Vláda vyslala konsolidačním balíčkem jasný signál, že si nepřeje podnikatele v České republice, řekl Andrej Babiš v pravidelné debatě Deníku pod názvem Co na to Andrej Babiš. „V Maďarsku je korporátní daň devět procent, u nás se zvýší na 21, takže pravicová ODS říká všem podnikatelům, že je tady nechce, a proto je víc zdaní, stejně jako jejich zaměstnance,“ uvedl.

Poslanec a šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Deník/Martin Divíšek

„ODS od revoluce neudělala pro zemědělce vůbec nic. Naopak prodávala půdu cizincům, což Francouz, Maďar a Polák nedovolí. ČSSD zavedla dotace na hektar, místo aby motivovala producenty zeleniny, ovoce, brambor, živočišnou výrobu. Na zemědělce a potravináře všichni kašlali, protože to nemá voličský potenciál. Kdyby ten zlý Agrofert nekoupil Olmu, která téměř zkracovala, nebo Kostelecké uzeniny, tak by tady nebylo nic, jenom zahraniční potraviny,“ řekl v debatě Andrej Babiš. S tím, že „dávno nejsme soběstační, protože vyvážíme syrové mléko a dovážíme jogurty“, dodal.

Fiala a Pekarová žijí z daní Agrofertu

Odmítl se vyjádřit k případnému prodeji Agrofertu, který podle novely zákona o sdružování v politických stranách nemůže být ani ve svěřenském fondu. Prodá ho tedy, či převede na někoho jiného? „Já s tím nemám nic společného. Ta firma nějak funguje a teď si dovolila mít zisk. Kolik ale odvedla do veřejných financí? Pět miliard. Vždyť ten Fiala a Pekarová, která bere až pět set tisíc, žije z daní Agrofertu, tak ať už dají pokoj Babišovi a Agrofertu,“ řekl.

A připojil zajímavou poznámku: „Máme stínovou vládu, máme Havlíčka, ten to může převést zítra, zapomeňte na Babiše.“

Výrok Andreje Babiše a Milouše JakešeZdroj: Deník

Coca-Cola to „podělala“

Okomentoval také letní kauzu s víčky od plastových lahví, když si stěžoval, že nejdou odtrhnout: „Naše hnutí je proti plastům. My nechceme plasty, ale někteří výrobci lahví to udělali tak, že když se napijete, polijete se. Třeba Coca-Cola to udělala blbě. Chápu, že to bylo v okurkové sezóně téma a Babiš byl zase za blbce, já jsem to ale vysvětlil.“

Na dotaz moderátorky, zda chápe princip směrnice Evropské komise, s níž souhlasila i jeho vláda v roce 2019, že kvůli snazší a účinnější recyklaci víčka musejí být připevněna k lahvi, odpověděl: „Já to chápu, ale třeba u francouzských minerálek nebo našeho Rajce víčko odklopíte, napijete se a pak ho zase vrátíte. Coca-Cola to podělala, a to jsem kritizoval,“ řekl.

Zdroj: Deník

Za drahé potraviny může vysoká cena energií

Babiš prohlásil, že vysoké ceny potravin jsou výsledkem chybné vládní politiky v oblasti energetiky. „Tam byly mimořádně vysoké zisky, hlavní energetik měl sto miliard zisku. Celá inflace je kvůli cenám energií a tato vláda neudělala pro snížení cen potravin vůbec nic. Mohli snížit DPH na nulu jako Poláci a zastropovat cenu elektřiny na 1500 korunách na megawatthodinu a vykoupit sto procent ČEZ,“ řekl Babiš.

Podle něj by řetězce měly říct, za kolik nakupují potraviny, třeba rohlíky a mléko a pak by si to spotřebitelé měli porovnat s cenami v obchodech. „Pokud někdo tvrdí, že Babiš určuje ceny potravin, tak se tomu všichni smějí. Je absurdní, když premiér řekl, že by se na to měl podívat specializovaný finanční úřad.“