Stále trváte na tom, že hnutí ANO je pro všechny?

Samozřejmě, postupně to i dokazujeme. V první vládě jsem jako ministr financí měl za úkol vybrat peníze. Mohl jsem jít cestou navýšení daní, což jsem odmítl, stejně jako škrty v investicích. Zvolil jsem cestu nezvyšování daní, ale jejich důsledného výběru. Daně jsme naopak snížili, stejně jako státní dluh – od roku 2014 do letoška o 10,5 procenta, vůči HDP to absolutně dělá 61 miliard korun, měli jsme také rekordní přebytek rozpočtu a menšinová vláda ANO prosadila zásadní růst důchodů, které se zvýšily víc než za šest let pravicových vlád.

Jenže predikce nejsou nijak růžové, ekonomický růst se má zpomalit a vy budete muset šetřit.

To s tím ale nesouvisí. Když jsme dělali rozpočet na rok 2019, vyzýval jsem ministry, aby se uskromnili, nepoužívali externí firmy, šetřili na provozu a poradcích. Moc na to neslyšeli, tak je budeme muset přitlačit přes rozpočet. Nechal jsem vypracovat přehled odměn za rok 2018 a třeba vnitro má méně než předloni, ale finance, obrana, práce a sociální věci víc. Rostou i počty zaměstnanců, například resort práce a sociálních věcí měl v roce 2004 17 tisíc lidí, teď má 23 tisíc. Úspory musejí hledat hlavně ministři, to je jejich práce.

Ministryně financí Schillerová řekla, že v provozních nákladech by se mělo uspořit sedm miliard korun. Jenomže to stačit nebude. Podle odhadů se na daních vybere méně o 14 miliard korun, o osm na sociálním pojištění a o tři na nemocenském kvůli zrušení karenční doby. Čím chcete tuhle díru v příjmové stránce rozpočtu zalátat?

To jsou virtuální čísla, porovnání s předcházejícím výhledem. Pojistné na sociální zabezpečení je pro letošek plánováno na 556 miliard a v příštím roce předpokládáme zvýšení na 586 miliard, výběr DPH by se měl zvýšit o patnáct miliard. Celkové příjmy v roce 2019 budou o 130 miliard vyšší než v roce 2018 a na rok 2020 počítáme s růstem o 64 miliard.

Proto jste po koaliční radě oznámili, že budete muset škrtat a zvyšovat daně?

Ale co z toho děláte katastrofu? Máme nejlepší veřejné finance v Evropě a přebytkový rozpočet. Kraje a obce mají balíky peněz na účtech. Zaměstnance musíme redukovat, protože jich máme strašně moc. A když chci, aby resorty omezily závislost na monopolních dodavatelích IT a aby šetřily, tak je to pozitivní, ne? Rozpočet se řeší v dubnu, my jsme jen něco nahodili a novináři z toho dělají drama. Například jsme řekli, že budeme uvažovat o zvýšení daně z hazardu a tvrdého alkoholu, protože to jsou věci, které ničí lidem život. Ale daně jsme celkově snížili od roku 2014 do 2019 o sto miliard. To zde měla prosadit pravice, ale ODS dělala opak a daně navyšovala. Není důvod se plašit. My pouze zavčasu pracujeme se všemi scénáři, tento postup se mi vždycky vyplatil. Raději předkládám horší varianty, než abych sliboval nesmysly a všichni pak na závěr roku koukali na katastrofální výsledek a krčili rameny. Tak to přesně fungovalo v minulosti.

Dobrá, zeptám se tedy pozitivně, zda počítáte s dalším růstem platů učitelů či zaměstnanců v sociálních službách?

Dostali jsme se do fáze, kdy ve státní sféře platy rostou rychleji než v soukromé. Ale určitě budeme pokračovat v tom, co jsme slíbili. Priorita jsou učitelé, sestřičky, lékaři a sociální pracovníci, ale platový růst nebude tak vysoký jako letos, čistě proto, že i ekonomika poroste pomaleji.

Důchody budete dál zvyšovat?

Ano. Já jsem si představoval stejnou částku jako letos, tedy 900 korun, ministryně financí hovoří o 700 korunách, což je pořád, stejně jako to bylo za pět let pravicových vlád celkem.

Rodičovský příspěvek se od 1. ledna 2020 zvedne na 300 tisíc?

Tam jde o obrovskou částku, 11,2 miliardy ročně. Bude to ještě předmětem jednání, hlavně, zda to má platit zpětně.

Zato školním obědům zdarma definitivně odzvonilo?

Myslel jsem si, že to u nás může fungovat jako ve Finsku, kde to stát platí všem dětem bez rozdílu. Narazilo to na nesouhlas, tak jsem přišel s maďarským modelem, podle něhož by se jídlo platilo jen dětem z chudších rodin. Školy to ale nechtějí, podle ředitelů se plýtvá, na druhém stupni už děti na obědy tolik nechodí. Budeme proto dál pokračovat v programech, které existují na ministerstvech školství a sociálních věcí i na krajích, a musíme vše lépe zkoordinovat.

Na mne to působí hodně chaoticky a jsem zvědavá, jak na to zareaguje váš sněm, protože hnutí ANO dělá to, co chce jeho předseda Andrej Babiš.

Andrej Babiš má nápady. Chodí po světě a inspiruje se. Nedávný projev maďarského premiéra k rodinné politice může být i pro nás inspirací. Ale současně umím přijmout jiné řešení, nemám problém, když mě někdo přesvědčí o opaku.