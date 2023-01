Strach z Bašty?

Právě Bašty, který je kandidátem podporovaným ze strany SPD, Trikolory a různých iniciativ vymezujících se kriticky k současné vládě, se totiž Babiš podle svých posledních vyjádření zřejmě nejvíce obává.

Zatímco ještě před Vánoci ho totiž prakticky nijak nezmiňoval, tento týden, kdy na sociálních sítích i na blozích různých konzervativně zaměřených influencerů výrazně zesílila Baštova podpora, na něj Babiš začal ostřeji útočit. Důvodem je možná i to, že šéfa hnutí ANO koncem minulého týdne vyzval předseda SPD Tomio Okamura v televizi CNN Prima News k odstoupení z kandidatury právě v Baštův prospěch.

Internet reaguje na Putina: vznikají vtipy, ale i mrazivá srovnání s minulostí

Lživých montáží nasdílených na Babišových účtech okamžitě využili jak v nich zmiňovaní politici, tak internetoví vtipálci. „Dobrý den, pane Babiši, musím říct, že mě Vaše jednání velice zklamalo. Včera večer jsme se u francouzského vína z Vašich osobních vinic jasně domluvili, že má podpora je ryze diskrétní a nebudete ji zveřejňovat. Svůj slib jste bohužel opět porušil. Nemůžu v tomto případě jinak, než své rozhodnutí změnit a svou podporu vyjádřit panu Baštovi. Ráda bych vyzvala i všechny ostatní, kteří dosud panu Babišovi důvěřovali, aby můj příklad následovali,“ uvedla ve facebookové diskusi u Babišova příspěvku například Markéta Pekarová Adamová.

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkTa kromě sílícího vlivu Bašty připomněla Babišovi i jeho „francouzskou kauzu“: český expremiér je totiž v současnosti ve Francii vyšetřován kvůli podezření z daňových úniků a praní špinavých peněz v souvislosti s jeho nákupem sídel na jihu země.

Vtipy i pobouření

Internetoví satirici zase reagovali šířením podobně zpracovaných fotomontáží, jaké prve použil Babiš. Jen na nich místo vládních politiků vystupoval on sám nebo jeho největší známí přívrženci (Alena Schillerová, Karel Havlíček) a do úst jim byly vkládány výroky na podporu Jaroslava Bašty.

V jedné z fotografií například sám Babiš údajně pronáší: „Budu volit Baštu. Jako jediný dokáže odvolat vládu.“ Schillerová podle parodických příspěvků zase údajně oznámila: „Budu volit Baštu. Má číslo na Putina,“ a podobně.

Část vlivných uživatelů internetu dala navíc najevo pobouření nad tím, jakým způsobem Babiš svou kampaň vede. „Tohle je jen drobná ochutnávka, čeho všeho je ten lhář a StBák schopen a co by rozpoutal ve 2. kole. Nejlepší odpovědí bude ho do 2. kola vůbec nepustit,“ uvedl například spoluzakladatel a bývalý předseda strany TOP 09 Miroslav Kalousek na svém twitterovém účtu.

Na Babišovu fotomontáž reagovaly také twitterové účty ODS a Koalice SPOLU, které pro změnu zveřejnily fotografii ve stylu Babišovy prezidentské kampaně. Jen bývalému premiérovi vložily do úst slova na podporu současné vlády. Svůj příspěvek přitom uvedly podobnými slovy jako on: „Přišlo Whatsappem.“