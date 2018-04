Andrej Babiš: Předčasné volby nevyjednávám, ale jsou možné

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) doufá v to, že vyjednávání sociálních demokratů s ANO o společné vládní koalici už nebudou pokračovat. Obává se na základě dosavadních zkušeností toho, že předseda ANO Andrej Babiš by dohody nedodržel a pokud by případně nebyl premiérem, pokoušel by se vše řídit "ze zadního sedadla". Řekl to dnes v reakci na čtvrteční krach vyjednávání obou uskupení o vládě s podporou KSČM.