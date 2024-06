Hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše, maďarská strana Fidesz současného premiéra Viktora Orbána a Svobodná strana Rakouska (FPÖ) zakládají novou politickou alianci. Na tiskové konferenci ve Vídni to v neděli oznámil šéf FPÖ Herbert Kickl. Ke spolupráci vyzývají i další evropské strany.

Už popáté si Češi volili své zástupce do Evropského parlamentu. Volby se konaly první červnový týden, v Česku konkrétně v pátek 7. a sobotu 8. června. Jak eurovolby 2024 dopadly. Jaké nové europoslance si Češi zvolili. A samozřejmě rychlé a podrobné výsledky ihned po jejich zveřejnění. To je speciál Deníku Volby do evropského parlamentu 2024.