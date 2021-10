Dlužno dodat, že spřízněné politiky ze zahraničí si v době předvolebního klání zvali do Česka i jiní čeští vládní a političtí představitelé. Například sociálnědemokratický premiér Jiří Paroubek přivítal v Praze před volbami v roce 2006 britského premiéra Tonyho Blaira, který mu v rámci srazu levicových lídrů předal dokonce oranžový volební double-decker, a s německým sociálnědemokratickým kancléřem Gerhardem Schröderem zdolal v témže roce Říp.

Návštěva maďarského premiéra se promítla i do předvolebních politických diskusí a hádek, kde Babišovi oponenti varovali před "orbanizací" české politiky a současně kritizovali fakt, že český premiér pozval svůj maďarský protějšek právě uprostřed předvolebního boje, což se podle nich nedá vysvětlit jinak než jako podpora vlastní volební kampaně - uspořádaná ovšem zastátní peníze a nevykazovaná v prostředcích vynaložených na kampaň.

Fotografie zachycující družný vztah Andreje Babiše a Viktora Orbána tak okamžitě začaly provázet ironické poznámky a vtípky, že jde ve skutečnosti o "coming out" obou politiků nebo přinejmenším Orbána samotného.

Jako zdroj humoru posloužil zejména známý rezervovaný postoj Maďarska i jeho premiéra k LGBT komunitě, který se letos promítl do zákona zakazujícího zobrazování homosexuality ve veřejném prostoru a do zákazu osvěty o sexuálních menšinách ve školách.

Návštěva maďarského premiéra Viktora Orbána, kterého český premiér Andrej Babiš pozval do Ústí nad Labem, kde kandiduje za hnutí ANO v nadcházejících volbách, vyvolala nejen protesty aktivistů, ale setkala se také s nemalým posměchem na sociálních sítích, zejména na Twitteru. Internetoví vtipálkové se zaměřili nejvíce zejména na společné fotografie obou státníků (zvláště pak snímek, kde oba muži shlížejí na Prahu a stojí těsně u sebe) a začali je dávat do netušených souvislostí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.