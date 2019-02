Andrej Babiš na sjezdu hnutí: Že jsme levicovou stranou? To je totální nesmysl

Opálený až spálený Andrej Babiš se na jubilejní páté jednání svého hnutí nevyspal přiliš do růžova. Cestou do sálu se zastavil u novinářů a lehce podrážděným tónem jim řekl: “Dnes vám v projevu vysvětlím, co je catch all party, strana pro všechny. Vy to pořád nechápete.” Pak už hymnou začal sněm hnutí ANO, jež vzniklo v roce 2012.

Moderátor Richard Brabec demonstroval, že strana jde s dobou, neboť letos se tady bude hlasovat jen elektronicky. Prezence novým způsobem dopadla dobře, takže víme, že tu je 234 delegátů. Vše tady vypadá na klidný až oslavný průběh. O jediné vzrušení by se mohla postarat místopředsedkyně hnutí a hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, která má každým dnem rodit. V požehnaném stavu je i mluvčí ANO Lucie Kubovičová a předsedu Babiše opustí v dohledné době také poradce Marek Hanč. Andrej Babiš: Premiérem chci určitě být do roku 2025 Přečíst článek › "Nebudeme krást, nebudeme lhát. Politiku budeme dělat s jasnou vizí," zopakoval ve svém projevu Babiš to, co hnutí slíbilo před lety. A podle jeho slov se toto daří. Nyní stranu čekají volby do Evropského parlamentu. "Hnutí ANO je proevropské. Bylo by fajn, kdyby čeští europoslanci začali hájit českou vládu," zdůraznil Babiš, jenž považuje volby za důležité a věří, že je strana vyhraje. Lídrem hnutí ANO bude Dita Charanzová. Glosa Kateřiny Perknerové: Babiš navždy? Ano, necháme-li mu to Přečíst článek › "Jsme napadáni, že jsme levicovou stranou, socialisté. To je totální nesmysl, tomu se jen směju," vyjádřil se pak Babiš ke směřování strany. "My jsme odpovědní vůči příštím generacím, snižujeme zadlužení státu. Já osobně mám šetření v genech. Naše hnutí vždy bylo a bude hnutím pro všechny," zdůraznil. Následně také podrobil kritikou předchozí vlády, kdy se mimo jiné nechal slyšet, že mu přijde, že Česká republika vznikla až s hnutím ANO.

Autor: Kateřina Perknerová, Redakce