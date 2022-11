„Když vidím, jak nefunguje vláda, jak nepomáhá lidem, jak je neakční, tak jsem se rozhodl do toho jít,“ prohlásil Babiš. Od začátku, kdy jako podnikatel vstoupil do politiky, měl a má podle svých slov jediný cíl - „aby se lidem v naší zemi žilo líp“.

Myslí si, že příliš velké šance na zvolení nemá. „Ale jsem velký bojovník a udělám vše pro to, abych lidi přesvědčil, že jsem dobrý kandidát na prezidenta,“ dodal. Přihlášku na prezidenta je nutné podat nejpozději 8. listopadu, je nutné k ní připojit podpisy nejméně deseti senátorů, dvaceti poslanců nebo 50 tisíc občanů.

ANO na pondělí svolalo tiskovou konferenci, na které má oficiálně představit svého prezidentského kandidáta. Ještě předtím se záležitostí bude zabývat užší vedení hnutí. Babiš do dnešního dne nevyloučil, ale ani nepotvrdil, že o nejvyšší funkci ve státě bude usilovat.

Babiš se odpoledne sešel na zámku v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem. Vyjádření politici po schůzce novinářům neposkytli. Babiš na Nově řekl, že se Zemanem probírali dění ve světě i doma, hlavně ekonomickou situaci, životní úroveň občanů a fungování vlády.

Server Seznam Zprávy napsal, že centrála hnutí vydala regionálním organizacím pokyn, aby hledaly vhodná místa pro Babišovy nové cesty po republice, které by měly začít v listopadu. V létě Babiš objížděl zemi v obytném voze, tvrdil, že nejde o jeho osobní kampaň.

Politolog Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze očekává, že Babiš povede prezidentskou kampaň absolutně bez zábran. Uvedl to na dotaz ČTK. Ohledně kandidáta ANO podle něj byly do poslední chvíle ve hře všechny varianty.

„Vzhledem k tomu, jaké v uplynulých týdnech a měsících vysílal Andrej Babiš signály, byly do poslední chvíle ve hře všechny možné varianty,“ uvedl Just. Politolog míní, že Babišovi uškodilo lavírování do poslední chvíle, průzkumy jej nestaví do role favorita. O to agresivněji se ale podle něj expremiér vrhne do kampaně. „Očekávám, že kampaň povede absolutně bez zábran,“ dodal.

O třech měsících očekávané brutální kampaně na twitteru napsal také politolog Lukáš Jelínek.

Premiéra Fialu Babišovo rozhodnutí nepřekvapilo. V demokratických zemích podle ministerského předsedy obžalovaný politik odchází, zatímco Babiš hledá imunitu na Hradě, uvedl na twitteru.

Babišovi chybí reflexe či úcta k úřadu, uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Bývalý premiér nemá soudnost, napsal ČTK. Šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se na twitteru podivila nad tím, že expremiér kandidaturu oznámil předtím, než ji schválilo předsednictvo ANO.

Vicepremiér a předseda STAN Vít Rakušan ČTK napsal, že Babiš sice jistě splní formální kritéria pro kandidaturu, nemůže ale splnit kritéria morální spjatá s nejvyšší ústavní funkcí. „Věřím, že mu to voliči vysvětlí,“ uvedl. Bývalému místopředsedovi STAN Janu Farskému dává Babišova kandidatura smysl jen jako předehra k příštím sněmovním volbám.

„Přeji České republice více štěstí než Andreje Babiše,“ napsal krátce na twitteru vicepremiér a šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. Babiš podle předsedy opoziční SPD Tomia Okamury využil svého práva kandidovat. „Ale já osobně budu volit kandidáta SPD Jaroslava Baštu, který byl v době normalizace politickým vězněm, signatářem Charty 77 a bojovníkem za svobodu a demokracii,“ sdělil ČTK.

Kandidát na prezidenta Petr Pavel vnímá oznámenou kandidaturu bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) jako hrozbu pro Českou republiku kvůli populismu, který zosobňuje. Uvedl to dnes na twitteru. Podle Danuše Nerudové budou protikandidáti řešit svou minulost, zatímco ona budoucnost českých občanů.