekl věci, které jsou pro pětikoalici a mainstream absolutně nepřijatelné,“ reagoval Babiš.

Andrej Babiš je rád, že prezident Petr Pavel má podobný názor jako on:

Zdroj: Deník

Souhlasí tedy s Pavlovou tezí, že Rusko se okupovaných území nevzdá? „Když to řeknu, tak by mě všichni zkritizovali. Prezidentův výrok přitom nikdo neřeší, to je ten dvojí metr médií,“ konstatoval, přestože moderátorka namítla, že to právě s ním řeší.

Hrad a vláda na nás připravily past, řekl Deníku Andrej Babiš

„Rolí světových politiků je, aby dohodli příměří a pak mír. Mírová konference, kterou svolává prezident Zelenskyj, je první krok k tomu, aby si konečně řekli, co vlastně chtějí a co mohou společně udělat. Teď přišla americká vojenská pomoc, to je důležité. A já jsem zajedno s prezidentem Pavlem, že máme podporovat Ukrajinu a že Rusko nemůže vyhrát, ale začněme konečně mluvit o míru. Každá válka jednou skončí u jednacího stolu. Je to tedy naopak, ne že já souhlasím s prezidentem, ale on se mnou,“ řekl Babiš.

Pětikoalice prosazuje brutální kapitalismus

Závěr debaty patřil domácí scéně a otázce, zda není lídr ANO trochu nervózní. Pětikoalici totiž procházejí parlamentem jako nůž máslem klíčové zákony typu novely zákoníku práce, důchodové reformy, sloučení sociálních dávek nebo korespondenční volby.

Co expremiér Andrej Babiš říká o krocích vlády? Podívejte se na video:

Zdroj: Deník

„Nejsem nervózní. To, že chtějí dál okrádat důchodce a uzákonit, aby lidé pracovali déle a za méně peněz, se doufám obrátí proti nim. To, že chtějí brutální kapitalismus a vyhazovat lidi z práce bez udání důvodu, víme. My jsme celý týden na výjezdu a s lidmi se bavíme. Pan premiér žije ve své bublině, ale měl by vyjít na náměstí a konečně se občanů zeptat, co si myslí o politice jeho vlády. Myslím, že to není nic dobrého. Zvedá se daň z nemovitostí, pan ministr Bartoš paralyzuje obce, zastavil změny územních plánů, nikdo neví, jak to bude s digitalizací. Ve středu jsem navštívil tři obce, mluvil jsem se starosty, takže já ty informace z terénu mám. Pro mě nedělají Potěmkinovy vesnice jako pro premiéra, který jde na farmu Jurečkova bratra, kde mu oblečou holínky a on má pocit, že je v reálném světě. Není, žije ve skleníku, je mimo realitu naší země, které vůbec nepomáhá,“ uzavřel Andrej Babiš.