Hnutí ANO vyvolalo hlasování o nedůvěře vládě Petra Fialy (ODS). Během úterního jednání ale vystoupil premiér a uvedl, že jeho kabinet krizové období zvládl. Kromě toho vyjmenoval 70 pozitivních kroků, které podle něj díky pětikoaličnímu vládnutí posunuly republiku kupředu.

Proč chce Andrej Babiš svrhnout tak dobrou ministerskou sestavu?

„Pan premiér je skutečně neuvěřitelný, protože neznám nikoho na světě a celé planetě, kdo by dokázal tak vytrvale a nestydatě s takovým přesvědčením lhát. My jsme si poznačili těch 70 věcí a mohu vám říct, že z nich je 26 lží, sedmnáct projektů je našich a jejich projektů je šestnáct, osm prohlášení se nedá zařadit a tři body neexistují,“ řekl lídr ANO.

Babiš o setkání svého přítele Orbána s Putinem: Není to dobrý signál

Na dotaz, co konkrétně považuje za lež, odpověděl: „Například to, že nakoupili vrtulníky, že pomohli domácnostem s energetickou krizí, že zavedli úsporný tarif, že pohnuli s dopravní infrastrukturou, že zrušení 22 daňových výjimek je ku prospěchu lidí.“ Moderátorka podotkla, že nejde o lži, ale jiný úhel nazírání na dané věci.

Kroky ministra zdravotnictví

Neocení ani vyloženě pozitivní kroky, například oznámení ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), že od ledna příštího roku bude ČR první unijní zemí s preventivním screeningem prostaty?

„Investice do onkologické prevence a konkrétně v Brně za miliardu jsou naše dílo. Pan Válek za dva roky neudělal pro zdravotnictví vůbec nic a nebyl schopen nakoupit ani ten penicilin. Když ho je na trhu málo, nemůžete jednat o ceně na základě sedmé nejnižší nabídky v Evropě. Měl jít rovnou k výrobci, což je Zentiva, kterou ODS zprivatizovala za dvě miliardy a dnes má hodnotu 150. Pan Válek zničil reformu psychiatrické péče i náš projekt prevence proti rakovině, na který jsem přinesl z Unie patnáct miliard. A kde skončí? No u jejich kámoše v Motole, který to zašantročí někde do betonu,“ uvedl Babiš.

Nešlo o Dozimetr

Schůzi původně svolalo hnutí ANO kvůli kauze Dozimetr a odvolání ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Opravdu by měl padnout šéf resortu kvůli šifrovanému telefonu, když expremiér Babiš měl daleko větší maléry, jež řešil i Brusel a dodnes čelí v kauze Čapí hnízdo obžalobě?

„Na Čapí hnízdo z roku 2007 si někdo vzpomněl po osmi letech, Piráti nás udali do Bruselu, žádný střet zájmů neexistoval, to jsou nesmysly. Věci, které mi vytýkají, nemají nic společného s mojí politickou aktivitou, po svém vstupu do vlády jsem nikdy neměl žádný problém,“ prohlásil.

A co obří střet zájmů, který řešil evropský auditní orgán a v Česku se kvůli němu přijímaly novely zákonů? „Žádný soud o tom nikdy nerozhodoval, o účelovém auditu se odmítám bavit,“ odvětil. A dodal, že by se novináři měli soustředit na kampaň premiéra Fialy a Pravého břehu.

„To je z peněz daňových poplatníků a pětikoalice uplácí média, kterým dala 250 milionů korun na různé nesmysly, proto mluvím o nové totalitě a propagandě. Schůze nebyla svolána kvůli Dozimetru, ale proto, že tato vláda dva roky ničí naši zemi, životy lidí, ohrožuje bezpečnost, pozvala migranty, máme druhou nejvyšší inflaci a cenu energií, investoři odcházejí. To je jejich bilance za dva roky, schůzi jsme chtěli proto, abychom mohli říct lidem pravdu,“ sdělil Andrej Babiš.

Ústavní soud je součástí nové totality. Žijeme v mediokracii, řekl Babiš

V projevu ve sněmovně uvedl, že tato vláda pozbyla legitimitu. Znamená to, že sedí ve Strakově akademii po nějakém puči nebo převratu? Či si snad skutečně myslí, že by měla odejít na základě několika průzkumů volebních preferencí či popularity? „Měli by odejít, protože zradili. Podvedli všechny občany i svoje voliče. Lhali před volbami, že nebudou zvyšovat daně. Pan Fiala je směšný, jak ukazují lidé na sociálních sítích, když konfrontují jeho prohlášení před volbami a činy po nich.“

STAN založili Krejčíř s Redlem

V projevu také Babiš uvedl, že ministryně obrany Jana Černochová by měla konečně říct, že armáda potřebuje letiště v Líních, čímž by debata o gigafactory skončila. „Chápu, že nějací kámoši hnutí STAN, organizovaný zločin, chtějí asi vydělávat na ekologických zakázkách, zátěžích a demolici letištní dráhy. Normálně na vládu šel materiál, kde tu dráhu certifikovanou NATO měl někdo zbourat za 7,7 miliardy korun. Neuvěřitelné,“ prohlásil.

Kdo měl tu zakázku dostat a jak je to propojené s organizovaným zločinem? „To je materiál vlády, jste nepřipravená,“ pravil Babiš.

Vláda hoduje a šetří na lidech. Dělal bych to opačně, řekl Babiš

Moderátorka se zeptala, zda je v něm napsáno, že odstranění ekologické zátěže a demolici měl zajistit organizovaný zločin. „Na vládu šel materiál, který mluvil o zbourání letištní dráhy. My jsme opakovaně vyzvali paní ministryni Černochovou, která je neustále ve válce, aby letiště zachránila pro armádu. Ona se nevyjádřila. A jaká gigafactory? Volkswagen řekl, že jde do Polska, Číňani jdou do Maďarska a Tchaj-wan bude stavět továrnu na čipy v Německu. Tady nikdo nebude. Kdo by v této zemi podnikal, když je tu vláda, která ničí ekonomiku?“

Opakovaně zazněla otázka, jak těch 7,7 miliardy souvisí s organizovaným zločinem? „STAN je hnutí, které založil Krejčíř s Redlem, a proto je to organizovaný zločin. Demolice letištní dráhy v Líních je jejich projekt. To jsou informace, které mám od našeho primátora,“ konstatoval.

Tusk je Evropan. A já taky

Na Slovensku a v Polsku proběhly volby. Co podle Andreje Babiše voliči v těchto dvou zemích vzkázali politické reprezentaci? „Byly to svobodné demokratické volby a Slováci i Poláci rozhodli.“

Má radost, že bude Robert Fico premiérem? „Já jsem podporoval hlavně pana Pellegriniho, který je umírněnější a vyváženější a spolu jsme bojovali za zájmy českých a slovenských občanů, takže s ním mám velmi dobré zkušenosti. Podstatné je, že tito politici budou bojovat za zájmy Slovenska v Evropě. Ne jako pan Šimečka, který je v Bruselu. Mne strašně baví, když ho média označují jako proevropského. Co to je? Já jsem taky proevropský. Žiju v Evropě a záleží mi na ní. Je mi líto, když vidím, jak Evropa není schopná řešit migraci. No a v Polsku samozřejmě strana Právo a spravedlnost udělala spoustu chyb. Byli velice arogantní, především v problematice potratů. Je úplně absurdní, že polské ženy se nemůžou samy rozhodnout a jezdí k nám,“ poznamenal.

Že Babiš určuje ceny potravin? K smíchu, reagoval šéf hnutí ANO

Co se změní v polské a středoevropské politice s premiérem Donaldem Tuskem, vzorovým Evropanem? „Já jsem také Evropan a mám pro Evropu řešení, která nabízím opakovaně. S panem Tuskem se znám, a pokud budu ve vládě, pochopitelně budeme spolupracovat. Novináři ale stále nechápou, že na té Evropské radě, kde pan Fiala, zvaný Mlčoch z Brna, jen mlčí a i tu výjimku na ruskou ropu mu musel dojednat Orbán, musíte mít odvahu bojovat za zájmy České republiky a musíte mít spojence. S Morawieckim jsme společně vybojovali a vetovali ten Green Deal,“ řekl Babiš.

Orbán se s Putinem scházet neměl

Na závěr padl dotaz, jak hodnotí setkání svého přítele Viktora Orbána s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Pekingu.

„To není dobrý signál, když EU a NATO má jasnou pozici. To byl nějaký summit s Čínou. Orbán je můj přítel, ale to neznamená, že souhlasím se vším, co dělá. Já mám i další přátele, třeba Macrona nebo Kurze. A přátelil jsem se s nimi kvůli České republice. A pokud měl včera pan premiér tu největší drzost, když řekl, že jsem pro ni nic neudělal, tak připomínám, že jsem dovezl z Unie 1 600 miliard a svou urputností a opakovaným vetem 42 miliard navíc. A také pořád mluvil o Agrofertu, který za posledních 17 let odvedl 52 miliard do veřejných rozpočtů. Tak lže celá ta jeho partička, nejhorší vláda od vzniku samostatné ČR, která nedělá pro lidi nic a ničí naši zemi. Vláda národní tragédie. Proto jsme je chtěli odvolat,“ uzavřel další debatu Deníku Andrej Babiš.