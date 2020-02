Dočtete se i podrobnosti kolem výměny ministra dopravy. Babiš potvrdil, že neměl informaci o nabídce úplatku kvůli zakázce na monitoring mýtného systému, a to ani od Vladimíra Kremlíka, ani od šéfa BIS Michala Koudelky. Předseda vlády také obhajuje snížení DPH na pivo, vidí v tom ochranu české pivní kultury.

„Ano, alkohol škodí, ale lidé ho konzumují tak či tak. A my nechceme, aby si lahve piva nosili domů, ale aby ho pili v hospodě. Je to tradice,“ vysvětluje. Kromě zásadních otázek jsme probrali i to, čemu Andrej Babiš říká ptákoviny, například jeho vztah k názvu země Czechia, jejž v roce 2016 podpořil, a dnes se k němu nezná.

„Zkuste mi vysvětlit, proč si The Wall Street Journal rok po našem rozhovoru vzpomene na Babiše a snaží se z něho dělat idiota? Já název Czechia nepoužívám, mně se nelíbí.“ Dočtete se i to, proč chce na ministerstvo obrany vyslat Nejvyšší kontrolní úřad.

Čtěte už zítra ve vašem Deníku.