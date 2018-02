Protesty proti Uberu? Babiš pozval taxikáře na jednání vlády

Téměř desetina Čechů a Češek nad 15 let má nějakou exekuci. Celkem jde o to 863 tisíc lidí. Za poslední rok jich přibylo o zhruba 31 tisíc. Kolem 151 tisíc osob má pak přes deset exekucí. Situace se zhoršila ve 12 ze 14 krajů, ukázala to aktualizovaná mapa exekucí, kterou sestavila Otevřená společnost.