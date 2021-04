O státní terorismus jde v případě, pokud vláda nějakého státu podporuje nebo provádí akci proti občanům určitého území nebo proti představitelům či politickému zřízení jiného státu. Je skutečně diskutabilní, zda útok ve Vrběticích tuto definici naplňuje.

Tak, jak byl popsán, ale v každém případě naplňuje znaky násilné operace cizí vojenské rozvědky na našem území, a to operace, která České republice přinesla lidské, materiální i morální ztráty. Premiérův výrok v této souvislosti vyznívá, jakoby se snažil daný čin bagatelizovat, což okamžitě zaznamenali uživatelé sociálních sítí. A začali na to houfně reagovat.

Kromě série sarkastických vtipů sklidil Andrej Babiš i řadu nelichotivých komentářů a stal se terčem množství sarkastických poznámek na téma, co všechno lze asi tak považovat za "útok na zboží". Zvlášť v souvislosti s tím, že evropskou zprávu o svém střetu zájmů označil český premiér před pár lety za "útok na Českou republiku".

Ono to dává smysl: dotace pro Čapák byla OK a teď zas žádnej státní terorismus, ale útok na zboží. Takhle nahlíženo byl útok na zboží i 11. září 2001. Naletěli přese do baráků…